Üye Girişi
Türkiye'nin kahraman gazileri madalyalarını ilk günkü duyguyla taşıyor - Son Dakika

Türkiye'nin kahraman gazileri madalyalarını ilk günkü duyguyla taşıyor

18.09.2021 12:42
Türkiye'nin kahraman gazileri madalyalarını ilk günkü duyguyla taşıyor, System.String[]

Türk askerinin geçmişte gösterdiği kahramanlıkların en önemli tanıkları olan gaziler, Kore Savaşı ile Kıbrıs Barış Harekat'ındaki anılarını Anadolu Ajansı ile paylaştı.

Türk askerinin geçmişte gösterdiği kahramanlıkların en önemli tanıkları olan gaziler, Kore Savaşı ile Kıbrıs Barış Harekat'ındaki anılarını Anadolu Ajansı ile paylaştı.

Türkiye'nin 1950 yılında katıldığı Kore Savaşı ve 1974'teki Kıbrıs Barış Harekatı'nda Mehmetçiğin gösterdiği kahramanlıkların canlı tanıkları gaziler, yaşanan başarıları anlattı.

Özellikle düşman askerleri tarafından kuşatılan ve süngü muhaberesiyle kuşatmayı yaran Türk Tugayı, Mehmetçiğin verdiği destansı mücadeleye en iyi örneklerden biri olarak tarihte yerini aldı.

Kore Savaşı'nda Türk Tugayı'nda bulunan Bayburtlu 93 yaşındaki Kore Gazisi Necmettin Çatalbaş, AA muhabirine, savaş sırasında ve kuşatmada yaşadıklarını anlattı.

İstanbul'da askerlik yaptığı dönemde Türkiye'nin Kore'ye asker göndereceğini duyduğunda gönüllü olduğunu belirten Çatalbaş, "4 bin 500 kişilik bir tugayı tamamladık ve İskenderun'dan üç gemi ile yola çıktık. 30 gün sonra Kore'ye ulaştık. Bizi liman şehrinden alıp Suwan şehrine götürdüler. 15 gün Amerika silahlarının kullanımı bize öğrettiler. Sonra bizi cepheye sürdüler. Savaşta en fazla dikkatimi çeken, savaşta maneviyatın gücünü görmek oldu." diye konuştu.

Kuşatmadan "süngü tak" emriyle kurtuldular

Erzincanlı Muharrem Çavuş'un yıkanmak için girdiği derede esir düştükten sonra bir odun parçasıyla esir aldığı Çinli askerleri birliğe getirdiğini anlatan Çatalbaş, şöyle konuştu:

"Komutanımız Çinli askerlere 'Sizi nasıl bir parça odunla teslim alıp buraya getirdi?' sorusunu sordu. Çinliler ayaklarını yere vurarak 'Bir tane değil, üç asker süngülerini dayadı bize' dediler. İşte bu savaşta maneviyatın etkisinin ne kadar olduğunu anladım. Düşmanı akşama kadar 20 kilometre uzaklaştırıyoruz ama 'Türk tugayı geri çekil' diye emirler geliyor. Tahsin Yazıcı, 'Ben, askerimin canı pahasına aldığım yeri düşmana terk etmem.' deyip geri çekilmedi. Düşmana yakın yerde savunma hattına geçtik. Sağımızda Güney Kore, solumuzda ABD'nin Filipin askerleri var. Onlar bizim kadar ilerleyemiyor. Onlar ilerleyemeyince gece düşman askeri etrafımızı sardı. Sabaha kadar savaştık ve mermimiz bitiyordu. Düşman hem önden hem arkadan geliyordu. Bize süngü tak emri geldi. Biz süngüleri taktık ve 'Allah Allah' sesleriyle gerimizdeki düşmana hücuma geçtik. Süngü kullanarak oradan çıktık. Süngüde bizimle baş edemediler ama 325 şehit verdik."

Düşman askerleri tarafından sarıldıkları sırada emirlerine verilen bir ABD albayının tanka binip kaçmak istediğini, Albay Celal Dora'nın ise onu kaçmaması için uyardığını belirten Çatalbaş, "Telsizin başına geçip ordu karargahına bilgi vermesini istedi ama kaçmak isteyince Celal Dora onu vurdu. Celal Dora'yı divanı harpte yargıladılar. Türk Kara Kuvvetleri Komutanlığı, bizim harp kanunlarımızı alıp mahkemeye sundu ve Celal Dora beraat etti." dedi.

