Türkiye Turist Rehberleri Birliğinden sahte rehber ve kaçak acente denetimi - Son Dakika

Türkiye Turist Rehberleri Birliğince (TUREB) bazı önemli turizm bölgelerinde gerçekleştirilen denetimler sonucunda, sahte rehber ve kaçak acente tespit edildi.

TUREB'den yapılan açıklamada, İl Kültür ve Turizm müdürlükleri, kolluk kuvvetleri ve bölgelerdeki yetkili turist rehberliği meslek odalarıyla birlikte kontrollerin sıklaştırıldığı, eş zamanlı olarak Bozcaada, Ayvalık, Salda Gölü, Lavanta Bahçeleri, Ankara merkez ve Beypazarı, İstanbul'un muhtelif noktaları, Çeşme Alaçatı ile Denizli'de sahte rehber ve acentelere yönelik denetimler gerçekleştirildiği belirtildi.

Denetimlerde Salda Gölü'nde 6, Çeşme Alaçatı'da 2, Bozcaada'da 2 olmak üzere sahte rehber tespit edildiği bildirilen açıklamada, aynı zamanda pek çok kaçak acentecilik faaliyetinin belirlendiği, bunlarla ilgili gerekli işlemlerin yapıldığı kaydedildi.

"Yerli ve yabancı turistlerin aldatılmasına izin vermeyeceğiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen TUREB Başkanı Suat Tural, sahte rehber ve acentelere yönelik mücadeleden vazgeçmeyeceklerini ifade etti.

TUREB'e bağlı turist rehberlerinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile ilgili tüm eğitimleri aldığını vurgulayan Tural, önceliklerinin sağlık olduğunu, yerli ve yabancı turistlerin aldatılmasına izin vermeyeceklerini belirtti.

Tural, şunları kaydetti:

"Sahte rehber veya acenteden hizmet alan vatandaşımız aldatılmış oluyor. Bu kusurlu hizmet. Tüketici haklarına göre, kusurlu hizmette vatandaşlarımız para iadesi isteyebilir. Haklarından vazgeçmesinler. Ama önemli olan vatandaşlarımızın bilinçli davranması. Acente ararken titizlikle araştırma yapsınlar."