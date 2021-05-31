Türkiye Şampiyonasında 10 Türkiye rekoru kırıldı - Son Dakika

İstanbul Beylikdüzü Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu'nda 27-30 Mayıs tarihleri arasında TSSF tarafından düzenlenen Paletli Yüzme Bireysel Açık Yaş Türkiye Şampiyonası'nda 20 spor kulübünden 69'u kadın, 108'i erkek toplam 177 sporcu madalya için palet vurdu. Büyükler ve gençler yaş gruplarındaki şampiyonluk mücadeleleri 10 yeni Türkiye rekoru getirdi. Su üstü, çift palet, dip ve tüp disiplinlerinde yapılan yarışmalarda kadınlarda 2, erkeklerde 8 Türkiye rekoru kırıldı.

Elit Spor Kulübü'nden İsmail Kara, 50 m. çift palette 19.93 saniyelik, 100 m. çift palette 44.31 saniyelik derecesiyle büyüklerde iki ayrı Türkiye rekoruna imza attı. Aynı spor kulübünden Deniz Kafkaslı, 50 m. çift palette gençler yaş grubu serilerinde 21.43 saniye ve 21.36 saniyelik dereceleriyle peş peşe iki kez Türkiye rekoru kırmayı başardı. Bakırköy Su sporları Kulübü'nden Onur Berke Kuyumcu, 50 m. su üstünde eleme ve final serilerinde 15.72 ve 15.56 saniyelik derecesiyle büyüklerde iki ayrı Türkiye rekoruna imza attı. Bakırköy Ata Spor Kulübü'nden Derin Toparlak 400 m. su üstünde 3.02.46 dakikalık derecesiyle büyükler Türkiye rekorunu kırdı. Tenis Yüzme Kayak Spor Kulübü'nden Yiğit Kaan Kuştemir, 50 m. çift palette 19.98 saniyelik derecesiyle büyükler Türkiye rekorunun sahibi oldu.

Kadınlar kategorisinde Elit Spor Kulübü'nden Beril Ceren Öztürk, 200 m. çift palette 1.54.54 dakikalık derecesiyle gençlerde Türkiye rekorunu kırdı. Bakırköy Su Sporları Kulübü'nden Adasu Ramazanoğlu, 200 m. su üstü disiplininde 1.37.17 dakikalık derecesiyle gençlerde yeni Türkiye rekorunun sahibi oldu. TSSF Paletli Yüzme Bireysel Açık Yaş Türkiye Şampiyonası'nda dereceye giren sporculara, düzenlenentörenlerle madalyaları takdim edildi.

TSSF Başkanı Prof. Dr. Şahin Özen, Türkiye rekoru kıran sporcuları kutladığını belirterek, "Katılan tüm sporculara ve spor kulüplerine gösterdikleri performanslar için teşekkür ediyorum. Pandemi nedeniyle yarışmalara ara verilmesine rağmen bu şampiyonada 10 yeni Türkiye rekorunun kırılmasından son derece mutluyuz. Uluslararası yarışlar öncesinde bu rekorlar, motivasyonumuzu arttırdı" dedi.

Prof. Dr. Şahin Özen, şampiyonluk organizasyonuna destek veren Gençlik ve Spor Bakanlığı'na, Spor Genel Müdürlüğü'ne, İstanbul ve Beylikdüzü Gençlik ve Spor Müdürlüğü'ne, Beylikdüzü Belediyesi'ne çok teşekkür ettiğini belirtti.