Savaş sonunda savaşı ve Türk askerinin kahramanlığını anlatan şiirini de okuyan Çatalbaş, şiirinin, Kore'ye gelen Türk gazeteciler tarafından Türkiye'de de yayınlandığını aktararak, aldığı madalyalar ve kendisinin de bulunduğu tarihi fotoğrafların olduğu kitabı gösterdi.

"Karaya adım attığımızda silah ve cephanelerini geride bırakıp kaçmışlardı"

Türkiye'nin en önemli tarihi zaferlerinden biri olan Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan Gazi Hüseyin Süngü ise adaya ilk çıkan birlikte görev aldığını söyledi.

Adaya çıkana kadar savaşın ne anlama geldiğini tam olarak anlamadığını anlatan Süngü, şunları kaydetti:

"O tarihte deniz o kadar sakindi ki anlatamam. Ancak adaya yaklaştığımızda öyle bir dalga yükselmeye başladı ki bizi adaya doğru itiyordu. Komutanlarımız Kıbrıs'ta olup bitenleri, Türklere yapılan soykırım ve katliamları bize anlattılar. Biz de, hemen gidelim yardım edelim, onları koruyalım istiyorduk. Bizim uçaklarımız çok yoğun bir destek verdi bize. Adaya çıktığımızda bize atış yapıyorlardı ama sabit atışlardı. Komutanlarımız çok zekiydi ve sabit atışın yapıldığını görünce süratli bir şekilde ilerledik. Biz karaya adım attığımızda silah ve cephanelerini geride bırakıp kaçmışlardı."

-"Uçaklarımızın sesi duyuldu mu tık ses yoktu karşı tarafta"

Bir gece sabaha kadar çatıştıklarını ve sabah saatlerinde kontrolleri altında olan köprüye iki düşman tankının hızla ilerlediğini vurgulayan Süngü, şöyle konuştu:

"Yaşar diye bir kardeşimiz vardı. Küçük tanksavarla köprüye ilerleyen öndeki tankı sol paletinden vurdu. Paleti kaybeden tank yolu kapattı. Arkadan gelen tank ise ona çarparak durdu. Yani, hazırlasanız bu kadar yapamazsınız. O tankların sesi kesildi ama çatışma sabaha kadar devam etti. Ondan sonra da ateşkese kadar ciddi bir çatışma yaşamadık. Uçaklarımızın sesi duyuldu mu tık ses yoktu karşı tarafta. Türk Hava Kuvvetlerini o zaman hayranlıkla izlemiştim. Özellikle ikinci harekatta karşılaştığımız Kıbrıslı soydaşlarımızla karşılıklı ağlaştık. Niye ağladığını da bilmiyorsun. O sevincinden ağlıyor, sen onun maruz kaldığı duruma ağlıyorsun. Böyle birçok karşılaşmamız oldu."

"İsteseydik karşımızda duran da yoktu, geçer giderdik"

Türk askerinin bugüne kadar kadın, çocuk ve yaşlılar ile sivil halka kurşun sıkmadığına vurgu yapan Süngü, ancak Kıbrıs Türkü'nün maruz kaldığı soykırım karşısında ağladığını söyledi.

"Hele hele annesinin kucağında bebek katletmek bize ve insanlığa has olamaz." diyen Süngü, şunları kaydetti:

"Hangi duyguyla bunu yaptılar? Karşı gelmeyen, zarar vermeyen insanlara bunu yaptılar. Şahsen o insanları görünce ben orada çok ağladım. İyi ki bu harekatı yapmışız, dedim. Umarım orada yaşayan soydaşlarımız bu durumu devam ettirirler. İsteseydik karşımızda duranda yoktu, geçer giderdik. Ama belirli bir bölgede durduk ve kendi soydaşlarımızı güvence altına aldık. Orada benim gibi Hüseyin Süngü adında bir kardeşimi şehit verdik. Onun haberi de bana geldi sonradan."

