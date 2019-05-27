Son Dakika Haberleri: TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

6 dakika önce

---------------------------------------------------------------------------------------------------28/05 10: 00 Ekonomik güven endeksi - Mayıs31/05 10: 00 GSYH - 1.

TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ, System.String[]

TÜRKİYE
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28/05         10: 00     Ekonomik güven endeksi - Mayıs
31/05         10: 00     GSYH - 1. Çeyrek
31/05         10: 00     Giriş çıkış yapanlar - Nisan
31/05         10: 00     Dış ticaret açığı - Nisan
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DÜNYA                                    TSİ
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27 MAYIS PAZARTESİ
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ÇİN                                        04: 30     Sanayi Karları YoY
JAPONYA                              08: 00     Öncü Göstergeler
ALMANYA                                         Perakende Satışlar MoM
ALMANYA                                         Perakende Satışlar YoY
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28 MAYIS SALI
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ALMANYA                            09: 00     GfK Tüketici Güveni
FRANSA                               09: 45     Tüketici Güven Endeksi
EURO BÖLGESİ                   12: 00     Ekonomik Güven Endeksi
EURO BÖLGESİ                   12: 00     Tüketici Güven Endeksi
ABD                                      17: 00     Conf. Board Tüketici Güven Endeksi
ABD                                      17: 30     Dallas Fed İmalat Aktivite Endeksi
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29 MAYIS ÇARŞAMBA
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FRANSA                              09: 45     ÜFE MoM
FRANSA                              09: 45     ÜFE YoY
FRANSA                              09: 45     Tüketici Harcamaları MoM
FRANSA                              09: 45     Tüketici Harcamaları YoY
FRANSA                              09: 45     TÜFE MoM
FRANSA                              09: 45     TÜFE YoY
FRANSA                              09: 45     GDP QoQ
FRANSA                              09: 45     GDP YoY
ALMANYA                          10: 55     İşsizlikteki Değişim
ALMANYA                          10: 55     İşsizlik Oranı
ABD                                      14: 00     MBA Mortgage Başvuruları
ABD                                      17: 00     Richmond Fed İmalat Endeksi
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30 MAYIS PERŞEMBE
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JAPONYA                            02: 50     Japon Yabancı Tahvil Alımları
JAPONYA                            02: 50     Japon Yabancı Hisse Senedi Alımları
JAPONYA                            02: 50     Yabancıların Japon Tahvil Alımları
JAPONYA                            02: 50     Yabancıların Japon Hisse Senetleri Alımları
ABD                                      15: 30     Toptan Satış Stokları MoM
ABD                                      15: 30     Yıllıklandırılmış GDP QoQ
ABD                                      15: 30     Kişisel Tüketim
ABD                                      15: 30     Çekirdek PCE QoQ
ABD                                      15: 30     Haftalık İşsizlik Başvuruları
ABD                                      15: 30     Devam Eden Başvurular
ABD                                      15: 30     Ticaret Dengesi
ABD                                      15: 30     Perakende Satış Stokları MoM
ABD                                      17: 00     Bekleyen Konut Satışları MoM
ABD                                      17: 00     Bekleyen Konut Satışları YoY
ABD                                      17: 30     EIA Doğalgaz Stok Değişimi
ABD                                      18: 00     DOE U.S. Ham Petrol Stokları
ABD                                      18: 00     DOE Cushing OK Ham Petrol Stokları
ABD                                      18: 00     DOE U.S. Gasoline Stokları
ABD                                      18: 00     DOE U.S. Damıtılmış Petrol Stokaları
ABD                                      18: 00     DOE U.S. Rafineri Kullanımı
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31 MAYIS CUMA
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İNGİLTERE                          02: 01     GfK Tüketici Güveni
JAPONYA                            02: 30     İşsizlik Oranı
JAPONYA                            02: 50     Sanayi Üretimi MoM
JAPONYA                            02: 50     Sanayi Üretimi YoY
JAPONYA                            02: 50     Perakende Satışlar MoM
JAPONYA                            02: 50     Perakende Satışlar YoY
ÇİN                                        04: 00     Bileşik PMI
ÇİN                                        04: 00     İmalat PMI
ÇİN                                        04: 00     İmalat Dışı PMI
JAPONYA                            08: 00     Tüketici Güven Endeksi
ALMANYA                          15: 00     TÜFE MoM
ALMANYA                          15: 00     TÜFE YoY
ABD                                      15: 30     Kişisel Gelirler
ABD                                      15: 30     Kişisel Harcamalar
ABD                                      15: 30     Reel Kişisel Harcamalar
ABD                                      17: 00     Michigan Üniversitesi Endeksi


Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 09:02 Kaynak: DHA
Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi
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