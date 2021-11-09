Türkiye Maarif Vakfının Afganistan'daki okullarında kız öğrenciler eğitime başladı - Son Dakika

Türkiye Maarif Vakfı (TMV) Başkanı Prof. Dr. Birol Akgün, Afganistan'da kız öğrencilerin ilkokul düzeyindeki eğitimlerinde herhangi bir sorun yaşanmadığını, ortaokul ve liselerde ise önemli bir yol kat edildiğini belirterek, "Başkent Kabil ve Kandahar'daki kız okullarımızın ortaokul ve lise kısmındaki sınırlamalar devam ediyor. Onun da zamanla aşılacağına inanıyoruz. Bu konuda Büyükelçiliğimiz vasıtasıyla görüşmelerimiz sürüyor." dedi.

Akgün, AA muhabirinin TMV'nin Afganistan okullarındaki eğitim sürecine ilişkin sorularını yanıtladı.

Ülkede son dönemdeki yaşanan siyasi gelişmeleri hatırlatan Akgün, Afganistan'daki okulları 3 yıl önce iki ülke arasında imzalanan devletler arası bir anlaşmayla devraldıklarını, kapasite ve kalitelerini artırarak işletmeye devam ettiklerini anlattı.

O günden bugüne hem öğrenci sayısının arttığını hem de farklı şehirlerde de okul açma taleplerini karşılamak için yeni okullar açtıklarını dile getiren Akgün, "Türkiye Maarif Vakfı olarak bugün Kabil, Herat, Celalabad, Mezar-ı Şerif, Kandahar, Meydan Vardak, Akça ve Şibirgan olmak üzere farklı şehirlerde, okul müdürlüğü bazında farklı seviyelerde 19 kampüste okulumuz ve 6 bin 500 civarında öğrencimiz var. Bu okulların bir bölümü kızlar için ayrı okullar." bilgisini verdi.

Son siyasi gelişmeler çerçevesinde zaman zaman tedirginliğin oluştuğuna işaret eden Akgün, şöyle devam etti:

"Ama Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliği ve ilgili kurumların desteğiyle bu süreçten büyük bir kayıp yaşanmadan geçildi. Yeni Afgan yönetimi, müzakereler neticesinde kız öğrencilerin eğitime devam etmesinde daha esnek bir yaklaşım sergilemeye başladı. Halihazırda, kız öğrencilerimizin ilkokul düzeyindeki eğitimlerinde herhangi bir sorun yaşanmıyor. Ortaokul ve liselerdeki kız öğrencilerin eğitimi konusunda ise önemli bir yol kat edildi, okullarımızın çoğunda öğrencilerimiz eğitimlerine geri döndüler. Okullarımızda kayıtlı 6 bin 500 öğrencinin yüzde 40'ı kız öğrencilerden oluşuyor. Aileler, kızların eğitimine önem veriyor. Afganistan'da sadece kız öğrenciler için açtığımız 14 okulumuz bulunuyor. Sadece bazı kız okullarımızda eğitim makamlarının izni bekleniyor. Başkent Kabil ve Kandahar'daki kız okullarımızın ortaokul ve lise kısmındaki sınırlamalar devam ettiği için henüz 4 okuldaki kız öğrencilerimiz eğitime başlayamadı. Zamanla bu sorunun da aşılacağına inanıyoruz. Bu konuda Büyükelçiliğimiz vasıtasıyla görüşmelerimiz sürüyor. Diğer okullarımızın tamamı açık."

Akgün, okulların sağladığı kaliteli eğitim hizmetlerinin ve kamuoyunda okullara karşı oluşan güvenin süreci rahatlatan en önemli motivasyon olduğuna dikkati çekerek, "Türkiye Maarif Vakfı olarak dünyanın dört bir yanında yaptığımız kaliteli eğitim çalışmalarını Afganistan'da Afgan halkının her kesimi için sürdürmeye devam edeceğiz. Bu bizim ortak kültür ve insani vazifemizdir. Tüm dünyanın terk ettiği Afganistan'da eğitim faaliyetlerinin sürmesi herkes için bir ümit kaynağıdır ve bu açıdan çok önemidir." dedi.

Afganistan'da rejim değişikliğinden sonra ülke genelinde kademeli olarak eğitime dönüş olduğunu ifade eden Akgün, şunları kaydetti:

"Eğitim öğretim yeni dönemde öncelikli konular arsındadır. Bu çerçevede, yaşanan sorunların çözülmesi için gayret gösterilmektedir. Ülke genelinde okulların açıldığını ancak uygulanan ambargolardan dolayı ekonomik sıkıntıların eğitimin bazı bölgelerde aksamasına neden olduğu bilinmektedir. Bu sıkıntıların aşılması için BM ve Türkiye'nin de konuyu sürekli gündemde tuttuğunu biliyoruz. Üniversitelerde ise eğitim henüz başlamadı."