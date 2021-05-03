Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Bağcı: "Türkiye, Karabağ'ın süratli inkişafı için destek verecek" - Son Dakika

Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Bağcı: "Türkiye, Karabağ'ın süratli inkişafı için destek verecek"

03.05.2021 16:05

Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Doç. Dr. Cahit Bağcı, Türkiye'nin, Ermenistan işgalinden kurtarılan Karabağ'ın hızlı bir şekilde inkişafı için, imar, iskan ve terakkisinde Azerbaycan'a destek vereceğini söyledi.

Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Doç. Dr. Cahit Bağcı, Türkiye'nin, Ermenistan işgalinden kurtarılan Karabağ'ın hızlı bir şekilde inkişafı için, imar, iskan ve terakkisinde Azerbaycan'a destek vereceğini söyledi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e güven mektubunu sunan Bağcı, Büyükelçilik'te basın açıklaması yaptı.

Bağcı, Dağlık Karabağ'da elde edilen zafer dolayısıyla Azerbaycan halkı ve yönetimini kutlayarak şehitlere Allah'tan rahmet diledi.

Karabağ'ın Ermenistan işgalinden kurtarılması için Türkiye'nin kardeşliğinin gereğini yaparak haklı davasında Azerbaycan'ın yanında durduğunu vurgulayan Bağcı, "Türkiye, bundan sonra da tereddütsüz Azerbaycan'ın yanında olmaya ve destek vermeye devam edecektir." dedi.

Bağcı, işgal döneminde Azerbaycan'a ait tarihi, kültürel ve kutsal anıtların Ermeni güçlerce vahşice yıkıldığını, bunun da insanlık suçu olduğunu belirterek "Türkiye, Karabağ'ın süratli bir şekilde inkişafı için, imarında, iskanında ve terakkisinde desteğini verecektir. Binlerce yıl medeniyetlere beşiklik eden Karabağ'ın yeniden muhteşem bir medeniyet merkezine dönüştürülmesi için Türkiye bütün tecrübesi ve imkanları ile desteğini vermeye hazırdır. Kafkasların incisi Şuşa'nın ve azat olmuş tüm Karabağ'ın kısa zamanda Türk dünyasının en güzel yurtlarından birisi haline gelmesi için bütün gücümüzle el birliğiyle çalışacağız." diye konuştu.

Yeni dönemde kendilerine düşen görevin gayret, özveri ve sorumluluk duygusuyla Türkiye ve Azerbaycan arasındaki dostluk ve kardeşlik köprülerini sarsılmaz temellerle güçlendirmek olduğunu vurgulayan Bağcı, iki ülke arasındaki ilişkileri siyasi, ekonomik ve kültürel başta olmak üzere tüm alanlarda derinleştirmek ve artırmak için çaba harcayacaklarını bildirdi.

Bağcı, ticaret hacminin artırılması kadar eğitim ve kültür alanında iş birliğini de geliştirmenin önemine vurgu yaparak şunları söyledi:

"Türkiye ile Azerbaycan arasındaki kardeşliğin dünyada bir örneği yoktur. Dünya, Karabağ zaferi ile iki kardeş ülkenin birliğine ve gücüne şahit olmuştur. Görevimiz, dostluk ve kardeşlik mayası ve harcıyla yoğrulan bu ilişki ve iş birliğinin çıtasını daha da yükseltmek, bölgesinde ve dünyada güçlü olmalarına katkı sağlamaktır. Birlikten kuvvet doğar. Gayretimiz birlik ve dirlik için olacaktır. Biz, gücümüzün birliğimizde, birliğimizin gücümüzde olduğuna inanıyoruz. Hiçbir güç Türkiye-Azerbaycan birliğini sarsamayacaktır."

Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Bağcı: Türkiye, Karabağ'ın süratli inkişafı için destek verecek
Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Bağcı: Türkiye, Karabağ'ın süratli inkişafı için destek verecek
Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Bağcı: Türkiye, Karabağ'ın süratli inkişafı için destek verecek
Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Bağcı: Türkiye, Karabağ'ın süratli inkişafı için destek verecek

Ermenistan, Azerbaycan, Türkiye, Bakü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Bağcı: 'Türkiye, Karabağ'ın süratli inkişafı için destek verecek' - Son Dakika


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