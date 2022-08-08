İslami Dayanışma Oyunları'na 56 ülkeden 4 bin 200 sporcu katılacak - Son Dakika
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İslami Dayanışma Oyunları'na 56 ülkeden 4 bin 200 sporcu katılacak

08.08.2022 15:50
İslami Dayanışma Oyunları'na 56 ülkeden 4 bin 200 sporcu katılacak

TÜRKİYE'nin ev sahipliğinde, 56 ülkeden 4 bin 200 sporcunun katılımıyla gerçekleşecek olan '5'inci İslami Dayanışma Oyunları'nın açılışı, 9 Ağustos'ta Konya'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yapılacak.

TÜRKİYE'nin ev sahipliğinde, 56 ülkeden 4 bin 200 sporcunun katılımıyla gerçekleşecek olan '5'inci İslami Dayanışma Oyunları'nın açılışı, 9 Ağustos'ta Konya'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yapılacak.

'5'inci İslami Dayanışma Oyunları', 56 ülkeden 4 bin 200 sporcunun katılımıyla 9-18 Ağustos tarihleri arasında Konya'da gerçekleştirilecek. Programın açılış töreni, 9 Ağustos günü saat 20.00'de Konya Büyükşehir Stadyumu'nda yapılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı törende, Lübnan asıllı İsveçli müzisyen Maher Zain konser verecek, video mapping, dron ve ışık gösterileri yapılacak. Açılış seremonisinde ilk olarak dansçılar '5'inci İslami Dayanışma Oyunları' logosunun koreografisini sergileyecek. Oyunlara özel, lale biçiminde tasarlanmış olan logo aynı zamanda 21 sayısını içinde barındırıyor ve bu oyunların asıl yapılması gereken yıl olan 2021'i simgeliyor. Logo aynı zamanda Arapça 'kardeş' anlamına gelen ' ? ? ' kelimesi yer alıyor.

MİLLİ SPORCULAR Anadolu'nun güzelliklerini anlatan koreografinin ardından milli marş okunacak. Oyunlara katılan ülkelerin sporcuları geçit törenine katılacak. Milli sporcular Hülya Şenyurt, Nur Tatar, Yasemin Adar, Merve Çoban, Halil Mutlu, Servet Tazegül ve Mehmet Akif Pirim, İslami Dayanışma Spor Federasyonu'nun bayrağını getirecek. Ardından 37 yıl önce, 8 Mayıs 1985'te kurulan İslami Dayanışma Spor Federasyonu'nun bayrağı göndere çekilecek. Oyunlarda yarışacak tüm sporcular adına paralimpik okçu Öznur Cüre ve hakemler adına bisiklet hakemi Serkan Karademir yemin edecek.

Açılış seremonisinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri Hüseyin İbrahim Taha ve İslami Dayanışma Oyunları Federasyonu Başkanı Abdülaziz bin Türki el Faysal el-Suud konuşma yapacak.


YORUMLAR
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Başkan Angı: 'İslami Dayanışma Oyunları'na hazırız' Başkan Angı: 'İslami Dayanışma Oyunları'na hazırız'
Kaynak: DHA

Recep Tayyip Erdoğan, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İslami Dayanışma Oyunları'na 56 ülkeden 4 bin 200 sporcu katılacak - Son Dakika

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