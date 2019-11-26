Son Dakika Haberleri: Türkiye'nin okçuluktaki tarihi başarısı
Son Dakika Spor Türkiye'nin okçuluktaki tarihi başarısı - Son Dakika Spor

Türkiye'nin okçuluktaki tarihi başarısı

6 saat önce

Türkiye Okçuluk Federasyonu Başkanı Abdullah Topaloğlu, 2019 dünya sıralamasını 3'üncü tamamladıklarını hatırlatarak, "ABD ve Güney Kore'den sonra Türkiye olarak yılı üçüncü sırada tamamladık.

Türkiye Okçuluk Federasyonu Başkanı Abdullah Topaloğlu, 2019 dünya sıralamasını 3'üncü tamamladıklarını hatırlatarak, "ABD ve Güney Kore'den sonra Türkiye olarak yılı üçüncü sırada tamamladık. Bu büyük başarıdır. Başarının sebebi iyi bir teknik ekibe sahip olmak, modern antrenman metotları kullanmak, sporcuların birbirleri arasındaki uyumu ve bunlardan en önemlisi ise altyapıdır." dedi.

Topaloğlu, beraberindeki heyetle Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş'ı makamında ziyaret etti.

Çubuk Belediyesinin okçuluk sporuna çok büyük destek verdiğini ve önemli sporcuların ilçede yetişmeye başladığını ifade eden Çubuk'un ileriye dönük büyük bir umut vadettiğini belirtti.

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş ise Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Çubuk Yerleşkesi içinde okçuluk eğitim ve turnuva alanı oluşturulması için çalışmalar yaptıklarını aktardı.

Topaloğlu, ziyaret sonrası AA muhabirine yaptığı açıklamada, Dünya Okçuluk Federasyonu tarafından ülkelerin sene içinde aldıkları puanlara göre oluşturulan genel sıralamada Türkiye'nin tarihinde ilk kez 2019'u ilk üç içinde tamamlama başarısı gösterdiğini vurguladı.

2020 Tokyo Olimpiyatları'nda daha büyük bir başarı elde etmek için çalıştıklarını anlatan Topaloğlu, şunları dile getirdi:

"ABD ve Güney Kore'den sonra Türkiye olarak yılı üçüncü sırada tamamladık. Bu büyük başarıdır. Başarının sebebi iyi bir teknik ekibe sahip olmak, modern antrenman metotları kullanmak, sporcuların birbirleri arasındaki uyumu ve bunlardan en önemlisi ise altyapıdır. Altyapıya önem vereceksiniz ve küçük yaşlardan itibaren eğitime önem vereceksiniz. Küçük yaştan yukarı doğru çocuklarımızı, gençlerimizi destekleyerek çıkaracaksınız. Başarının sırları olarak bunları görüyoruz. İnşallah yakın zamanda Tokyo Olimpiyatları'nda da büyük başarı elde ederiz. Bunun için çalışıyoruz."

Türkiye genelinde lisanslı olimpik okçu sayısının 30 bin civarında olduğuna işaret eden Topaloğlu, "Biz bu sayıyı daha yukarılara taşımak istiyoruz. Bu elbette malzemeye ve verilen desteklere bağlıdır. Malzeme çok olursa sporcu da çok olacaktır. Federasyon olarak bu konuda çalışmalarımızı sürdürüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin okçuluktaki tarihi başarısı

Amerika Birleşik Devletleri, Güney Kore, Türkiye, Spor

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 08:56 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


ABD'den S-400 açıklaması: Türkiye'nin adımları endişe verici
Ali Babacan, AK Parti'den neden istifa ettiğini canlı yayında açıkladı Ali Babacan'dan "Uluslararası finans çevreleri sizi neden istiyor?" sorusuna cevap: Bunlar boş iddialar Trump'ın azil soruşturmasına yönelik yeni anket: Seçmenlerin fikirlerinde değişiklik olmadı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.11.2019 03:32:26. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Türkiye'nin okçuluktaki tarihi başarısı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]