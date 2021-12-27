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Türkiye'nin ilk Bilim ve Teknoloji Tarihi Sergisi, yeniden ziyarete açılacak - Son Dakika

Türkiye'nin ilk Bilim ve Teknoloji Tarihi Sergisi, yeniden ziyarete açılacak

27.12.2021 11:53
Türkiye'nin ilk Bilim ve Teknoloji Tarihi Sergisi, yeniden ziyarete açılacak

ORTA Doğu Teknik Üniversitesi'nde (ODTÜ) içerisinde bulunan, koronavirüs salgını nedeniyle geçen yıl mart ayında ziyarete kapatılan Türkiye'nin ilk Bilim ve Teknoloji Tarihi Sergi Alanı, 2022 yılının mart ayında yeniden ziyarete açılacak.

ORTA Doğu Teknik Üniversitesi'nde (ODTÜ) içerisinde bulunan, koronavirüs salgını nedeniyle geçen yıl mart ayında ziyarete kapatılan Türkiye'nin ilk Bilim ve Teknoloji Tarihi Sergi Alanı, 2022 yılının mart ayında yeniden ziyarete açılacak.

ODTÜ'de 2006 yılında açılan ve çok sayıda tarihi eşyanın yer aldığı Türkiye'nin ilk Bilim ve Teknoloji Tarihi Sergisi, geçen yıl mart ayında koronavirüs salgını nedeniyle ziyarete kapatıldı. Eski başbakanlardan Bülent Ecevit'in daktilosu, eski Cumhurbaşkanlarından Süleyman Demirel'in hesap makinesi ve kaleminin de sergilenen eserler arasında bulunduğu sergi, 2022 yılının mart ayında yeniden ziyarete açılacak.

'YILDA TOPLAMDA 30 BİN ZİYARETÇİMİZ OLUYOR'ODTÜ Toplum ve Bilim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Eren Kalay, bilim ve teknoloji tarihiyle ilgili bir sergi oluşturulduğunu belirterek, "Buradaki ziyaretçilerimiz, Göbeklitepe'den itibaren dönem dönem insanların teknolojik ilerlemesini görebilir. Ayrıca, bilgisayarlar gibi hayatımızda sıklıkla kullandığımız teknolojiye dayalı ürünlerin ilk hallerinden bugünkü haline kadar geçirdikleri değişimi gösteren bir sergimiz var. Diğer taraftan Türk siyasi tarihinde yer almış isimlerin bazı eşyaları da burada yer alıyor. Yılda ortalama 30 bin ziyaretçimizin olduğu sergi alanımız pandemi dolasıyla etkinliklerine ara vermişti. Yüz yüze eğitimin başlamasıyla birlikte önümüzdeki mart ayında itibaren pandemi koşulları dikkate alınarak tekrardan ziyaretçilerimizi kabul etmeye başlayacağız" dedi.Kalay ayrıca, sergide ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik bilimsel aktiviteler düzenlediklerini ve toplumu bilimle buluşturmak istediklerini belirterek, merkezde 3 boyutlu yazıcı atölyesi, lego makerspace alanı, gökevi, klasik otomobil sergisi ve çeşitli bilim atölyelerinin yer aldığını söyledi.'TAMAMEN ÜCRETSİZ'

ODTÜ Toplum ve Bilim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı İlker Koç ise sergi alanının çalışmalarına 2000'li yılların başlarında, ODTÜ'nün bölümlerinden çıkan ve artık kullanım değerini yitirmiş deney malzemeleri ile teknik malzemelerin toplanmasıyla başladığını ifade ederek, "Bilim ve Teknoloji Tarihi Sergisi'nde yer alan sergilerimiz 3 ana temadan oluşuyor. Bunlardan ilki, Anadolu'da çağlar boyunca teknolojinin gelişimini gösteren ve Göbeklitepe'den cumhuriyet dönemine kadar Anadolu'da yaşamış uygarlıklara ait teknolojik gelişmelerin sunulduğu sergimiz. 2'ncisi, yazı, tıp, kimya, tekstil gibi teknolojilerin gelişimini gösteren tematik sergimiz. 3'üncüsü de Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerindeki meslek gruplarına ait çalışma mekanlarını ve eşyaları gösteren sergi alanımız. Burası tamamen ücretsiz bir sergi alanı. Burada Türk siyasi büyüklerinin de eşyaları yer alıyor. Eski başbakanlarımızdan Bülent Ecevit'in daktilosu, eski Cumhurbaşkanlarımızdan Süleyman Demirel'in hesap makinesi ve kalemi sergilenen eserler arasında bulunuyor. Girişte görülen helikopter ise kullanım ömrünü yitirmesinin ardından Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından üniversitemize bağışlandı" diye konuştu.


Türkiye'nin ilk Bilim ve Teknoloji Tarihi Sergisi, yeniden ziyarete açılacak
Türkiye'nin ilk Bilim ve Teknoloji Tarihi Sergisi, yeniden ziyarete açılacak
Türkiye'nin ilk Bilim ve Teknoloji Tarihi Sergisi, yeniden ziyarete açılacak
Türkiye'nin ilk Bilim ve Teknoloji Tarihi Sergisi, yeniden ziyarete açılacak
Türkiye'nin ilk Bilim ve Teknoloji Tarihi Sergisi, yeniden ziyarete açılacak
Türkiye'nin ilk Bilim ve Teknoloji Tarihi Sergisi, yeniden ziyarete açılacak
Türkiye'nin ilk Bilim ve Teknoloji Tarihi Sergisi, yeniden ziyarete açılacak
Türkiye'nin ilk Bilim ve Teknoloji Tarihi Sergisi, yeniden ziyarete açılacak
Türkiye'nin ilk Bilim ve Teknoloji Tarihi Sergisi, yeniden ziyarete açılacak
Türkiye'nin ilk Bilim ve Teknoloji Tarihi Sergisi, yeniden ziyarete açılacak
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Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Süleyman Demirel, Türkiye, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Türkiye'nin ilk Bilim ve Teknoloji Tarihi Sergisi, yeniden ziyarete açılacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Türkiye'nin ilk Bilim ve Teknoloji Tarihi Sergisi, yeniden ziyarete açılacak - Son Dakika
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