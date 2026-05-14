Türkiye Kültür Yolu Festivali Mersin Esnafına Can Suyu Oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Türkiye Kültür Yolu Festivali Mersin Esnafına Can Suyu Oldu

Türkiye Kültür Yolu Festivali Mersin Esnafına Can Suyu Oldu
14.05.2026 10:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında düzenlenen Mersin Kültür Yolu Festivali, kentin gastronomi duraklarında yoğunluk oluşturdu. “Lezzet Noktası” projesiyle tantuniden künefeye uzanan yöresel tatlar ziyaretçilerden büyük ilgi görürken, festival süresince şehir esnafı ekonomik hareketlilik yaşadı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Mersin Kültür Yolu Festivali, yalnızca kültür ve sanat etkinlikleriyle değil, gastronomi alanındaki hareketlilikle de dikkat çekti. Festival kapsamında hayata geçirilen “Lezzet Noktası” projesiyle Mersin’in yöresel lezzetleri ön plana çıkarılırken, restoranlar ve yerel işletmeler yoğun ziyaretçi ağırladı. Tantuni, kerebiç, cezerye ve künefe gibi kente özgü tatlar büyük ilgi görürken, esnaf festivalin şehir ekonomisine önemli katkı sağladığını belirtti. Festival süresince Mersin’de adeta bayram havası yaşandığı ifade edildi.

LEZZET NOKTALARINDA FESTİVAL YOĞUNLUĞU YAŞANDI

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Mersin Kültür Yolu Festivali, yalnızca konser ve etkinlik alanlarını değil, kentin sosyal yaşamını ve ekonomisini de hareketlendirdi. “Lezzet Noktası” projesiyle tantuniden kerebiçe, cezeryeden künefeye uzanan yöresel tatlar yoğun ilgi görürken, şehir genelindeki yeme-içme noktalarında büyük hareketlilik yaşandı. Kent esnafı, festivalin işletmelere can suyu olduğunu belirtirken, Mersin’de festival süresince bayram havası oluştuğunu ifade etti.

Mersin Kültür Yolu Festivali, kenti kültür, sanat, gastronomi ve turizmin buluşma noktası haline getirdi. Festivalin başlamasıyla birlikte Akdeniz’in canlı liman kenti Mersin’de sadece etkinlik alanları değil, şehrin dört bir yanı hareketlendi.

Zengin mutfağı, sahil boyunca uzanan sosyal yaşamı ve dinamik şehir kültürüyle öne çıkan Mersin, Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında gastronomisiyle de dikkat çekti. Çevre illerden gelen ziyaretçilerin de etkisiyle festival süresince restoranlar, kafeler ve yerel işletmeler yoğun ilgi gördü.

9 Mayıs’ta başlayan ve 17 Mayıs’a kadar devam eden festival, konserlerden sergilere, atölyelerden gastronomi duraklarına uzanan etkinlikleriyle Mersin’in kültürel ve turistik potansiyelini görünür kılarken, şehir ekonomisine de canlılık kazandırdı.

Türkiye Kültür Yolu Festivali Mersin Esnafına Can Suyu Oldu

46 LEZZET NOKTASI MERSİN MUTFAĞINI ÖNE ÇIKARDI

Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında, TGA (Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı) tarafından hayata geçirilen “Lezzet Noktası” projesi kapsamında, danışma kurulu tarafından belirlenen 46 Lezzet Noktası ziyaretçilere kapsamlı bir gastronomik keşif imkanı sundu. Gastronominin kültürel deneyimin ayrılmaz bir parçası olarak konumlandırıldığı proje sayesinde ziyaretçiler, Mersin’i yalnızca tarihi ve kültürel değerleriyle değil; zengin mutfağıyla da deneyimleme fırsatı buldu. Festivalin gastronomi programında yer alan Ebru Erke ise Mersin’in sokak lezzetlerinden köklü mutfak geleneğine uzanan gastronomi kültürünü odağına taşıdı. Yerel tatların hikayelerine ve kentin mutfak hafızasına dikkat çeken program, ziyaretçilere Mersin mutfağını daha yakından keşfetme imkanı sundu.

Türkiye Kültür Yolu Festivali Mersin Esnafına Can Suyu Oldu

YÖRESEL LEZZETLER FESTİVALİN İLGİ ODAĞI OLDU

Mersin mutfağı; yöresel tatlıları, narenciye ürünleri ve Akdeniz’e özgü lezzetleriyle ziyaretçilere zengin bir gastronomi deneyimi sundu.

