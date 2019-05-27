TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ
6 dakika önce
---------------------------------------------------------------------------------------------------28/05 10: 00 Ekonomik güven endeksi - Mayıs31/05 10: 00 GSYH - 1.
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 09:02 Kaynak: DHA
TÜRKİYE
----------------------------------------------------------------------------------------------------
28/05 10: 00 Ekonomik güven endeksi - Mayıs
31/05 10: 00 GSYH - 1. Çeyrek
31/05 10: 00 Giriş çıkış yapanlar - Nisan
31/05 10: 00 Dış ticaret açığı - Nisan
----------------------------------------------------------------------------------------------------
DÜNYA TSİ
---------------------------------------------------------------------------------------------------
27 MAYIS PAZARTESİ
---------------------------------------------------------------------------------------------------
ÇİN 04: 30 Sanayi Karları YoY
JAPONYA 08: 00 Öncü Göstergeler
ALMANYA Perakende Satışlar MoM
ALMANYA Perakende Satışlar YoY
---------------------------------------------------------------------------------------------------
28 MAYIS SALI
---------------------------------------------------------------------------------------------------
ALMANYA 09: 00 GfK Tüketici Güveni
FRANSA 09: 45 Tüketici Güven Endeksi
EURO BÖLGESİ 12: 00 Ekonomik Güven Endeksi
EURO BÖLGESİ 12: 00 Tüketici Güven Endeksi
ABD 17: 00 Conf. Board Tüketici Güven Endeksi
ABD 17: 30 Dallas Fed İmalat Aktivite Endeksi
---------------------------------------------------------------------------------------------------
29 MAYIS ÇARŞAMBA
---------------------------------------------------------------------------------------------------
FRANSA 09: 45 ÜFE MoM
FRANSA 09: 45 ÜFE YoY
FRANSA 09: 45 Tüketici Harcamaları MoM
FRANSA 09: 45 Tüketici Harcamaları YoY
FRANSA 09: 45 TÜFE MoM
FRANSA 09: 45 TÜFE YoY
FRANSA 09: 45 GDP QoQ
FRANSA 09: 45 GDP YoY
ALMANYA 10: 55 İşsizlikteki Değişim
ALMANYA 10: 55 İşsizlik Oranı
ABD 14: 00 MBA Mortgage Başvuruları
ABD 17: 00 Richmond Fed İmalat Endeksi
---------------------------------------------------------------------------------------------------
30 MAYIS PERŞEMBE
---------------------------------------------------------------------------------------------------
JAPONYA 02: 50 Japon Yabancı Tahvil Alımları
JAPONYA 02: 50 Japon Yabancı Hisse Senedi Alımları
JAPONYA 02: 50 Yabancıların Japon Tahvil Alımları
JAPONYA 02: 50 Yabancıların Japon Hisse Senetleri Alımları
ABD 15: 30 Toptan Satış Stokları MoM
ABD 15: 30 Yıllıklandırılmış GDP QoQ
ABD 15: 30 Kişisel Tüketim
ABD 15: 30 Çekirdek PCE QoQ
ABD 15: 30 Haftalık İşsizlik Başvuruları
ABD 15: 30 Devam Eden Başvurular
ABD 15: 30 Ticaret Dengesi
ABD 15: 30 Perakende Satış Stokları MoM
ABD 17: 00 Bekleyen Konut Satışları MoM
ABD 17: 00 Bekleyen Konut Satışları YoY
ABD 17: 30 EIA Doğalgaz Stok Değişimi
ABD 18: 00 DOE U.S. Ham Petrol Stokları
ABD 18: 00 DOE Cushing OK Ham Petrol Stokları
ABD 18: 00 DOE U.S. Gasoline Stokları
ABD 18: 00 DOE U.S. Damıtılmış Petrol Stokaları
ABD 18: 00 DOE U.S. Rafineri Kullanımı
---------------------------------------------------------------------------------------------------
31 MAYIS CUMA
---------------------------------------------------------------------------------------------------
İNGİLTERE 02: 01 GfK Tüketici Güveni
JAPONYA 02: 30 İşsizlik Oranı
JAPONYA 02: 50 Sanayi Üretimi MoM
JAPONYA 02: 50 Sanayi Üretimi YoY
JAPONYA 02: 50 Perakende Satışlar MoM
JAPONYA 02: 50 Perakende Satışlar YoY
ÇİN 04: 00 Bileşik PMI
ÇİN 04: 00 İmalat PMI
ÇİN 04: 00 İmalat Dışı PMI
JAPONYA 08: 00 Tüketici Güven Endeksi
ALMANYA 15: 00 TÜFE MoM
ALMANYA 15: 00 TÜFE YoY
ABD 15: 30 Kişisel Gelirler
ABD 15: 30 Kişisel Harcamalar
ABD 15: 30 Reel Kişisel Harcamalar
ABD 17: 00 Michigan Üniversitesi Endeksi
Meteoroloji Tarih Verip Uyardı! Afrika Sıcakları Geliyor
"Kafa Keseceğim" Diyen Suriyeli Sığınmacı Gözaltına Alındı!
Sevgilisiyle Tatilde Olan Şeyma Subaşı'dan Cesur Paylaşım
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dünya Şampiyonu Taha Akgül'ün İmajını Görünce Espriyi Patlattı: Bu Bıyık Adamı Korkutur