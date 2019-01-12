Son Dakika Haberleri: Türkiye'nin Kürtlere Düşman Olduğunu Söylemek Cahilce"

Türkiye'nin Kürtlere Düşman Olduğunu Söylemek Cahilce"

1 saat önce

Merkezi Washington'da bulunan Amerika Türk Koalisyonu (TCA), ABD'li hükümet yetkililerinin, Türkler ve Kürtler hakkında sorumsuz ve saldırgan bir dil kullanmasından derin endişe duyduklarını belirterek, "Türkiye hükümeti ya da Türk halkının Kürtlere karşı düşman olduğuna yönelik genelleyici...

Türkiye'nin Kürtlere Düşman Olduğunu Söylemek Cahilce
Merkezi Washington'da bulunan Amerika Türk Koalisyonu (TCA), ABD'li hükümet yetkililerinin, Türkler ve Kürtler hakkında sorumsuz ve saldırgan bir dil kullanmasından derin endişe duyduklarını belirterek, "Türkiye hükümeti ya da Türk halkının Kürtlere karşı düşman olduğuna yönelik genelleyici bir ifade, provoke edici ve cahilcedir." açıklamasında bulundu.

TCA, ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'den çekilme kararının ardından bazı ABD'li yetkililerin, Kürtler ve Türkiye hakkındaki yorumlarına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada, "ABD'li hükümet yetkililerinin sorumsuz bir şekilde, 'Türklerin, Kürtleri katletmeyeceğinden emin olmak' gibi saldırgan bir dil kullanmasından derin endişe duyuyoruz. Türkiye hükümeti ya da Türk halkının Kürtlere karşı düşman olduğuna yönelik genelleyici bir ifade, provoke edici ve cahilcedir." görüşüne yer verildi.

Türkiye'nin 80 milyonluk nüfusunun 10 milyonundan fazlasının Kürt kökenli olduğuna ve bu kişilerin Türk hükümeti, iş dünyası ve sanayisine entegre olarak, yüksek pozisyonlara atandıkları ve bu alanlarda büyük katkılar yaptıklarına işaret edilen açıklamada, Türkiye'nin, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) ile de olumlu ilişkiler ve yakın ekonomik iş birliği kurduğu vurgulandı.

"Suriye'deki bütün Kürtler, PKK bağlantılı YPG'yi desteklemiyor"

Açıklamada, dünyadaki on milyonlarca Kürdün PKK'dan ayrı tutulması gerektiğine işaret edilerek, "Suriye'deki bütün Kürtler, PKK bağlantılı YPG'yi desteklemiyor. Bu nedenle Türkiye, en başından beri ABD'nin YPG güçlerini desteklemesi, eğitmesi ve bunlara silah vermesine yönelik yanlış kararına, kararlılıkla karşı çıkıyor." değerlendirmesi yapıldı.

Türkiye'nin, şu an aralarında Arap, Türkmen ve Kürtlerin bulunduğu yaklaşık 3 buçuk milyon Suriyeli mülteciye ev sahipliği yaptığına ve bu Kürtlerin bir kısmının PKK/YPG tarafından zorla yerinden edildiğine işaret edilen açıklamada, "Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğinin de belgelediği üzere, Suriye'deki iç savaş boyunca binlerce Suriyeli Kürt, DEAŞ'ın zulmünden kaçarak Türkiye'ye sığındı." ifadeleri kullanıldı.

"Ulusal güvenlik endişelerine yanıt vermek için gerekli adımları atmalı"

Açıklamada, Türkiye ve ABD'nin, DEAŞ ile mücadelede yaptığı iş birliğinin memnuniyetle karşılandığına işaret edildi.

ABD ve Türkiye'nin, Suriye'de savaşı bitirecek ve DEAŞ'ı tamamen temizleyecek bir demokratik geçiş için kapsamlı bir stratejik çerçeve oluşturulmasına çalışması gerektiği vurgulanan açıklamada, "Washington, NATO müttefikinin (Türkiye) makul ve açık ulusal güvenlik endişelerine yanıt vermek için gerekli adımları atmalıdır. Ankara, ABD siyasi sisteminin nasıl işlediğini göz önüne almalıdır. Suriye'de ortak güvenlik çıkarlarına dayanan bir iş birliği, DEAŞ'ın ortadan kaldırılması ve hayati önemdeki Türkiye-ABD ilişkilerinin güçlendirilmesinde yapıcı ve belirleyici rol oynayabilir." ifadeleri kullanıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 12:11 Kaynak: AA

Washington, Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye, Güncel
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