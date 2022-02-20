Türkiye Kızılay Derneği Bandırma Şube Başkanlığına Özümüt yeniden getirildi - Son Dakika

Türkiye Kızılay Derneği Bandırma Şubesinin olağan genel kurulunda yönetim kurulu başkanlığına yeniden Halil Özümüt getirildi.

Şubenin 174 üyesinden 87'sinin katıldığı genel kurul, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, programda yaptığı konuşmada, tartışmasız, son derece güzel bir genel kurula şahitlik ettiklerini belirterek, Özümüt'e teşekkür etti.

Canbey, "Kızılay'ımız bizim göz nurumuz, yüz akımız. 1868 yılında bir gurup idealist doktor tarafından kuruluyor. 1935 yılında da Türk Kızılay Cemiyeti olarak bugünlere geliyor. Kurulduğu günden bu yana nerede insan bir sorun olsa, nerede bir acı olsa, nerede bir göz yaşı olsa Kızılay orada. Hem kendi ülkesinde hem kendi bölgesinde hem de dünyada insani dayanışmayı ve yardımlaşmayı ön plana çıkaran yüz akı derneğimiz." dedi.

Bandırma Belediye Başkanı Tolga Tosun ise Kovid-19 salgını döneminde Özümüt ile çok işler yaptıklarını aktararak, "Pandemi döneminde sıkıntı çeken insanlara yardım elimiz uzattık. Meclis üyemiz Hüseyin Koçyiğit arkadaşımız kansere yakalandı. Kızılay'ımız ile kan ve kök hücre bağışını organize ettik. Kan bağışının neticesini aldık. Donör bulundu, geçtiğimiz günlerde ilik nakli oldu. İnşallah önümüzdeki günlerde aramıza dönecek." ifadelerini kullandı.

Tek listeyle gidilen seçim sonucunda Halil Özümüt başkanlığında oluşturulan yeni yönetim kurulunda Bekir Fatih Tanbatar, Ersel Alkay, Halife Kara, İsmail Özgür, Mehmet Batur ve Mesut Tatlıdil yer aldı. Denetim kuruluna Haldun Man ve Mehmet Doğan, genel merkez delegeliklerine ise Hailfe Kara, Mehmet Batur ve Mehmet Doğan getirildi.

Genel kurulda, şubenin başkanlık görevini 44 yıl sürdüren ve genel merkez yönetimlerinde de görev yapan Mehmet Özümüt ile derneğe bağışlarda bulunan Gürel Soylu, Adnan Turan, Abdülbaki Erdem, Ali Özümüt ve Vahit Atçı'ya birer plaket takdim edildi.