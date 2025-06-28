Türkiye'nin turizm cennetinde esnafın hali perişan: Haziranın sonu ve... - Son Dakika
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Türkiye'nin turizm cennetinde esnafın hali perişan: Haziranın sonu ve...

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Türkiye\'nin turizm cennetinde esnafın hali perişan: Haziranın sonu ve...
28.06.2025 18:33
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Türkiye\'nin turizm cennetinde esnafın hali perişan: Haziranın sonu ve...
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Muğla Ölüdeniz'de bir esnafın kayda aldığı görüntüler, ünlü turizm beldesindeki son durumu gözler önüne serdi. Görüntülerde çarşının bomboş olduğu görüldü. Esnaf paylaşımına, "Haziranın sonu ve Ölüdeniz'de güncel turizmin hali." notunu düştü.

Türkiye'nin yaz turizmiyle ünlü Muğla ve Antalya gibi şehirlerinde özellikle restoranların basit hizmetler karşılığında fahiş fiyatlar talep etmesi, yerli turisti yurt dışına yönlendirdi. Son yıllarda özellikle Yunan adaları, Türk turistlerin ilk sıradaki tercihi oldu. Her yaz sezonunda tıka basa dolu olan Türkiye'deki turistik şehirler ise boş kalmaya başladı.

ÖLÜDENİZ ESNAFI YAZ SEZONUNDA KAN AĞLIYOR

Türk turizmci için işler bu sene de kesat başladı. Bunun en güzel örneği Muğla Ölüdeniz'den geldi. Bölgede esnaf olan bir şahıs, her yıl turistlerle dolup taşan çarşının son halini paylaştı. Bölgedeki esnafın durumunun hiç de iyi olmadığı görüntülerden anlaşıldı.

SOKAKLAR BOMBOŞ

Görüntülerde, çarşıda sadece birkaç kişinin yürüdüğü görüldü. Dükkanların boş hali göze çarparken, esnaf söz konusu paylaşımına, "Haziranın sonu ve Ölüdeniz'de güncel turizmin hali." notunu düştü.

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Son Dakika Turizm Türkiye'nin turizm cennetinde esnafın hali perişan: Haziranın sonu ve... - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (20)

  • Ali Yıldız:
    beter olsunlar beteeeeeerrrr !! 178 3 Yanıtla
  • recep özoğul:
    Hiç üzülmüyorum. Milleti kazıklarsanız kimse gelmez. Yurtdışından gelene on olan otel yerli turiste 15 oluyor. Ağlayın şimdi 153 6 Yanıtla
  • Aidata123.:
    biraz az kazıklasaydınız bizim insanımız bunları hak ediyor 150 3 Yanıtla
  • Hakan Duztas:
    3 E aldınız 33 E sattınız soydunuz milleti aldınız bedduaları er ne olsun istiyodunuz kutu kolayı 260 TL ye satan abla sende beter ol. 122 2 Yanıtla
  • Göksel Tuygun:
    millet düdüklerseniz böyle olur hak ettiniz şeyi yaşayın 100 lira olan bir ürğndenı 500 istemek fırsatçılıktır. 104 2 Yanıtla
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