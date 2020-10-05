Türkiye rekortmeni biatloncu Zana Öztunç, gözünü olimpiyatlara dikti - Son Dakika

Türkiye rekortmeni biatloncu Zana Öztunç, gözünü olimpiyatlara dikti

Ulusal ve uluslararası müsabakalarda Biatlon Türk Milli Takımı adına şimdiye kadarki en iyi puanı alarak Türkiye rekoru kıran milli sporcu Zana Öztunç, gözünü kış olimpiyatlarına dikti.

Ulusal ve uluslararası müsabakalarda Biatlon Türk Milli Takımı adına şimdiye kadarki en iyi puanı alarak Türkiye rekoru kıran milli sporcu Zana Öztunç, gözünü kış olimpiyatlarına dikti.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yaşayan milli sporcu Zana Öztunç, ilçedeki kayak antrenörleri tarafından 12 yaşında keşfedildikten sonra kayakla tanıştı.

Daha sonra bu sporda kendisini geliştirerek kısa sürede milli takıma girmeyi başaran Zana Öztunç, katıldığı birçok yarışın yanı sıra 3. Uluslararası Biatlon Birliği Kupası'nda (IBU Cup 3) 144 puanla 66. sırada yer alarak Türk sporcular adına en iyisi olan 146 puanı geçip Türkiye rekoru kırdı.

Başarılarına yenilerini eklemek istiyor

Yine aynı yarışların ikinci gününde puanını 136'ya çekerek kendi rekorunu geliştiren Öztunç, biatlon yarışlarında ulusal ve uluslararası alanda elde ettiği başarılarına yenilerini eklemek istiyor.

Milli sporcu, dünya kupalarında kazanacakları puanlarla bireysel ve takım olarak kota alıp kış olimpiyatlarına katılmayı hedefliyor.

Erzurum'un Aşkale ilçesindeki Kandilli Kayak Merkezi'nde antrenörler eşliğinde kamp yapan Zana Öztunç, AA muhabirine, küçük yaşlarda bu spora başladığını anlattı.

Biatlon branşında rekorlarının olduğunu ifade eden Zana Öztunç, "Avrupa'da kendime ait rekorumu 3 kez kırdım. Diğer sene de İtalya'da en iyi puanı aldım. Şu anda Türkiye'deki en iyi rekor bende." dedi.

Zana Öztunç, bu sayede dünya kupasına katılmaya hak kazandığını belirterek, "Dünya kupasına katılmaya hak kazandım ama süremiz yetmediği için katılamadım. Daha sonra dünya şampiyonası vardı ve orası ilk deneyimim oldu. O atmosferi gördükten sonra daha çok çalışmam gerektiğini düşündüm. Bu sezon pandemi sürecinde tüm zorluklara rağmen özel izinler alarak antrenmanlarımı hocalarımla yaptım. Şu anda da çalışmalarıma devam ediyorum." diye konuştu.

"Olimpiyat kotası almak istiyorum"

Hedefinin her zaman üst sıralar olduğunu dile getiren Zana Öztunç, şöyle konuştu:

"Bu sene hazırım ve ilk hedefim olimpiyatlar. IBU Cup'ta 125 puan alarak dünya kupalarına katılmak, oradan da ne kadar puan gerekirse onu alıp olimpiyat kotası almak istiyorum. Onun için çabalayacağım. İlk hedefim bu ama bize ülke puanı da lazım. Tek benim çabamla olmaz 6 kişinin benim seviyemde yarışıp iyi puan alıp 22 ülke arasında girmemiz gerekiyor. O zaman bize iki kişilik kota verilir ve olimpiyatlara garanti katılırız. Bireysel olarak imkansızı başarmak lazım. Ben hiçbir zaman çalışmalarımı bırakmayacağım ve kafaya koydum, bu branşta ülkemize olimpiyatı yaşatmak istiyorum."

Biatlon Milli Takım Antrenörü Bayram Ören de Zana Öztunç'un sıra dışı bir sporcu olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Zana'yı 2011'de keşfettik, amacımız sıra dışı ve akıllı bir sporcu bulmaktı. Bulduk ve bir yıl sonra milli takıma girdi. Daha önce dünya dördüncülüğü ile sekizinciliği aldı ve geçen sene de ülkemiz adına puan rekoru kırdı. Amacımız kaliteli antrenman yaptırarak onu olimpiyatlara göndermek. Sporcunun hedefi olimpiyatlarda ülkesini temsil etmektir. Bunu başaracağına inanıyoruz çünkü çok güçlü ve sıra dışı bir sporcu. Atışları çok iyi. Sadece motive olup kaliteli çalışacak ve bu şekilde olimpiyatlara gidebilecek."

Türkiye rekortmeni biatloncu Zana Öztunç, gözünü olimpiyatlara dikti
Türkiye rekortmeni biatloncu Zana Öztunç, gözünü olimpiyatlara dikti
Türkiye rekortmeni biatloncu Zana Öztunç, gözünü olimpiyatlara dikti
Türkiye rekortmeni biatloncu Zana Öztunç, gözünü olimpiyatlara dikti

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Haber Yayın Tarihi: 05.10.2020 11:29 - Kaynak: AA

Son Dakika Spor Türkiye rekortmeni biatloncu Zana Öztunç, gözünü olimpiyatlara dikti - Son Dakika Spor

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