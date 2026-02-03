Türkiye-Mısır ilişkileri ivme kazanıyor, ticaret hacmi gün geçtikçe büyüyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yarın resmi ziyaret düzenleyeceği Mısır ile Türkiye arasındaki ilişkiler son dönemde ivme kazanırken, ticaret hacmi de hızla büyüyor.

Türkiye ile Mısır arasında son dönemde artan üst düzey temaslar iki ülke arasında ticaret, enerji, savunma, turizm, sağlık, teknoloji ve tarım alanlarında birçok ortak projenin tetikleyici unsuru oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türk iş adamlarıyla Kahire'ye gerçekleştireceği günü birlik ziyaret kapsamında Türkiye-Mısır iş Forumunun düzenlenmesi planlanıyor ve ziyaretin iki ülke arasında çeşitli alanlarda yeni ortaklıkların kurulması ve yatırım fırsatlarının açılmasına katkı sunması bekleniyor.

AA muhabiri, son dönemde ivme kazanan Türkiye-Mısır ilişkilerini ve iki ülke arasında elde edilen ortak kazanımları inceledi.

Ortak hedef 2028'e kadar ticaret hacmini 15 milyar dolara çıkarmak

Türkiye'nin Afrika'daki en büyük ticaret ortağı Mısır ile ticaret hacmi 2024'te 8,8 milyar dolar seviyesine ulaşırken, ihracatı 4,2 milyar dolar, ithalatı ise 4,6 milyar dolar olarak kaydedildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, iki ülkenin 2028'de ticaret hacminin 15 milyar dolara ulaşması yönünde bir hedef belirledi.

Cumhurbaşkanları tarafından belirlenen 15 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşılmasına yönelik somut adımların planlanması ve bu hedefi destekleyecek yatırım ortamının iyileştirilmesi için iki ülkenin ilgili bakanlıkları çeşitli toplantılarla ortak çaba sarf ediyor.

Gazze'nin yeniden imarı ve ateşkesin sürdürülebilirliğinde ortak hedef ve çaba

Türkiye ve Mısır, İsrail'in 2 yıl süren ve Gazze Şeridi'ni yerle bir eden saldırılarının durdurulması, kalıcı ateşkesin sağlanması ve Gazze'nin yeniden imarına elverişli ortamın sağlanarak Filistinlilerin yaralarının sarılması konusunda ortak çaba sarf etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Ekim 2025'te Mısır'da düzenlenen ve ABD Başkanı Donald Trump'ın da katıldığı "Barış için Şarm El-Şeyh Zirvesi"nde Niyet Beyanı'nı imzaladı.

Gazze'de ateşkes sürecinin ikinci aşamasının hayata geçirilmesi ve yönetişim ile hizmetler alanındaki tüm faaliyetleri kapsamlı şekilde desteklemek üzere kurulan "Gazze Yürütme Kurulu"nda Türkiye'den Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Mısır'dan İstihbarat Başkanı Hasan Reşad da yer aldı.

Fidan, 29 Ocak'ta yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Mısır, Katar ve ABD ile arabuluculuk grubunun çekirdek üyesi olduğunu ve Türkiye'nin talep edilirse Gazze'de Uluslararası İstikrar Gücü'ne askeri birlikler sağlamaya hazır olduğunu söyledi.

Türkiye ve Mısır Doğu Akdeniz'de ortak hidrokarbon yatırımlarına hazır

Akdeniz'de geniş kıyıları bulunun iki ülke, açık deniz sahalarında hidrokarbon arama ve işletme konusunda ortak işbirlikleri geliştirilmesi hususunda büyük potansiyele sahip.

Mısır'da devlet destekli faaliyet gösteren Mısır Gaz ve Enerji Derneği'nin Genel Sekreteri Mohamed Fouad, Haziran 2025'te AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye ile Mısır'ın enerjide işbirliğini artıracak yeni bir döneme girdiğini söyledi.

"Mısır, özellikle Avrupa'nın talebinin yüksek olduğu dönemlerde Türkiye'nin enerji merkezi olma yolundaki yolculuğunda güçlü ve güvenilir bir ortak olmaya hazır." diyen Fouad, Mısır ile Türkiye arasında enerji bağlarını güçlendirmek amacıyla ticaret odaları ve büyükelçilikler aracılığıyla, hükümet ile özel sektör arasında temasların sürdüğünü kaydetti.

Fouad, Mısır'ın enerji sektöründeki Türk şirketler için son derece cazip bir yatırım ortamı sunduğunu belirterek şunları söyledi:

"Türkiye'yi, (Mısır'da) arama ve üretim faaliyetlerinden iletim altyapısına ve işleme-sanayi sektörlerine kadar uzanan geniş potansiyeli keşfetmeye davet ediyoruz."

Türkiye ve Mısır Ro-Ro hattının yeniden işlerlik kazanması için çalışıyor

Türkiye ile Mısır arasındaki ticarete önemli ölçüde katkı sağlaması beklenen ve 2015'te duran Ro-Ro seferlerinin yeniden başlaması için çalışmalar devam ediyor.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın Aralık 2025'teki Kahire ziyaretinde, Mısır Yatırım ve Dış Ticaret Bakanı Hassan el-Hatip ile yaptığı toplantıda iki ülke Ro-Ro hattının yeniden işlerlik kazanması hususunda mutabık kalındı.

Bakan Bolat'ın Kahire ziyaretinde ayrıca gelecek dönemde özellikle turizm, tarım, enerji, ilaç, otomotiv, sağlık, dijital teknolojiler ve inşaat gibi alanlarda işbirliklerinin çeşitlendirilmesi konusunda anlayış birliği sağlandığı kaydedildi.

Askeri alanda işbirliği

Türkiye ile Mısır arasında askeri alanda da ilişkiler son dönemde hız kazandı. Mayıs 2025'te Mısır Genelkurmay Başkanı Ahmed Fethi Halife, Türkiye'ye düzenlediği ziyarette Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ile bir araya geldi.

Türk savunma sanayi şirketlerinden HAVELSAN'ın Mısır'daki yerel işbirliği kapsamında geliştirdiği insansız platformları AKREP ve HAMZA-1, EDEX 2025 Mısır Savunma Fuarı'nda ilk kez tanıtıldı.

İki ülke arasında gelişen askeri işbirliğinin tezahürü olarak Eylül 2025'te 13 yılın ardından Doğu Akdeniz'de yapılan "Türkiye-Mısır Dostluk Denizi-2025 Tatbikatı" da bölgede ses getirdi.

Tatbikatla Türk ve Mısır deniz kuvvetleri arasında müşterek çalışabilirliği sağlama ve Mısır ile askeri alandaki işbirliğini geliştirmenin hedeflendiği aktarıldı.