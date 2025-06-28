Türkiye'nin yaz turizmiyle ünlü Muğla ve Antalya gibi şehirlerinde özellikle restoranların basit hizmetler karşılığında fahiş fiyatlar talep etmesi, yerli turisti yurt dışına yönlendirdi. Son yıllarda özellikle Yunan adaları, Türk turistlerin ilk sıradaki tercihi oldu. Her yaz sezonunda tıka basa dolu olan Türkiye'deki turistik şehirler ise boş kalmaya başladı.
Türk turizmci için işler bu sene de kesat başladı. Bunun en güzel örneği Muğla Ölüdeniz'den geldi. Bölgede esnaf olan bir şahıs, her yıl turistlerle dolup taşan çarşının son halini paylaştı. Bölgedeki esnafın durumunun hiç de iyi olmadığı görüntülerden anlaşıldı.
Görüntülerde, çarşıda sadece birkaç kişinin yürüdüğü görüldü. Dükkanların boş hali göze çarparken, esnaf söz konusu paylaşımına, "Haziranın sonu ve Ölüdeniz'de güncel turizmin hali." notunu düştü.
Son Dakika › Turizm › Türkiye'nin turizm cennetinde esnafın hali perişan: Haziranın sonu ve... - Son Dakika
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