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Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Güney, Kerkük'ü ziyaret etti - Son Dakika

Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Güney, Kerkük'ü ziyaret etti

13.07.2021 21:33

Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Ali Rıza Güney, Irak'ta Türkmenlerin yoğun yaşadığı Kerkük vilayetinde çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Ali Rıza Güney, Irak'ta Türkmenlerin yoğun yaşadığı Kerkük vilayetinde çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

Büyükelçi Güney, Kerkük yolunda önce Salahaddin kentine bağlı, Türkmen nüfusun yoğun olduğu Amirli ve Tuzhurmatu ilçesi ile Kerkük'e bağlı Dakuk ilçesi, Tazehurmatu ve Beşir kasabalarını ziyaret etti.

Ardından Kerkük şehir merkezine geçen Güney, Vali Rakan Said ile makamında bir araya geldi. Güney ve Said, valilikte ortak basın toplantısı düzenledi.

Büyükelçi Güney'in ziyaretinden memnuniyetini dile getiren Kerkük Valisi Said, "Bu ziyaret tüm Kerküklüleri onurlandırmıştır. Bu ziyaret Türkiye Cumhuriyeti'nin Irak ve Kerkük'e verdiği büyük önemin bir göstergesidir." dedi.

Türkiye'nin özellikle Irak'taki zor süreçlerde tüm Irak halkına yönelik yardımlarını ve desteklerini unutmadıklarını belirten Said, "Bizi en çok mutlu eden husus Türkiye'nin tüm Irak halkına eşit mesafede olmasıdır." ifadesini kullandı.

Kerkük'e konsolosluk talebi

Vali Said, Türkiye'nin Kerkük'te bir başkonsolosluk açmasını çok arzu ettiklerini ve bunun için Kerkük Valiliği olarak her türlü kolaylığı sağlamaya hazır olduklarını dile getirdi.

Said, ayrıca eğitim ve gençliğe önem verdiklerini aktararak Kerkük'te Maarif Okullarının açılması için de gereken tüm kolaylığı sağlayacaklarını belirtti.

Irak'ın siyasi birliğine vurgu

Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Güney de Irak'ın birliğinin Türkiye için önemini vurgulayarak, "Burada altını hassasiyetle çizdiğim mesaj şudur: Türkiye Cumhuriyeti Irak'ın siyasal birliğine kendi siyasi bütünlüğü kadar değer veriyor." dedi.

Irak'taki görevine yaklaşık 2,5 ay önce başladığını hatırlatan Güney, bu süreçte Irak, Türkiye ve bölge için önemli olan Kerbele, Necef ve Kerkük'ü ziyaret ettiğini aktardı.

Kerkük için "küçük Irak" nitelemesi yapan Güney, bu kentte Türkmen, Arap, Kürt, Hristiyan, Müslüman olsun tüm etnik ve dini unsurların barış içinde bir arada yaşama kültürüne sahip olduğunu ifade etti.

Büyükelçi Güney, yatırım konusunda da Türk iş dünyasının Kerkük'e gelerek sağlık, tarım, sanayi ve pek çok alanda iş yapmaya hazır olduğunu dile getirdi.

Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Güney, Kerkük'ü ziyaret etti
Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Güney, Kerkük'ü ziyaret etti
Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Güney, Kerkük'ü ziyaret etti
Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Güney, Kerkük'ü ziyaret etti

Türkiye, Kerkük, Bağdat, Irak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Güney, Kerkük'ü ziyaret etti - Son Dakika


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