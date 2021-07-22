TÜRKİYE'NİN İLK VE TEK DİŞ HEKİMLİĞİ MÜZESİ - Son Dakika

ADANA'da 2019'da Seyhan Belediyesi tarafından açılan ve Türkiye'nin ilk ve tek diş hekimliği müzesi olan 'İlter Uzel Tıp ve Diş Hekimliği Müzesi' ziyaretçilerini ağırlıyor. Müzede diş hekimliğine dair birçok değerli parçanın sergilendiğini kaydeden Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, Burayı gezen diş hekimleri hayran kalıyor dedi.

Çukurova Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Kurucu Dekanı Prof. Dr. İlter Uzel'in 1972 yılından beri biriktirdiği eserlerin yanı sıra birçok bilimsel kaynağın da sergilendiği Tıp ve Diş Hekimliği Müzesi, Adana'da ziyaretçilerini ağırlıyor. Seyhan ilçesi Ulucami Mahallesi Ali Münif Yeğenağa Caddesi'nde 2020'de hizmete açılan müze, aynı zamanda Türkiye'nin ilk ve tek diş hekimliği müzesi olma özelliğini taşıyor. 2 katlı ve 10 odadan oluşan müzede, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün üst çene kemiği kalıbının kopyası, Ermeni bir dişçiye ait yaklaşık 200 yıllık dişçi koltuğu, tıp ve diş hekimlerinin eskiden kullandığı aletler, tıp tarihi kitapları, gravür ve resimler gibi eserler yer alıyor.

'DÜNYA ÇAPINDA ÖNEMLİ BİR MÜZE'

İlçede tarihi ve yıpranmış eski binaları restore çalışmalarıyla ayakta tuttuklarını kaydeden Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, 2019'da söz konusu eski binayı müzeye dönüştürerek gerek kent adına gerekse ülke adına önemli bir hizmet verdiklerini kaydetti. Tıp alanında tarihte birçok önemli adımın Adana'da atıldığını anlatan Akay, Böyle bir müze için bir diş hekimi hocamızın çabaları bizi harekete geçirdi. Sonunda Türkiye'nin ilk ve tek diş hekimliği müzesi kurulmuş oldu. Çok değerli eserler sergileniyor. Zamanla bu müzeye daha çok eser gelecek. 5 sene önce yıkık olan bu bina, bugün dünya çapında önemli bir müze haline geldi. Burayı gezen diş hekimleri hayran kalıyor dedi.

Seyhan Belediyesi Koruma Uygulama ve Denetim Büroları (KUDEB) Müdürü Mehmet Murat Ulaş ise müzeye pandemi süreci olmasına rağmen günde yaklaşık 50 ziyaretçinin geldiğini ve girişlerin ücretsiz olduğunu söyledi.