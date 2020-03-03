Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu - Son Dakika
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Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu

7 saat önce

Ordu, Gümüşhane, Giresun, Artvin ve Rize'de vatandaşlar, Türk Silahlı Kuvvetlerince başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı'na destek verdi.

Ordu, Gümüşhane, Giresun, Artvin ve Rize'de vatandaşlar, Türk Silahlı Kuvvetlerince başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı'na destek verdi.

Artvin

Hopa ilçesinde Kaymakamlık öncülüğünde Bahar Kalkanı Harekatı'na destek amacıyla yürüyüş düzenlendi.

Liman Kavşağı'nda ellerinde Türk bayraklarıyla toplanan binlerce kişi, "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganı atarak Kaymakamlık önüne kadar yürüdü.

Kaymakamlık önünde şehitlerin isimleri tek tek okunduktan sonra saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Kaymakam Abdurrezzak Canpolat, yaptığı konuşmada, zor bir dönemden geçilen bu süreçte, şerefli bir görev ifa eden Türk ordusunun her daim yanında olduklarını göstermek istediklerini söyledi.

Millet olarak her daim Mehmetçiğin yanında olduklarına dikkati çeken Canpolat, "Ana gayemiz ülkemizin birliği, bütünlüğü ve geleceğe güçlü bir şekilde yol almasıdır. Bu nedenle kullandığımız her cümleye dikkat etmeliyiz. Ordumuzun yanında olmalıyız. Gerçek zaferin kardeşliğimiz, birlik ve bütünlüğümüz olduğunu unutmamalıyız." dedi.

Konuşmanın adından Kemalpaşa İlçe Müftüsü Mustafa Canlı tarafından Kur'an-ı Kerim okunarak şehitler için dua edildi.

Programa, Hopa Belediye Başkanı Taner Ekmekçi, Kemalpaşa Belediye Başkanı Ergül Akçiçek, Hopa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman Akyürek, Hopa Gaziler Muharip Gaziler Dernek Başkanı Şükrü Akbıyık ve vatandaşlar katıldı.

Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu

Bahar Kalkanı Harekatı, Artvin, Hopa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 05:32 Kaynak: AA
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