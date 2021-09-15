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İSTANBUL-TÜRKİYE'NİN GİRİŞİMCİLİK KARNESİ: AVRUPA'DA 8'İNCİ SIRADA - Son Dakika

İSTANBUL-TÜRKİYE'NİN GİRİŞİMCİLİK KARNESİ: AVRUPA'DA 8'İNCİ SIRADA

15.09.2021 10:40

? Z kuşağının cesur, yaratıcı ve girişimci olduğunu söyleyen Yeditepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Altan Kar, 'Türkiye'de girişimcilik ekosistemi 10 yılda çok hızlı gelişti.

? Z kuşağının cesur, yaratıcı ve girişimci olduğunu söyleyen Yeditepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Altan Kar, 'Türkiye'de girişimcilik ekosistemi 10 yılda çok hızlı gelişti. Para değil özellikle 'online girişimcilikte' fikir önemli. 2021 yılının ilk yarısında 129 girişim 1.3 milyar dolarlık yatırım aldı. Türkiye, Avrupa ülkeleri arasında 8'inci, Ortadoğu ve Kuzey Afrika'da ise ikinci sırada yer alıyor? dedi.

Yeditepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Altan Kar, son yıllarda girişimcilik ekosisteminin özellikle Z kuşağı arasında yaygınlaştığını söyleyerek sektörler, ülkeler ve üniversiteler açısından startup'ların önemine ilişkin bilgi verdi.

YENİ NESİL KAFASINA 'GİRİŞİMCİ KAFASI' DİYORUZ

'Online girişimcilik' kavramının genç nesilde ilgi çektiğini anlatan Doç. Dr. Kar, 'Yani startup girişimciliği ön planda. Yeni nesil kafasına 'girişimci kafası' diyoruz. Çok güzel, orijinal fikirler çıkıyor. Öğrencilerimiz fikirleriyle bize geliyor, aralarından bu fikirleri, okurken hayata geçirenler de oldu. Önce girişimci olmak için 'paranızın olması gerekiyor' gibi bir algı vardı. Ama şimdi özellikle online girişimciliğin gelişmesiyle fikirler öne çıktı. Silikon Vadisi'nde denenen fikirlerin benzerlerini ortaya koyan, cesur ve mücadeleci gençlerimiz var. Türkiye'de girişimcilik ekosistemi son 10 yılda ciddi bir yapılanma içerisine girdi, gelişti. Risk yatırımcıları da fikirlerin geliştirilmesi için gerekli desteği veriyor? diye konuştu.

ÜNİVERSİTELER GİRİŞİMCİ GENÇLERİ DESTEKLİYOR

Üniversitelerin teknoloji transfer ofisi açtığını, fikirlerin yarıştığı yarışmalar düzenlediğini aktaran Doç. Dr. Kar, 'Üniversitemizde her yıl 'Yeditepe Yeni Fikir' adında bir yarışma düzenleniyor. Yarışmaya her bölümden öğrencimiz katılabiliyor. Jürisinde profesyonel melek yatırımcılar da bulunuyor. Daha üniversitedeyken öğrencilerimizin projelerine yatırım yapan yatırımcıları, öğrencilerle buluşturuyoruz. Yarışmada dereceye giren gençlerin fikirlerini hayata geçirmeleri için üniversitemizdeki kuluçka merkezinde onlara yer veriyoruz. Yani fikri olan öğrencilerimize destek vermeye devam ediyoruz? ifadelerini kullandı.

POLONYA'YI, İTALYA'YI, DANİMARKA'YI GERİDE BIRAKTIK

Girişimcilikte yaşın çok önemli bir kriter olduğunu aktaran Doç. Dr. Kar, 'Yaratıcı fikirler ve cesaret gençken daha rahat ortaya çıkıyor. Biz de gençlerin enerjisinin önünü açıyoruz. Türkiye, girişimcilik ekosistemde hızlı gelişen bir ülke. Türkiye'de yatırımcıların ve iş geliştirme uzmanlarının, girişimleri veri ve analizlerle takip edebilmesi için düşünülmüş bir platform olan Startups.watch'ın verilerine göre, 2021 yılının ilk yarısında 129 girişime 1.3 milyar dolarlık yatırım yapıldı. Türkiye, Avrupa ülkeleri arasında 8'inci, Ortadoğu ve Kuzey Afrika'da ise ikinci sırada yer alıyor. Polonya'yı, Yunanistan'ı, İtalya'yı, Danimarka gibi birçok Avrupa ülkesini geride bırakarak önemli başarılara imza atıyoruz' dedi.