Türkiye'nin kahraman gazileri madalyalarını ilk günkü duyguyla taşıyor
Türkiye'nin kahraman gazileri madalyalarını ilk günkü duyguyla taşıyor
Türkiye'nin kahraman gazileri madalyalarını ilk günkü duyguyla taşıyor

Türkiye, Kıbrıs, Kore, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türkiye'nin kahraman gazileri madalyalarını ilk günkü duyguyla taşıyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Türkan Şoray, 20 kilo verip, estetik yaptırdıktan sonra resmen başka biri oldu 14:16 Türkan Şoray, 20 kilo verip, estetik yaptırdıktan sonra resmen başka biri oldu Adına açılan sahte kimliklerle onlarca kişi dolandırıldı! Mağdur vatandaş şimdi ölüm tehditleri alıyor 14:11 Adına açılan sahte kimliklerle onlarca kişi dolandırıldı! Mağdur vatandaş şimdi ölüm tehditleri alıyor Koronavirüsün etkileri sonucu Toyota parça sağlama problemi nedeniyle Japonya'daki 27 üretim bandını durduracak 13:44 Koronavirüsün etkileri sonucu Toyota parça sağlama problemi nedeniyle Japonya'daki 27 üretim bandını durduracak
Nicole Rona, Beyaz Orkide şarkısındaki nakarat kısmının kendisine ait olduğu iddia edip Banu Alkan'a dava açtı 13:11 Nicole Rona, Beyaz Orkide şarkısındaki nakarat kısmının kendisine ait olduğu iddia edip Banu Alkan'a dava açtı Bir dönemin en popüler modeli sosyal medyadan hüngür hüngür ağladığı anları paylaştı: Bu benim en çıplak halim 13:02 Bir dönemin en popüler modeli sosyal medyadan hüngür hüngür ağladığı anları paylaştı: Bu benim en çıplak halim Üsküdar'da şaşkına çeviren dolandırıcılık: Arkası dizel önü benzinli aracı birleştirip sattılar 12:31 Üsküdar'da şaşkına çeviren dolandırıcılık: Arkası dizel önü benzinli aracı birleştirip sattılar
ÖTV indiriminin neden fiyatlara yansımadığı öğrenildi! Bayilerin sıfır araç hilesi ortaya çıktı 11:32 ÖTV indiriminin neden fiyatlara yansımadığı öğrenildi! Bayilerin sıfır araç hilesi ortaya çıktı Temaslı olan iki liseli kız, döner alabilmek için yasakları deldi 11:15 Temaslı olan iki liseli kız, döner alabilmek için yasakları deldi

