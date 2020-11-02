Eskişehir'den İzmir'e iki TIR su yardımı - Son Dakika

Eskişehir'den İzmir'e iki TIR su yardımı

02.11.2020 15:01
Eskişehir'den İzmir'e iki TIR su yardımı, System.String[]

ESKİŞEHİR Büyükşehir Belediyesi, İzmir'de yıkıma neden olan depremin ardından, bölgeye 2 TIR içme suyu gönderdi.

ESKİŞEHİR Büyükşehir Belediyesi, İzmir'de yıkıma neden olan depremin ardından, bölgeye 2 TIR içme suyu gönderdi.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, İzmir'de deprem bölgesine 2 TIR içme suyu gönderdi. TIR'lar yola çıkarılırken, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, depremin ardından İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile sürekli iletişim halinde olduğunu söyledi. İzmir'in yaralarını sarmak için herkesin seferber olduğunu ifade eden Büyükerşen, "Birlik ve beraberlik olduğunda tüm sorunların üzerinden gelebilen milletimiz, İzmir'in yaralarını sarmak için seferber olmuş durumda. Biz de Sayın Tunç Soyer ile koordineli bir şekilde onlardan gelen talepler doğrultusunda desteğimizi sürdürüyoruz. Hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, ailelerine sabır diliyorum" dedi.


Eskişehir'den İzmir'e iki TIR su yardımı
Eskişehir'den İzmir'e iki TIR su yardımı
Eskişehir'den İzmir'e iki TIR su yardımı
Eskişehir'den İzmir'e iki TIR su yardımı
Eskişehir'den İzmir'e iki TIR su yardımı
Eskişehir'den İzmir'e iki TIR su yardımı

Eskişehir, İzmir, Ekim, TIR, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Eskişehir'den İzmir'e iki TIR su yardımı - Son Dakika


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