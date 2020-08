Türkiye'nin en iyi hacker'ları yarıştı - Son Dakika

İstanbul Aydın Üniversitesi , (İAÜ) BrightLab Siber Güvenlik Uygulama ve Araştırma Merkezi ile SODER Bilgi Teknolojileri'nin 25-26 Temmuz tarihleri arasında düzenlediği 'HackAydın' Siber Güvenlik Maratonu'nun (Hackhaton) sonuçları açıklandı. Hakkı Dizdar ve Recep Aksakal 'dan oluşan NYX ekibi birinci olurken, 7 bin 500 TL'lik ödülün de sahibi oldu.

Intelprobe, Pavotek, Blackbox Security ve İAÜ Teknoloji Transfer ve Proje Yönetim Ofisi'nin (TTPYO) sponsor olduğu yarışmada Hakkı Dizdar ve Recep Aksakal'dan oluşan NYX ekibi, altı farklı kategoride sorulan 20 sorunun 19'unu doğru cevaplayarak, birinci oldu. İki gün süren maratonda 192 kayıtlı takım ve 378 kayıtlı yarışmacı mücadele etti.

İŞTE ÖDÜLLER!

Maraton sonunda birinci takıma 7 bin 500 TL, ikinci takıma 5 bin TL ve üçüncü takıma 2 bin 500 TL'lik para ödülü verildi. Ayrıca organizatör firmalarda iş, staj, danışmanlık ve mentörlük gibi birçok olanak sunuldu. Başarılı görülecek bireyler için de farklı eğitimler verilecek ve Hackathon'a destek veren firmalarda gerçekleştirilen projelerde görev almalarına olanak sağlanacak.

Siber güvenlik konusunda farkındalık yaratmayı, bu alandaki en büyük problemlerin başında gelen yetişmiş insan kaynağı sorununa çözüm bulmayı ve özellikle Covid- 19 pandemisi sürecinde oluşabilecek güvenlik açıklarına dikkat çekmeyi amaçlayan maraton; siber güvenlik ve veri madenciliği gibi konulara ilgi duyan katılımcılarla gerçekleştirildi.

"ANAHTAR KELİME 'FARKINDALIK' VE 'EĞİTİM"

Geçtiğimiz ay içinde kendilerine "lol" ve "ever so anxious" isimlerini vermiş 2 genç tarafından, Barack Obama, Joe Biden, Bill Gates, Jeff Bezos ve Elon Musk gibi isimlerin Twitter adreslerinin çalındığını hatırlatan İAÜ BrightLab Siber Güvenlik Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Hanifi Volkan İslim, bu gençlerin birinin 20, birinin ise 19 yaşında olduğunu hatırlatarak, "Yaşamı paylaştığımız, dünyanın dijital gerçekliği ve genç neslinin farkında olmak bir zorunluluk. Anahtar kelime ise her zaman olduğu gibi 'farkındalık' ve 'eğitim'. HackAydın ile bu alana hizmet etmeyi amaçlıyoruz. Bu yarışmadan çıkacak gençlerin, geleceğin önemli siber güvenlik uzmanları olacağını ümit ediyoruz" diye konuştu.

"KAYBEDEN YOK"

SODER Bilgi Teknolojileri Yöneticisi Ferit Ağacıklar ise şunları söyledi: "Pandemi süreciyle beraber uzaktan çalışmanın arttığı bu dönemde siber güvenliğin öneminin bir kez daha şiddeti artarak fark ettik. Dünyanın bilişim tarihinden ve son günlerde yaşanan gelişmelerden biliyoruz ki siber şiddet giderek artıyor ve artacak. Geçtiğimiz ay yaşananlar şunu gösteriyor ki, bu konuya gerektiği kadar önem verilmezse siber dünyada kimse güvende olamaz. Bu alanda da ilerlemenin kilit gereksinimi, bu konuya gönül veren özel insan kaynağına ulaşmak ve bu kişileri ülkemize fayda sağlayacak şekilde desteklenmesini SODER Bilgi Teknolojileri olarak önemli olduğunu düşünüyoruz. HackAydın etkinliğini de bu nedenle gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Çünkü amacımız, dereceleri ne olursa olsun, siber güvenlikle ilgilenen gençlerimize dokunabilmek."

