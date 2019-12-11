Türkiye, Kuveyt'te deniz projelerindeki takibini sürdürüyor - Son Dakika
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Türkiye, Kuveyt'te deniz projelerindeki takibini sürdürüyor

6 saat önce

Türk savunma sanayisi, Kuveyt Deniz Kuvvetlerinin sahip olduğu platformların modernizasyonu, korvet gibi yeni platformların Kuveyt donanmasına kazandırılması projelerinde görev bekliyor.

Türk savunma sanayisi, Kuveyt Deniz Kuvvetlerinin sahip olduğu platformların modernizasyonu, korvet gibi yeni platformların Kuveyt donanmasına kazandırılması projelerinde görev bekliyor.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı iştiraklerinden STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ, Kuveyt'teki Körfez Savunma ve Havacılık Fuarı'nda (GDA 2019) deniz platformları, vurucu ve gözcü insansız hava araçları (kamikaze drone), duvar arkası radar gibi çözümlerini tanıttı.

STM Genel Müdürü Murat İkinci, AA muhabirine, şirket olarak savunma sanayisinde kazandıkları deneyimleri ve ortaya çıkan ürünleri dost ve kardeş ülkelerle paylaşmak üzere birçok ülkede iş geliştirme amacıyla çok yoğun faaliyet yürüttüklerini söyledi.

Kuveyt'te de bu yönde uzun süredir çalıştıklarını belirten İkinci, "Özellikle deniz platformları alanında Kuveyt'in çok ciddi bir potansiyeli olduğunu düşünüyoruz. Sadece proje bazlı değil, ihtiyaç duyulduğunda Kuveyt'in, özellikle Deniz Kuvvetlerinin yanında olduğumuzu göstermek bizim açımızdan çok önemli. Bu anlamda özellikle Kuveyt Deniz Kuvvetlerinin sahip olduğu platformların modernizasyonu, yeni platformların Kuveyt donanmasına kazandırılması konusunda görüşmelerimize devam ediyoruz." dedi.

GDA 2019'da, bugüne kadarki görüşmelerde ulaşılan olgunluk seviyesini bir üst seviyeye taşımayı amaçladıklarını dile getiren İkinci, karşılıklı bilgi ve birikim paylaşımıyla Kuveyt'e daha iyi ürünler verebilecek bir çalışmayı hayata geçirmek istediklerini bildirdi. İkinci, "Bu anlamda şu anda üzerinde somut olarak konuştuğumuz birçok projemiz var. Deniz kuvvetleri ağırlıklı olarak konuşuruz. Bunların bir kısmı ile ilgili yakın zamanda inşallah sonuç almayı planlıyoruz." diye konuştu.

"Kamikaze drone"lar da gündemde

Murat İkinci, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından başarıyla kullanılan "kamikaze drone"ların Kuveyt Silahlı Kuvvetleri ve polis gücü tarafından kullanılması için de görüşmelere devam ettikleri bilgisini verdi.

Bu ürünlere çok ciddi bir ilgi bulunduğuna işaret eden İkinci, "Kullanım konsepti, tehdit algılaması, üstünlükleri, yapay zeka ve görüntü işleme kabiliyetleri gibi unsurlara olan ilgi bizleri şaşırttı. Burada bu konuda da çok ciddi potansiyel olduğunu değerlendiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin savunma sanayisindeki ihracatının artırılması için bütün firmaların çok ciddi çaba içinde olduğunu vurgulayan İkinci, şunları kaydetti:

"Biz de ülkemizin savunma sanayisi ihracatına katkılarımızı bu şekilde artırabileceğimizi düşünüyoruz. Sadece proje bazlı düşünmemek lazım, biz o motivasyonla da buradayız. Yani bugün ihtiyaç olmasa bile ihtiyaç olduğunda yanlarında olduğumuzu göstermemizin Kuveyt'te uzun ve stratejik iş birliğine çok olumlu katkı yaptığı kanaatindeyiz. Bunun da çok ciddi şekilde Kuveyt yetkili makamlarından geri bildirimlerini alıyoruz. Bu da bizim açımızdan sevindirici. Onlar da Türkiye'ye çok ciddi bir teveccüh içerisindeler. Bunun sonuçta ihracata yönelik olarak başarıya ulaşmasını hedefliyoruz."

Türkiye, Kuveyt'te deniz projelerindeki takibini sürdürüyor

Türkiye, Kuveyt, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 11:06 Kaynak: AA
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