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Türkiye, orman yangınlarıyla mücadele ve yaraların sarılması için tek yürek oldu - Son Dakika

Türkiye, orman yangınlarıyla mücadele ve yaraların sarılması için tek yürek oldu

04.08.2021 12:49
Türkiye, orman yangınlarıyla mücadele ve yaraların sarılması için tek yürek oldu, System.String[]

Havadan ve karadan müdahalelerin sürdüğü Antalya ile Muğla'daki orman yangınlarının bir an önce söndürülmesi ve yaraların sarılması için Türkiye seferber oldu.

Havadan ve karadan müdahalelerin sürdüğü Antalya ile Muğla'daki orman yangınlarının bir an önce söndürülmesi ve yaraların sarılması için Türkiye seferber oldu.

Manavgat'ta 28 Temmuz, Marmaris'te 29 Temmuz'da çıkan ve rüzgarın etkisiyle bazı ilçe ve mahallelere sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Orman yangınları sürdüğü için Türkiye'nin farklı illerinden yangın bölgesine ilk etapta arazöz, itfaiye aracı, orman işçisi, su tankerleri, arama kurtarma personeli ile uzmanlardan oluşan ekip ve ekipmanlar gönderildi.

Yakın bölgelerdeki vatandaşlar da organize olarak, söndürme çalışması yürüten ekiplere buzlu su ve ayran taşıdı. Ardından bazı kurumların oluşturduğu merkezlere vatandaşlar yardımlarını ulaştırdı.

Manavgat ve Muğla'da oluşturulan koordinasyon biriminde yardımlar toplanarak, mağdur vatandaşlara ulaştırılıyor. Bazı kurum ve dernekler, yangın bölgelerinde sıcak yemek dağıtım noktaları kurdu.

Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı ekipler de ilk günden bu yana yangın bölgesinde çalışmalarını sürdürüyor.

İlk etapta 23,5 milyon lira gönderildi

Hasar tespitleri tam tamamlanmadan kurumlardan ilk yardımlar gelmeye başladı.

Manavgat'taki orman yangınlarından zarar gören bölgeler için ilk etapta Tarım ve Orman Bakanlığından 8,5 milyon, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından 5 milyon, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) 5 milyon, Çevre ve Şehircilik Bakanlığından da 5 milyon olmak üzere acil ihtiyaçlar için toplam 23,5 milyon lira aktarıldı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, yanan ormanları eski haline kavuşturmak ve daha yeşil Türkiye için 5 milyon lira destek verdi. Oluşturulan Antalya Valiliği Orman Yangını Yardım Hesabı'na vatandaşlar destek oluyor.

Türkiye'nin farklı illerinden belediye, ticaret borsaları ve sivil toplum kuruluşları, gıda, yardım malzemelerinin yanı sıra yangından zarar gören hayvanlar için yem ve saman gönderdi.

Emniyet Teşkilatından yangın bölgesine destek

Emniyet Genel Müdürlüğü Güvenlik Daire Başkanlığı Takviye Hazır Kuvvet Müdürlüğüne bağlı tüm personel, Muğla'nın orman yangını olan ilçelerine gönderildi.

İlçelerde göreve başlayan ekipler, yardım toplama merkezleri, tahliye alanları, söndürme ve soğutma çalışmalarında 24 saat esasına göre görev yapıyor.

Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri, Antalya'nın yangın bölgelerinden Akseki ve Gündoğmuş ilçelerine konuşlandırdıkları mobil mutfak tırlarıyla yemek dağıtımı gerçekleştiriyor. 10'ar kişi olmak üzere toplam 20 personel, bu tırlarda üç öğün yemek çıkararak görev yapan personele dağıtıyor.

AFAD ilk günden beri yardımlarını sürdürüyor

AFAD tarafından Antalya, Muğla, Mersin, Adana ve Osmaniye'deki orman yangınları nedeniyle 1759 kişiye barınma hizmeti verildi. Acil barınma ihtiyacının karşılanabilmesi için yangın bölgelerine 357 aile tipi çadır, 40 genel maksat çadırı, 204 yaşam konteyneri ve 42 WC-duş konteyneri sevk edildi.

Yangından etkilenen vatandaşların beslenme ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla yangın bölgelerinde günlük 19 bin 435 kişi/öğün sıcak yemek dağıtılıyor. Bugüne kadar 129 bin 175 kumanya, 75 bin 356 ikramlık malzeme, 66 bin 159 içecek ve 309 bin 60 su dağıtımı gerçekleştirildi. Ayrıca ihtiyaçlar doğrultusunda 1700 koli hijyen malzemesi ile 100 gıda kolisi dağıtıldı.

Türk Kızılay çalışmalarını sürdürüyor

Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, AA muhabirine, afetin ilk gününden bu yana toplam 115 yardım aracıyla afetten etkilenen bölge halkına beslenme ve ihtiyaç malzemeleri ulaştırıldığını söyledi.

Kınık, 18 bin 65 kişilik ekibin afetin başından bu yana günde 65 bin 86 kişilik sıcak yemek çıkardığını anlatarak, şunları kaydetti:

"Beslenme yardımları 113 dağıtım noktasında 14 mobil beslenme aracı, 8 mobil aşevi ve 1 sahra mutfağıyla yapılmakta. Orman yangınlarının çıktığı ilk günden bu yana seferber oluyoruz. 3 bin 304 kişiden oluşan personel ve gönüllü ordusuyla toplamda 300 bin kişiye insani yardım sağlandı. Sıcak yemek ve gıda kolisine ek olarak hijyen seti, içecek, ikramlık malzeme, kumanya ve soğuk su dağıtımları da sürmektedir."

