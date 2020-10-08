Türkiye'nin en büyük gövde çapına sahip 'porsuk ağacı' tescillendi - Son Dakika

Türkiye'nin en büyük gövde çapına sahip 'porsuk ağacı' tescillendi

08.10.2020 09:11
Türkiye'nin en büyük gövde çapına sahip 'porsuk ağacı' tescillendi, System.String[]

ARTVİN'in Murgul ilçesinde, 11 metre genişliği, 3,5 metre gövde çapı ve 25 metre yüksekliğindeki 2 bin yıllık porsuk ağacı, 'Anıt Ağaç' olarak tescillendi.

ARTVİN'in Murgul ilçesinde, 11 metre genişliği, 3,5 metre gövde çapı ve 25 metre yüksekliğindeki 2 bin yıllık porsuk ağacı, 'Anıt Ağaç' olarak tescillendi. Türkiye'nin en geniş çaplı porsuk ağaç türü, koruma altına alındı.

Murgul ilçesine bağlı Korucular köyü, Kokolet vadisinde, 9 yıl önce, 11 metre genişliği, 3,5 metre gövde çapı ve 25 metre yüksekliğinde porsuk ağacı tespit edildi. 2 bin yıllık olduğu tahmin edilen ağaç, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 'Anıt Ağaç' olarak tescillendi. Türkiye'nin en geniş çaplı porsuk ağacı olan tür, koruma altına alındı. Sık ormanlar arasında yüzyıllarca ayakta kalan ağacın gövdesindeki kovukta ise başka bir ağacın daha yetiştiği belirlendi. Sarmal gövde yapısı nedeniyle 'Sarık ağaç' olarak bilinen porsuk ağacının korunmasına yönelik çalışma başlatıldı.

'ÇOK DEĞERLİ'Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Toprak İlmi ve Ekoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aydın Tüfekçioğlu, porsuk ağacının yaygın ve her yerde kolay bulunan bir tür olmadığını söyledi. Tüfekçioğlu, "Kuytu ve nemli yerleri sever. Diğer ağaçların altında bile büyüyebilen nadir türlerdendir. 11 metre genişliğe kadar ulaşıp yıllara direnmiş. Tescillenen ağaç Türkiye'nin en yaşlı porsuk ağacı oldu. Dünyada en yaşlı diye bilinen Zonguldak Alaplı'da bulunan porsuk ağacından yaklaşık 1,5 kat daha fazla çapı olan bir ağaç ve o nedenle çok değerli. Türkiye'deki en büyük çapa sahip porsuk ağacını burada tespit ettik ve tescillendi. Artvin için de önemli bir değer. Ağacın korunması ve yaşatılması için ilgili kurumlar gerekli önlemleri almaya başladılar. Turizm amaçlı değerlendirilebilecek, insanların merak edip görmek isteyeceği azamette bir ağaç türü. Böyle bir ağacın Artvin'de ve ülkemizde var olması bizi çok sevindirdi ve gururlandık" diye konuştu.'İÇİNDE BİR AĞAÇ DAHA VAR'Porsuk ağacının içerisinde bir ağacın daha olduğunu ifade eden Tüfekçioğlu, "Muhtemelen bu ağaçtan çıkmış canlı bir ağaç daha iç kısmında var. Onun da ağacın sürgünü olduğunu düşünüyorum. Çünkü tohumdan çıksa kök kısmını dışarıda görmemiz veya orta kısmının tamamen çürümüş olması lazım. Fakat bu ağaç türünün odunu nispeten daha dayanıklı" dedi.'EVLADIM GİBİ KORURUM'

Ağacı ormanda fark eden Hasan Durmuş ise, "Ağacı görünce yetkililere bilgi verdim. Bu işe gönül vererek çalıştılar ve tescili yapıldı. Bunu evladım gibi korurum. Bu ağaca kimse dokunamaz" diye konuştu.


Türkiye'nin en büyük gövde çapına sahip 'porsuk ağacı' tescillendi
Türkiye'nin en büyük gövde çapına sahip 'porsuk ağacı' tescillendi
Türkiye'nin en büyük gövde çapına sahip 'porsuk ağacı' tescillendi
Türkiye'nin en büyük gövde çapına sahip 'porsuk ağacı' tescillendi
Türkiye'nin en büyük gövde çapına sahip 'porsuk ağacı' tescillendi
Türkiye'nin en büyük gövde çapına sahip 'porsuk ağacı' tescillendi
Türkiye'nin en büyük gövde çapına sahip 'porsuk ağacı' tescillendi
Türkiye'nin en büyük gövde çapına sahip 'porsuk ağacı' tescillendi
Türkiye'nin en büyük gövde çapına sahip 'porsuk ağacı' tescillendi
Türkiye'nin en büyük gövde çapına sahip 'porsuk ağacı' tescillendi
Türkiye'nin en büyük gövde çapına sahip 'porsuk ağacı' tescillendi
Türkiye'nin en büyük gövde çapına sahip 'porsuk ağacı' tescillendi
Türkiye'nin en büyük gövde çapına sahip 'porsuk ağacı' tescillendi
Türkiye'nin en büyük gövde çapına sahip 'porsuk ağacı' tescillendi
Türkiye'nin en büyük gövde çapına sahip 'porsuk ağacı' tescillendi

Türkiye, Murgul, Artvin, Porsuk, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Türkiye'nin en büyük gövde çapına sahip 'porsuk ağacı' tescillendi - Son Dakika

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