Tantuni, yüksük çorbası, humus, kerebiç ve cezerye, “Lezzet Noktaları”nda yer alan restoranlarda en çok ilgi gören tatlar arasında yer aldı.

Lezzet Noktası seçkisinde yer alan işletmeler, uygulamanın hem görünürlük hem de ekonomik katkı açısından önemli bir değer oluşturduğunu ifade etti. Mersin mutfağının köklü lezzetlerini yaşatan işletmeler, festivalle birlikte ziyaretçi sayısında belirgin artış yaşandığını, Türkiye’nin farklı şehirlerinden gelen misafirlerin yöresel tatlara yoğun ilgi gösterdiğini aktardı. Seçkide yer almanın önemli bir prestij sağladığını belirten işletmeler, bu sayede Mersin’in gastronomi mirasının daha geniş kitlelere ulaştığını vurguladı.

Türkiye Kültür Yolu Festivali Mersin Esnafına Can Suyu Oldu

LEZZET NOKTALARINDA FESTİVAL YOĞUNLUĞU

Memoş Tantuni işletmecisi Ender Yelkenaç, festivalin kent ekonomisine ve gastronomi turizmine katkısına dikkat çekerek, “Festival süresince şehir dışından gelen ziyaretçiler sayesinde işlerimizde ciddi bir hareketlilik yaşanıyor. Adeta bir haftada bir aylık yoğunluk yaşadık; tantuni başta olmak üzere Mersin’in yerel lezzetleri yoğun ilgi görüyor” dedi.

Yelkenaç, tantuninin yanı sıra kerebiç, kuşgözü lahmacun, sıkma ve peynirli kadayıf gibi yöresel ürünlerin de ziyaretçiler tarafından ilgiyle karşılandığını belirterek, festivalin Mersin mutfağının tanıtımı açısından önemli bir fırsat sunduğunu ifade etti.

Sherbetto Künefe yöneticisi Yasemin Leylak ise Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin Mersin’in gastronomi potansiyelini görünür kılması açısından önemli bir organizasyon olduğunu belirterek, “Festival boyunca yoğun ilgi görüyoruz. Özellikle Lübnan usulü künefemiz başta olmak üzere tatlı çeşitlerimize gösterilen ilgi bizleri çok memnun ediyor” diye konuştu.

Festivalin Mersin mutfağının tanıtımına önemli katkı sunduğunu ifade eden Leylak, künefenin yanı sıra katmer ve baklava çeşitlerinin de yoğun talep gördüğünü söyledi. Sosyal medya üzerinden kendilerine ulaşan ziyaretçilerin özellikle Mersin’e özgü tatları deneyimlemek için işletmeye geldiğini belirten Leylak, festivalin kentin gastronomi markalarına önemli ölçüde görünürlük kazandırdığını ifade etti.

Hacıbaba Et Lokantası işletmecisi Zeki Ceylan da Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin Mersin’in tanıtımı açısından önemli bir organizasyon olduğunu belirterek festival süresince kentte adeta bayram havası yaşandığını söyledi. Festivalle birlikte işletmelerde yaklaşık yüzde 30 oranında hareketlilik yaşandığını ifade eden Ceylan, “Mersin limanı, kültürü ve inanç turizmiyle önemli bir şehir. Silifke yoğurdu, Tarsus kebabı, fındık lahmacun, tantuni, künefe, kerebiç ve cezerye gibi yöresel lezzetler ziyaretçilerden yoğun ilgi görüyor. Tantuni ise Mersin’in coğrafi işaretli simge lezzetlerinden biri” dedi.

Türkiye Kültür Yolu Festivali Mersin Esnafına Can Suyu Oldu

GELENEKSEL LEZZETLER DAHA DA GÖRÜNÜR OLDU

Lezzet Noktası uygulaması, Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında hayata geçirilen önemli projelerden biri olarak şehirlerin gastronomi zenginliğini görünür kılmayı hedefliyor. Seçkide yer alan işletmeler, yalnızca festival döneminde değil, yıl boyunca dijital platformlar üzerinden ziyaretçilere rehberlik edecek şekilde konumlandırılıyor.

Mersin genelinde belirlenen 46 Lezzet Noktası, kentin köklü mutfak kültürünü yansıtan güçlü bir gastronomi rotası oluştururken; festival sürecinde yaşanan hareketlilik şehrin kültürel ve turistik cazibesini daha da artırdı. Gastronomi duraklarına gösterilen yoğun ilgi, yerel esnafa ve kent ekonomisine sağlanan katkıyı da gözler önüne serdi.