"Yangının ilk çıktığı andan itibaren Antalya'dayız"

Manavgat'taki söndürme çalışmalarına katılmak için Sakarya'dan gönüllü gelen Afet Gönüllüleri Derneği Genel Başkan Yardımcısı Ali Samet Özkurt, yangının ilk çıktığı andan itibaren Antalya'da olduklarını söyledi.

Yangının büyümesiyle İstanbul, Düzce, Sakarya'dan da ekiplerin Antalya'da çalışmalara katıldığını belirten Özkurt, "Burada 3 kolda faaliyet gösteriyoruz, insani yardım, lojistik tahliye ve söndürme ile soğutma çalışmalarına katılıyoruz. 200 gönüllü, 85 araçla faaliyetlerini yürütüyor." dedi.

Özkurt, "Gönüllülerimiz Türkiye'nin dört bir yanından geldi. Aralarında doktor da var dalış eğitmeni de hemşire de. Her meslekten gönüllüler burada dayanışma içerisinde çalışıyoruz." diye konuştu.

Dernek olarak Türkiye'nin her yerindeki yangınlarda var olduklarını anlatan Özkurt, en kısa zamanda yangınların söndürülmesi, yaraların sarılması için topyekun mücadele sergilediklerini bildirdi.

"Antalya, Adıyaman, Ankara fark etmez"

Adıyaman Belediyesi İtfaiye Dairesinden Fadıl Akgün da Manavgat'taki orman yangınlarına üç gündür gece gündüz fedakarca müdahale ettiğini söyledi.

Yangını söndürmekte kararlı olduklarını vurgulayan Akgün, "Antalya, Adıyaman, Ankara fark etmez. Ormanlarımız için elimizden geleni yaparız. Son gücümüze kadar yangınları söndürmek için çalışma yapıyoruz." dedi.

Gümüşhane Belediyesinden itfaiye amiri Muhammet Aydın ise vatanın dört bir tarafında görev yapabileceklerini dile getirdi.

"Hep birlikte bu yangının üstesinden gelip başaracağız"

Uşak Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünden Hasan Gündüz, Marmaris'in Hisarönü Mahallesi'nde dört gündür devam eden orman yangını söndürme çalışmalarına katıldığını söyledi.

Türkiye'nin bütün bölgelerinde deprem ve yangınlarda görev yaptığını anlatan Gündüz, şunları kaydetti:

"Tüm vatandaşlar burada, tek yürek, herkes yangına müdahale ediyor. Mesleğimiz çok önemli, bazen bir insan kurtarıyoruz, bazen bir hayvan. Ülkemizin tüm kentlerinden itfaiye personeli buraya geldi. Ülkemiz hakikaten zengin bir ülke. Hep beraber burada mücadele veriyoruz. Milletimiz merak etmesin. Burada hep birlikte Marmaris halkıyla birlikte. Sağ olsunlar bize su taşıyorlar, ayran getiriyorlar. Biz de üzerimize düşen görevi yapıyoruz. Hep birlikte bu yangının üstesinden gelip başaracağız."

Balıkesir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığında görev yapan itfaiye amiri Emin Yıldız da Hisarönü Mahallesi'nde söndürme çalışmalarında tüm itfaiyeci ve orman ekiplerinin tek yürek olduğunu bildirdi.

"Uşak İtfaiye Müdürlüğümüzün aracı bizim aracımıza su nakli yapıyor. Bizim araçlarımızla da TOMA'ya su dolduruluyor. Biriz, beraberiz, burada farklı bir şey yok." diyen Yıldız, mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceklerini belirtti.

Yangını duyunca çocuğunu görmeden yola çıktığını dile getiren Yıldız, "Biz çok güçlü bir milletiz, tüm itfaiyeler, helikopterler burada, millet bizim ve ihtiyacı olan vatandaşların yanında. Yiyecek içecek konusunda sıkıntımız olmuyor. Yardıma muhtaç vatandaşlara ivedi şekilde yardım ediliyor. Motorlu ekipler var. Su istiyorsunuz 5 dakika sonra ayağınıza geliyor." diye konuştu.

"Devletimiz, milletimiz güçlüdür"

Güngören Belediyesi halkla ilişkiler personeli Erdem Özinal da yangını duyduktan sonra 5 araç, 13 kişilik ekiple Manavgat'a geldiklerini söyledi.

AFAD Koordinasyon Merkezi ve sahada çalışmalar yaptıklarını anlatan Özinal, "Vatandaşlarımızın ve alanda çalışan personelin su, yemek, çorba gibi ihtiyaçlarını gideriyoruz. Kurum ve kuruluşlarla birlik ve beraberlik içerisinde çalışıyoruz. Söndürme çalışmalarına katılım sağladık. Devletimiz, milletimiz güçlüdür. Devlet millet koordinasyonuyla bu süreci inşallah en kısa zamanda atlatacağız." dedi.

Orman Yangınları, Türkiye, Antalya, Muğla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türkiye, orman yangınlarıyla mücadele ve yaraların sarılması için tek yürek oldu - Son Dakika


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