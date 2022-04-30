Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Kahveci, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı - Son Dakika

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, " 1 Mayıs'ın, emeğinden başka hiçbir sermayesi olmayan çalışan, işsiz, yoksul, esnaf ve hatta ev hanımlarının bir araya gelerek hakları için seslerini yükselttiği ve güç birliği yaptığı gün olması gerektiği inancındayız." ifadesini kullandı.

Kahveci, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, kamu çalışanlarının hak ve menfaatleri için mücadele verdiklerini vurguladı.

Kovid-19 salgını nedeniyle son iki yıldır 1 Mayıs'ta alanlarda olamadıklarını anımsatan Kahveci, "Bu yıl da gerek süregelen hastalık riski gerekse Ramazan Bayramı tatili münasebetiyle meydanlarda değiliz. Ancak 1 Mayıslarda alanlarda olmadığımız bu dönemde özellikle kamu çalışanlarımız salgınla savaşın en ön safında yer alarak milletimize varlıklarının ne kadar önemli olduğunu göstermiş ve şükür sebebi olmuşlardır." değerlendirmesinde bulundu.

Kahveci, çalışanların haklarının ilerletilmesi için örgütlü mücadelenin önemine vurgu yaparak "1 Mayıs'ın, emeğinden başka hiçbir sermayesi olmayan çalışan, işsiz, yoksul, esnaf ve hatta ev hanımlarının bir araya gelerek hakları için seslerini yükselttiği ve güç birliği yaptığı gün olması gerektiği inancındayız." ifadesini kullandı.

"Enflasyon farkı maaşlara aylık yansıtılmalı"

Kahveci, tüm dünyada baş gösteren yüksek enflasyonun yarattığı sıkıntılara işaret ederek ağırlaşan yaşam şartları ve güvencesiz çalışma modellerinin bu yılki 1 Mayıs'ın en önemli gündem maddesi olduğunu vurguladı.

Türkiye Kamu-Sen olarak "Memur Paketi" tekliflerinin bulunduğunu da anımsatan Kahveci şunları kaydetti:

"İçinde bulunduğumuz durum, yalnızca ülkemizin değil tüm dünyanın ortak sorunudur. Bizler bu sürecin, haklarımızın kısıtlanmasına değil emeğin ve emekçinin değerinin anlaşılarak haklarının teslim edilmesine aracı olmasını istiyoruz. Bu çerçevede önümüzdeki dönemde küresel bir sorun haline gelecek olan enflasyonun, kamu görevlilerimiz üzerindeki ağır yükünü hafifletmek için enflasyon farkının maaşlara aylık olarak yansıtılması, dönem sonlarında ise refah payı verilmesi konusunda ısrarcıyız."

Kahveci, mesajında, kamu çalışanlarının alım gücünün reel olarak yükselmesi için tüm memur ve emeklilere ek zam verilmesi, adil bir gelir dağılımı, kamuda esnek ve güvencesiz istihdam modellerinin kaldırılması, 3600 ek gösterge ile ilgili çalışmaların bütün kamu görevlilerinin beklentilerini karşılayacak şekilde bir an önce hayata geçirilmesi taleplerine yer verdi.

"Memurlara da bayram ikramiyesi verilmesini istiyoruz"

Memurlara yapılan bütün ek ödemelerin, emekli maaşı ve emekli ikramiyesi hesaplamasında esas alınmasını, Kovid-19'un meslek hastalığı sayılmasını istediklerini aktaran Kahveci, "Kamuda bayram ikramiyesi alamayan tek kesim olan memurlara da dini bayramlar öncesinde bayram ikramiyesi verilmesini istiyoruz." açıklamasında bulundu.

Kahveci, "Geleceğe güvenle bakan, birbirine saygılı, mutlu, müreffeh, muasır medeniyet seviyesinin de üzerine çıkmış bir toplum idealinde, meydanları bayraklarla ve sloganlarla doldurduğumuz 1 Mayıslarda buluşmak dileğiyle, tüm çalışanlarımızın Emek ve Dayanışma Günü'nü kutluyoruz." ifadesini kullandı.