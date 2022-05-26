Türkiye'nin Ottawa Büyükelçisi, buz hokeyi maçında yabancı misyon temsilcileri karşısında galibiyeti getirdi - Son Dakika
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Türkiye'nin Ottawa Büyükelçisi, buz hokeyi maçında yabancı misyon temsilcileri karşısında galibiyeti getirdi

26.05.2022 19:47
Türkiye'nin Ottawa Büyükelçisi, buz hokeyi maçında yabancı misyon temsilcileri karşısında galibiyeti getirdi

Türkiye'nin Ottawa Büyükelçisi Kerim Uras, yabancı diplomatlar arasında organize edilen buz hokeyi maçında ay yıldızlı formasıyla çıktığı maçta attığı golle takımını galibiyete taşıdı.

Türkiye'nin Ottawa Büyükelçisi Kerim Uras, yabancı diplomatlar arasında organize edilen buz hokeyi maçında ay yıldızlı formasıyla çıktığı maçta attığı golle takımını galibiyete taşıdı.

Kanada'nın başkenti Ottawa'daki bazı büyükelçiliklerde görev yapan diplomatlar arasında kurulan takımların oynadığı buz hokeyi karşılaşmasında, askeri ataşelerin kurduğu "Lame Duck" takımına karşı "Commandos" takımında oynayan Uras takımının ilk golünü attı.

Büyükelçi Uras'ın oynadığı ve Irak Türkmenlerine yakınlığıyla bilinen Kanadalı gazeteci Scott Taylor tarafından kurulan Commandos takımı, aralarında Amerikan, İngiliz, Alman ve Fransız diplomatların da olduğu 20 kişilik Lame Duck takımını 3-1 yendi.

Uras, Kanada'nın buz hokeyindeki iddialı takımlarından Senators'un sahasında yapılan ve ilk kez oynadığı hokey maçına ay yıldızlı formasıyla çıktı.

Çekişmeli geçen maçı Uras'ın oynadığı "Commandos" takımı 3-1 kazandı.

Taylor, ABD'nin Irak'taki harekatından sonra Türkmenlerin karşılaştığı olumsuzlukları yerinde araştırmak üzere Tel Afer bölgesinde görev yaparken Sabah gazetesi muhabiri Zeynep Tuğrul ile 2004'te kaçırılmıştı.

Türkiye'nin girişimleriyle serbest kalan Taylor, Irak Türkmenlerinin karşılaştıkları zorlukları, "Diğerleri Arasında: Unutulan Irak Türkmenlerinin Hikayesi" isimli kitabında uluslararası kamuoyunun dikkatine sunmuştu.

Türkiye'nin Ottawa Büyükelçisi, buz hokeyi maçında yabancı misyon temsilcileri karşısında galibiyeti getirdi
Türkiye'nin Ottawa Büyükelçisi, buz hokeyi maçında yabancı misyon temsilcileri karşısında galibiyeti getirdi
Türkiye'nin Ottawa Büyükelçisi, buz hokeyi maçında yabancı misyon temsilcileri karşısında galibiyeti getirdi
Türkiye'nin Ottawa Büyükelçisi, buz hokeyi maçında yabancı misyon temsilcileri karşısında galibiyeti getirdi
Türkiye'nin Ottawa Büyükelçisi, buz hokeyi maçında yabancı misyon temsilcileri karşısında galibiyeti getirdi

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Türkiye, Ottawa, Kanada, Irak, Güncel, Son Dakika

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