YURT DIŞINA OYUN İHRAÇ EDEN ÖNEMLİ ÜLKELERDEN BİRİYİZ

Türkiye'nin, İngiltere'den sonra bilgisayar oyunları alanında önemli bir aktör olduğunu belirten Doç. Dr. Altan Kar, 'Oyun sektöründeki iki şirketimiz şu anda unicorn yani değerlemesi 1 milyar doları geçti. Yurt dışına oyun ihraç eden önemli ülkelerden biriyiz. Türkiye nüfusunun yüzde 40'ı 30 yaşının altında, özellikle Z kuşağı girişimcilik fikirlerinin gelişmesinde, yatırıma dönüşmesinde büyük bir paya sahip. Z kuşağının üniversite içindeki varlığı, girişimcilik ekosistemi içinde yeni yatırımlar, kuluçka merkezlerinin, teknoloji transfer ofislerinin oluşmasında büyük katkı sağlıyor. Girişimcilik fikrini geliştiren de bu fikirlerden yararlananlar da gençler. Online alışverişlerde de hedef kitle 25 ile 45 yaş arasındaki genç nüfus' diye konuştu.

GENÇLERE TAVSİYELER; KENDİNİZİ SINIRLAMAYIN

Girişimcilik ekosisteminde fikri geliştiren, planlayan proje haline getirip sonuçlandıran ve bu fikirleri kullanan gençlerin Türkiye'nin dünyada önemli bir yere gelmesinde büyük rol oynadığına dikkat çeken Doç. Dr. Kar, 'Gençler bilgi birikimlerini ve vizyonlarını geliştirsin. Girişimci olmak için para değil fikir önemli. İnovasyon merkezlerini araştırsınlar, dijital oyun sektörü, yapay zeka, lojistik ve sağlık alanında yeni inovatif fikirlere ihtiyaç var. İçinizdeki yaratıcılığı öldürmeyin, kafalarda yaratılan bariyerleri aşmak adına her türlü fırsatı yaratın. Girişimcilik hikayelerini okuyun. Önümüze çıkan fırsatlardan kendinizi alıkoymayın, sınırlamayın' ifadelerini kullandı.

İSTANBUL-TÜRKİYE'NİN GİRİŞİMCİLİK KARNESİ: AVRUPA'DA 8'İNCİ SIRADA
İSTANBUL-TÜRKİYE'NİN GİRİŞİMCİLİK KARNESİ: AVRUPA'DA 8'İNCİ SIRADA
İSTANBUL-TÜRKİYE'NİN GİRİŞİMCİLİK KARNESİ: AVRUPA'DA 8'İNCİ SIRADA
İSTANBUL-TÜRKİYE'NİN GİRİŞİMCİLİK KARNESİ: AVRUPA'DA 8'İNCİ SIRADA
İSTANBUL-TÜRKİYE'NİN GİRİŞİMCİLİK KARNESİ: AVRUPA'DA 8'İNCİ SIRADA
İSTANBUL-TÜRKİYE'NİN GİRİŞİMCİLİK KARNESİ: AVRUPA'DA 8'İNCİ SIRADA

Yeditepe Üniversitesi, Girişimcilik, Türkiye, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İSTANBUL-TÜRKİYE'NİN GİRİŞİMCİLİK KARNESİ: AVRUPA'DA 8'İNCİ SIRADA - Son Dakika


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SON DAKİKA: İSTANBUL-TÜRKİYE'NİN GİRİŞİMCİLİK KARNESİ: AVRUPA'DA 8'İNCİ SIRADA - Son Dakika
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