“Lezzet Noktası” projesiyle Mersin’in geleneksel lezzetlerinin daha geniş kitlelerle buluşturulması hedeflenirken, festivalin oluşturduğu gastronomi hareketliliğinin yıl geneline yayılması amaçlanıyor.

Türkiye Kültür Yolu Festivali Mersin Esnafına Can Suyu Oldu
Türkiye Kültür Yolu Festivali Mersin Esnafına Can Suyu Oldu
Türkiye Kültür Yolu Festivali Mersin Esnafına Can Suyu Oldu

Kültür Sanat, Kültür, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Türkiye Kültür Yolu Festivali Mersin Esnafına Can Suyu Oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mersin’de bir işçinin hayatını kaybettiği patlama anı kamerada Mersin'de bir işçinin hayatını kaybettiği patlama anı kamerada
İsrail ateşkese uymuyor Lübnan’a saldırılar devam ediyor İsrail ateşkese uymuyor! Lübnan'a saldırılar devam ediyor
3 cezayı aynı anda yedi Toplam miktar dudak uçuklattı 3 cezayı aynı anda yedi! Toplam miktar dudak uçuklattı
Yaşlı adamı tarlada bıçaklayarak öldüren şüpheli yakalandı Yaşlı adamı tarlada bıçaklayarak öldüren şüpheli yakalandı
ODTÜ’deki bahar şenlikleri soruşturması: 6 kişi tutuklandı ODTÜ'deki bahar şenlikleri soruşturması: 6 kişi tutuklandı
Çin Devlet Başkanı Şi, ABD Başkanı Trump’ı resmi törenle karşıladı Çin Devlet Başkanı Şi, ABD Başkanı Trump'ı resmi törenle karşıladı
Trump ile Şi Jinping arasında tarihi zirve: Ortak olmalıyız, rakip değil Trump ile Şi Jinping arasında tarihi zirve: Ortak olmalıyız, rakip değil
Trump ve Çin Devlet Başkanı Şi’den küresel piyasaları sallayacak anlaşma Trump ve Çin Devlet Başkanı Şi'den küresel piyasaları sallayacak anlaşma
Şi’den Trump’a Tayvan mesajı: Mesele yanlış yönetilirse iki ülke çatışabilir Şi'den Trump'a Tayvan mesajı: Mesele yanlış yönetilirse iki ülke çatışabilir
Refahiye’de dolu yağışı hayatı felç etti Refahiye'de dolu yağışı hayatı felç etti
Kulisleri hareketlendiren Muhittin Böcek iddiası: Önümüzdeki günlerde istifa edecek Kulisleri hareketlendiren Muhittin Böcek iddiası: Önümüzdeki günlerde istifa edecek
Tokatlı fotoğrafçının başarısı skandalla gölgelendi Bakanlık inceleme başlattı Tokatlı fotoğrafçının başarısı skandalla gölgelendi! Bakanlık inceleme başlattı
Korkulan oldu Marco Asensio için ayrılık ihtimali Korkulan oldu! Marco Asensio için ayrılık ihtimali
Manisa’da fabrika kuracaktı Otomotiv devinin yeni adresi belli oldu Manisa'da fabrika kuracaktı! Otomotiv devinin yeni adresi belli oldu
Takıntılı koca, kızının okulunu bastı: Hem çocuk hem eş katili olacağım Takıntılı koca, kızının okulunu bastı: Hem çocuk hem eş katili olacağım
Eskortlarla görüntüleri ortaya çıkan futbolcuya büyük şok Eskortlarla görüntüleri ortaya çıkan futbolcuya büyük şok
21 ilde yasa dışı bahis ve kara para operasyonu Rasim Ozan Kütahyalı dahil 200 gözaltı var 21 ilde yasa dışı bahis ve kara para operasyonu! Rasim Ozan Kütahyalı dahil 200 gözaltı var
Kim Şampiyon olacak Manchester City, Arsenal’in peşini bırakmıyor Kim Şampiyon olacak? Manchester City, Arsenal'in peşini bırakmıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kazakistan’da Resmi törenle karşılandı Cumhurbaşkanı Erdoğan Kazakistan'da! Resmi törenle karşılandı
Dursun Özbek çıldırdı Osimhen’i bile gölgede bırakacak birini alıyor Dursun Özbek çıldırdı! Osimhen'i bile gölgede bırakacak birini alıyor
15 yaşındaki Abdülbaki 17 bıçak darbesiyle öldürüldü Dehşet anları kamerada 15 yaşındaki Abdülbaki 17 bıçak darbesiyle öldürüldü! Dehşet anları kamerada
Pakistan savaşa hazırlanıyor Fatah-4 seyir füzesini test ettiler Pakistan savaşa hazırlanıyor! Fatah-4 seyir füzesini test ettiler
DEM Parti’yi küplere bindiren görüntü: Derhal soruşturma başlatılmalı, takipçisi olacağız DEM Parti'yi küplere bindiren görüntü: Derhal soruşturma başlatılmalı, takipçisi olacağız

