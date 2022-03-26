Türkiye'nin çalışan son buharlı lokomotifi İzmir'de - Son Dakika

TÜRKİYE'nin çalışır durumdaki son lokomotifi olan ve İkinci Dünya Savaşı yıllarında soğuk iklim şartlarına göre Almanya'da üretilen '56548' numaralı tren, İzmir Alsancak Garı'nda sergileniyor. TCDD İzmir Müze Sorumlusu Volkan Poliçe, lokomotifin su ve kömür ikmaliyle yaklaşık 150 tona ulaştığını belirterek, "Önemli bir özelliği de buharını tekrar suya dönüştüren bir sisteme sahip olmasıdır. Çalıştırılması çok büyük emek ve zaman alıyor" dedi.

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'na (TCDD) ait, Türkiye'nin çalışır durumdaki son buharlı lokomotifi, İzmir tarihi Alsancak Garı'nda sergileniyor. 1942 yılında Almanya'da üretilen lokomotif, ziyaretçilerini tarihi bir yolculuğa çıkarıyor. TCDD yetkilileri tarafından titizlikle korunan lokomotif, yalnızca dizi ve belgesel çekimlerinde çalıştırılıyor. '56548' numaralı buharlı lokomotif hakkında bilgi veren TCDD İzmir Müze Sorumlusu Volkan Poliçe, "İkinci Dünya Savaşı yıllarında soğuk iklim şartlarına göre Almanya'da üretilen 53 adet lokomotif bulunuyor. '56548' numaralı lokomotif de o dönem Türkiye'ye gönderildi. Bu lokomotif de onlardan biriydi. Lokomotif su ve kömür ikmaliyle birlikte yaklaşık 150 tonluk ağırlığa ulaşmaktadır. Lokomotifte ateşçi ve makinistin bulunduğu markiz alanı yer alıyor. Lokomotifin önemli bir özelliği de buharını tekrar suya dönüştüren bir sisteme sahip olmasıdır" ifadelerini kullandı.

'EN ERKEN 7-8 SAATTE ÇALIŞIYOR'Buharlı lokomotiflerin karmaşık yapısına değinen Poliçe, "Buharlı lokomotifler şu an günümüzde çalışan dizel ve elektrikli lokomotifler gibi basit değil. Çok daha karmaşık bir yapıya sahipler. Çalıştırılması çok büyük bir emek ve zaman alıyor. Soğuk bir lokomotifin sıcak bir hale gelmesi için en az 7-8 saatlik bir zamana ihtiyacımız var. Makinist arkadaşlar önce kazan kontrollerini yapıyor. Daha sonra kömür, su, yağ kontrolleri yapılıyor. Odunlarla kömürler tutuşturuluyor. Kazanda bulunan suyun belli bir sıcaklığa gelmesi bekleniyor. Bu sıcaklığın en az 100 derece olması lazım" dedi.'TİTİZLİKLE İNCELİYORLAR'Lokomotifin zaman zaman dizi ve belgesel çekimlerinde çalışır hale getirildiğini aktaran Poliçe, "Nostaljik turlarda da lokomotifin kullanılmasını arzu ederdik. Çok sayıda vatandaşımızın yolu Alsancak Garı'na düşüyor ve vatandaşlarımızın çoğu lokomotifi büyük bir titizlikle inceliyor. Lokomotifin buhar gücünü elde edebilmesi için hemen arkasında su ve kömür hazinesinin bulunduğu bir 'tender' bölümü yer alıyor. Aynı zamanda hareket ettiği sırada lokomotifte bir makinist ve ateşçi bulunuyor. Ateşçinin görevi, suyun belli bir sıcaklığın altına düşmemesi için sürekli 'tender'a kömür takviyesi yapmaktır" açıklamalarında bulundu.'POSTA VE YÜK AMAÇLI KULLANILIRDI'Bu araçların geçmişte posta ve yük amacıyla kullanıldığını dile getiren makinist Hasan Hüseyin Koca ise "1987 yılına kadar bölgemizde buharlı lokomotif trenler aktifti. Bu araçlar, posta ve yük amaçlı kullanılırdı. Daha sonra dizel lokomotifler gündeme geldi. Bu yüzden buharlı lokomotifler kullanılmaz oldu. Bu lokomotifi pek çok kez kullandım. Diğer lokomotifler gibi değil ve kullanmak oldukça zor. Teknik özelliklerini iyi bilmek gerekiyor" diye konuştu.