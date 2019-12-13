Türkiye Kooperatifler Fuar'ında Trakya Birlik damgası - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Türkiye Kooperatifler Fuar'ında Trakya Birlik damgası - Son Dakika Ekonomi

Türkiye Kooperatifler Fuar'ında Trakya Birlik damgası

6 saat önce

Ticaret Bakanlığınca 5-8 Aralık tarihleri arasında bu yıl üçüncüsü düzenlenen, Trakya Birlik Yönetim Kurulunun da hazır bulunduğu Türkiye'deki her alanda faaliyet gösteren Kooperatiflerin, Birliklerin ve Uluslararası kooperatiflerin katıldığı fuarda, Trakya Birlik fuar alanındaki stant...

Türkiye Kooperatifler Fuar'ında Trakya Birlik damgası, System.String[]

Ticaret Bakanlığınca 5-8 Aralık tarihleri arasında bu yıl üçüncüsü düzenlenen, Trakya Birlik Yönetim Kurulunun da hazır bulunduğu Türkiye'deki her alanda faaliyet gösteren Kooperatiflerin, Birliklerin ve Uluslararası kooperatiflerin katıldığı fuarda, Trakya Birlik fuar alanındaki stant konumu, kurulumu, ikramları ve üst düzey ziyaretçileriyle fuara damgasını vurdu.


Türkiye Kooperatifler Fuarı Ticaret Bakanlığı Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü Organizasyonu ile ANKARA ATO Congresium'da düzenlenirken yurt içi ve yurt dışından birçok kooperatifi ve ziyaretçiyi misafir etti.


Türkiye'deki kooperatif ürünlerini dünya ticaret ağına dahil etmek misyonuyla Ticaret Bakanlığı Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü tarafından 5-8 Aralık 2019 tarihleri arasında bu yıl üçüncüsü düzenlenen, Türkiye Kooperatifler Fuarı'nda, ülkemizde faaliyet gösteren kooperatifler ve üst kuruluşları, kooperatifçilikle ilgili kamu kurum ve kuruluşları, kooperatifçiliğe destek sağlayan bankalar, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları, market yetkilileri, önde gelen elektronik ticaret firmaları, esnaf ve çiftçilerden girişimci ve tüketicilere kadar ticari hayatın içindeki tüm aktörler bir araya geldi.


Açılışın ardından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, ATO Başkanı Gürsel Baran ve çok sayıda bölge milletvekilleri ile eski bakanlar da Trakya Birlik standını ziyaret ederken, Trakya Birlik Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akgün, Başkan Vekili Hilmi Kahraman, Yönetim Kurulu Üyeleri Hüseyin Kocabıyık, Remzi Kobak, Emre Yılmaz, Şafak Kırbiç ve Genel Müdür Hakan Çalen ile görüş alışverişinde bulunup Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akgün de Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Ticaret Bakanı Sayın Ruhsar Pekcan'a fuar anısına birer Edirnekari tablosu takdim etti.


Ülkede kooperatifçiliğin en başarılı örneklerden biri olan, Türkiye'nin ve bölgenin gururu Trakya Birlik, stant dizaynı ile ön plana çıkarken, Uluslararası firmalarla ikili görüşmeler gerçekleştirilip, bölgenin ve birliğin ürünlerinin tanıtıldığı stantta Biryağ ile pişen lokmalar ziyaretçilere ikram edildi.


Birçok Ulusal ve Uluslararası Kooperatif ve Üst Kuruluşların katıldığı Ulusal ve Uluslararası basında yer alan fuarın en dikkat çeken markası olan Trakya Birlik adına bir konuşma gerçekleştiren Trakya Birlik Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akgün, "Ayçiçek başta olmak üzere, mısır ve zeytin yağlarımızı, Biryağ, Birma, Bima, Trakyağ, Biröz, Şefim, Trakyem, Asyem gibi markalarımızı yöremize özgü şekilde hazırladığımız standımızda gerek ülkemiz gerekse başka ülkelerden gelen katılımcılara tanıtmaya çalıştık. Biryağ ile pişen lokmalarımızı dört gün boyunca tüm ziyaretçilere ikram ettik. Cumhurbaşkanımızın Yardımcısı Fuat Oktay da Ticaret Bakanımız Ruhsar Pekcan da fuar katılımcıları da standımızı çok beğendi. Ayrıca kooperatif olarak yaptığımız çalışmalar da birçok kurum ve kuruluştan övgü aldı. Sektör paydaşlarımız ve çiftçilerimizin de ilgi gösterdiği fuarın, ülkemizde kooperatifçiliğin gelişimi adına katkı sağlayacağını ümit ediyor, ülkemize, camiamıza ve ortaklarımıza hayırlı olmasını temenni eder, Türkiye Kooperatifler Fuarının düzenlenmesinde çok büyük katkıları olan Sayın Ticaret Bakanımız Ruhsar Pekcan'a ve Esnaf Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürü Necmettin Erkan ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğünün kıymetli personeli ile Türkiye Kooperatifler Fuarı'nda bizleri yalnız bırakmayan herkese çok teşekkür ederiz" diye konuştu. - EDİRNE

Trakya Bölgesi, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 04:16 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Davutoğlu, Gelecek Partisi'nin logosunu ve ismini nasıl bulunduğunu anlattı
Kahramanmaraş'ta kafası kurtlanan hastanın görüntüleri ile gündeme gelen bakımevi hakkında soruşturma başlatıldı İmamoğlu'ndan Erdoğan'ın "Otur işine bak" sözlerine yanıt: O devir bitti, oturup işine bakanlar gitti Bakan Pekcan: İthalatta yerinde gümrükleme uygulamasını 2020 yılı içinde hayata geçireceğiz

Son Dakika Haberleri
22:37 Bakan Pekcan: İthalatta yerinde gümrükleme uygulamasını 2020 yılı içinde hayata geçireceğiz - Son Dakika Ekonomi
22:18 DEİK Başkanı Olpak'tan Merkez Bankası'nın faiz indirimi değerlendirmesi Açıklaması - Son Dakika Ekonomi
22:02 Kamuya ait sigorta şirketleri TVF çatışında birleşiyor - Son Dakika Ekonomi
22:02 Türkiye Varlık Fonundan kamu bankalarının kontrolündeki sigorta şirketlerinin birleşmesine ilişkin... - Son Dakika Ekonomi
21:05 Kütahya'da ORKÖY projesiyle 144 aileye 3 milyon 804 bin TL. kredi desteği verildi - Son Dakika Ekonomi
20:37 Mansur Yavaş'ın yurt dışından bulduğu kredi ABB Meclisi'nde kabul edildi - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.12.2019 22:46:32. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Türkiye Kooperatifler Fuar'ında Trakya Birlik damgası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]