00:30
Varlık barışını içeren kanun teklifinin ilk 5 maddesi kabul edildi
Varlık barışını içeren kanun teklifinin ilk 5 maddesi kabul edildi
00:27
İnfial yaratan görüntü 1 milyon izlendi, skandal detaylar ortaya döküldü
İnfial yaratan görüntü 1 milyon izlendi, skandal detaylar ortaya döküldü
23:51
Trump, Çin dönüşü İran için harekete geçecek Masada endişe yaratan 2 senaryo var
Trump, Çin dönüşü İran için harekete geçecek! Masada endişe yaratan 2 senaryo var
22:44
DEM Parti’yi küplere bindiren görüntü: Derhal soruşturma başlatılmalı, takipçisi olacağız
DEM Parti'yi küplere bindiren görüntü: Derhal soruşturma başlatılmalı, takipçisi olacağız
22:41
Pakistan savaşa hazırlanıyor Fatah-4 seyir füzesini test ettiler
Pakistan savaşa hazırlanıyor! Fatah-4 seyir füzesini test ettiler
22:14
Elindeki kelepçeyi montla örten Rasim Ozan Kütahyalı: Bir yanlış anlaşılma var
Elindeki kelepçeyi montla örten Rasim Ozan Kütahyalı: Bir yanlış anlaşılma var
21:33
Yer: Sabiha Gökçen Havalimanındaki işletmede gelen hesap şoke etti
Yer: Sabiha Gökçen! Havalimanındaki işletmede gelen hesap şoke etti
21:29
Türkiye’de aynı gün içinde yaşanmayan doğa olayı kalmadı
Türkiye’de aynı gün içinde yaşanmayan doğa olayı kalmadı
20:36
Dünyaca ünlü şeften iki kentimizi birbirine düşüren yorum: Kastamonu’nun meşhur olması lazımken Kayseri olmuş
Dünyaca ünlü şeften iki kentimizi birbirine düşüren yorum: Kastamonu'nun meşhur olması lazımken Kayseri olmuş
20:25
Adana’ya getirildi Gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı’dan ilk açıklama
Adana'ya getirildi! Gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı'dan ilk açıklama
20:22
15 yaşındaki Abdülbaki 17 bıçak darbesiyle öldürüldü Dehşet anları kamerada
15 yaşındaki Abdülbaki 17 bıçak darbesiyle öldürüldü! Dehşet anları kamerada
20:18
Türkiye’den en çok konut alan yabancılar belli oldu
Türkiye'den en çok konut alan yabancılar belli oldu
20:10
Trump: Şi Cinping 200 Boeing uçağı almayı kabul etti
Trump: Şi Cinping 200 Boeing uçağı almayı kabul etti
20:01
Belçika’dan Türkiye açıklaması: AB ile Gümrük Birliği’nin yenilenme zamanı geldi
Belçika'dan Türkiye açıklaması: AB ile Gümrük Birliği'nin yenilenme zamanı geldi
19:53
Ünlü şarkıcı Semicenk, Dünya Kupası’na katılacak A Milli Takım’a marş yazdı
Ünlü şarkıcı Semicenk, Dünya Kupası'na katılacak A Milli Takım'a marş yazdı
19:47
Arınç’tan kendisine “Siyaset fosili, FETÖ kuryesi“ diyen Semih Yalçın’a sert yanıt
Arınç'tan kendisine "Siyaset fosili, FETÖ kuryesi" diyen Semih Yalçın'a sert yanıt
18:54
Aziz İhsan Aktaş davasında 4 sanığa tahliye
Aziz İhsan Aktaş davasında 4 sanığa tahliye
18:29
Trump ilk kez açıkladı Şi’den tarihi zirveye damga vuran 2 hamle
Trump ilk kez açıkladı! Şi'den tarihi zirveye damga vuran 2 hamle
18:20
Mide bulandıran görüntü Yakalanmasalar vatandaşa yedireceklerdi
Mide bulandıran görüntü! Yakalanmasalar vatandaşa yedireceklerdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.05.2026 02:34:52. #.0.5#
SON DAKİKA: Türkiye Kültür Yolu Festivali Mersin Esnafına Can Suyu Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.