Son Dakika Haberleri
14:15 Türkan Şoray, 20 kilo verip, estetik yaptırdıktan sonra resmen başka biri oldu
14:14 Türkiye'yi kırmızı listeden çıkaran İngiltere'nin kriterleri akıllarda soru işareti oluşturdu: AB'de uygulanan BioNTech aşısı farklı mı?
14:11 Adına açılan sahte kimliklerle onlarca kişi dolandırıldı! Mağdur vatandaş şimdi ölüm tehditleri alıyor
13:56 Kilime basıp kayarak cam balkona kafasını çarpan müteahhit, feci şekilde hayatını kaybetti
13:44 Taliban'dan kadınlar için yeni karar! Kadın Bakanlığı'nı Ahlak Bakanlığı'na çevirdi, kurumda çalışan kadınlar işten çıkarıldı
13:27 Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, verdiği sözü unutmayıp çocuklara cağ kebabı çevirdi
13:11 Nicole Rona, Beyaz Orkide şarkısındaki nakarat kısmının kendisine ait olduğu iddia edip Banu Alkan'a dava açtı
13:03 Süleyman Soylu'dan orman yangınları ve sel felaketinde AFAD'a sağladığı destekten ötürü CHP'li belediye başkanına teşekkür belgesi
12:46 Gelinim Mutfakta yarışmasında duygusal anlar yaşandı! Yarışmacının kızının kaybettiğini duyan Demet Akalın hüngür hüngür ağladı
12:42 Haberler.com'a konuşan CHP'li Gürsel Tekin'den kendi partisine özeleştiri: Akraba atamalarından ben de rahatsızım
Kovid-19 aşılarının geçerli olduğu ülkeler bundan sonra HES uygulamasından bakılabilecek Kovid-19 aşılarının geçerli olduğu ülkeler bundan sonra HES uygulamasından bakılabilecek         
14:23
Türkiye'yi kırmızı listeden çıkaran İngiltere'nin kriterleri akıllarda soru işareti oluşturdu: AB'de uygulanan BioNTech aşısı farklı mı? Türkiye'yi kırmızı listeden çıkaran İngiltere'nin kriterleri akıllarda soru işareti oluşturdu: AB'de uygulanan BioNTech aşısı farklı mı?         
14:14
Kilime basıp kayarak cam balkona kafasını çarpan müteahhit, feci şekilde hayatını kaybetti Kilime basıp kayarak cam balkona kafasını çarpan müteahhit, feci şekilde hayatını kaybetti         
13:56
Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, verdiği sözü unutmayıp çocuklara cağ kebabı çevirdi Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, verdiği sözü unutmayıp çocuklara cağ kebabı çevirdi         
13:28
Süleyman Soylu'dan orman yangınları ve sel felaketinde AFAD'a sağladığı destekten ötürü CHP'li belediye başkanına teşekkür belgesi Süleyman Soylu'dan orman yangınları ve sel felaketinde AFAD'a sağladığı destekten ötürü CHP'li belediye başkanına teşekkür belgesi         
13:03
Haberler.com'a konuşan CHP'li Gürsel Tekin'den kendi partisine özeleştiri: Akraba atamalarından ben de rahatsızım Haberler.com'a konuşan CHP'li Gürsel Tekin'den kendi partisine özeleştiri: Akraba atamalarından ben de rahatsızım         
12:43
Bir zamanlar küs olan Arap prensler bir araya geldi! Şortları, tüm dikkatleri üzerine çekti Bir zamanlar küs olan Arap prensler bir araya geldi! Şortları, tüm dikkatleri üzerine çekti         
11:55
Mesut Özil 26 Eylül'de yapılacak seçimlerde oy vereceği partiyi açıkladı: Artık onun arkasındayım Mesut Özil 26 Eylül'de yapılacak seçimlerde oy vereceği partiyi açıkladı: Artık onun arkasındayım         
11:17
Takla atan otomobilde 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı Takla atan otomobilde 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı         
10:40
Antalya'da ormanı yakmak isteyen şüpheli suçüstü yakalandı Antalya'da ormanı yakmak isteyen şüpheli suçüstü yakalandı         
10:38
Batan tekneden sağ çıkan kadın, ölmeden önce çocuklarını 4 gün boyunca emzirip hayatta tutmaya çalıştı Batan tekneden sağ çıkan kadın, ölmeden önce çocuklarını 4 gün boyunca emzirip hayatta tutmaya çalıştı         
10:30
Dolandırıcıların yeni yöntemine dikkat! 'Maske cezası Dolandırıcıların yeni yöntemine dikkat! 'Maske cezası" mesajı sonrası linke tıklayanın şifrelerini ele geçiriyorlar         
10:22
İranlı çift, Taksim meydanında kıyafet değiştirip fotoğraf çektirdi İranlı çift, Taksim meydanında kıyafet değiştirip fotoğraf çektirdi         
10:16
18 günlük eşine yatak odasında tecavüz etti! Dehşeti yaşatan koca, 18 günlük eşine yatak odasında tecavüz etti! Dehşeti yaşatan koca, "Ayrılırsan 2,5 liralık kurşuna bakar" demiş         
08:21
Kafes üstünde kanlı kapışma! Peygamber devesi, fareyi tek hamlede yuttu Kafes üstünde kanlı kapışma! Peygamber devesi, fareyi tek hamlede yuttu         
22:06
Ülke bu olayla çalkalanıyor! Sevgilisiyle cinsel ilişkiye girmek için yaşını büyük söyleyen 12 yaşındaki kız hamile kaldı Ülke bu olayla çalkalanıyor! Sevgilisiyle cinsel ilişkiye girmek için yaşını büyük söyleyen 12 yaşındaki kız hamile kaldı         
19:25
Miray Daner günden güne eriyor! Neredeyse bir deri bir kemik kalmış Miray Daner günden güne eriyor! Neredeyse bir deri bir kemik kalmış         
08:51
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.09.2021 14:26:54. #1.11#
SON DAKİKA: Türkiye'nin kahraman gazileri madalyalarını ilk günkü duyguyla taşıyor - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement