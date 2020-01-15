Türkiye'nin en ilginç egzotik parkı Sivas'ta kurulacak - Son Dakika
Son Dakika Güncel Türkiye'nin en ilginç egzotik parkı Sivas'ta kurulacak - Son Dakika

Türkiye'nin en ilginç egzotik parkı Sivas'ta kurulacak

6 saat önce

Sivas Valisi Salih Ayhan, Türkiye'nin en ilginç egzotik parkının kurulması planlanan alanda incelemelerde bulundu.

Türkiye'nin en ilginç egzotik parkı Sivas'ta kurulacak, System.String[]

Sivas Valisi Salih Ayhan, Türkiye'nin en ilginç egzotik parkının kurulması planlanan alanda incelemelerde bulundu.


Sivas Valisi Salih Ayhan, içerisinde yılanların, kertenkelelerin, küçük memelilerin, kurbağaların ve birçok çeşit bitkinin olacağı egzotik parkın yapılması planlanan Akdeğirmen Mahallesi Alibaba Fidanlık Mesire alanında incelemelerde bulundu. İncelemeler sırasında Vali Ayhan'a; İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Nebi Kaya, Vali Yardımcısı Yeliz Yıldızhan, Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürü Okan Gün, Zoolog Dr. Eray Şimşek ve Zoolog Güray Şimşek eşlik etti. Vali Ayhan, incelemeler sırasında yetkililerden bilgi aldı. İncelemelerin ardından Ayhan ve beraberindekiler valilik ek binası makam toplantı salonunda yapılacak olan egzotik park hakkındaki sunuma geçti. Burada Zoolog Dr. Eray Şimşek egzotik park hakkında Vali Ayhan ve ilgili yetkililere sunum gerçekleştirdi.


Proje gündeme alındı


Sunumdan sonra konuşan Vali Ayhan, egzotik park projesinin yapılamayacak bir proje olmadığını ve gündemlerine aldıklarını ifade ederek, "Yapılmayacak bir proje değil. Bunu gündeme aldık. Belediyemiz, Mille Eğitim Müdürlüğümüz, İl Özel İdaremiz, Mili Parklar, Orman İşletme Müdürlüğümüz ve Tarım İl Müdürlüğümüz ile hep beraber gelerek ve bununda örneklerini masaya yatırarak ilimize böyle güzel bir egzotik park yapalım. Fikir dediğim gibi güzel bir fikir. Fikirden sonra bunun projelendirme süreci çok önemli" dedi. - SİVAS

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Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 12:21 Kaynak: İHA
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