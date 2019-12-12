Türkiye ve İran heyetleri 91. alt güvenlik komite toplantısı gerçekleşti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Türkiye ve İran heyetleri 91. alt güvenlik komite toplantısı gerçekleşti - Son Dakika

Türkiye ve İran heyetleri 91. alt güvenlik komite toplantısı gerçekleşti

6 saat önce

Ağrı Valisi Süleyman Elban başkanlığındaki, Türkiye heyeti ile Maku Fermandarı Hüseyin Abbasi başkanlığındaki, İran heyeti İran Maku Valiliği toplantı salonunda 91. Alt Güvenlik Komite Toplantısı için bir araya geldi.

Türkiye ve İran heyetleri 91. alt güvenlik komite toplantısı gerçekleşti, System.String[]

Ağrı Valisi Süleyman Elban başkanlığındaki, Türkiye heyeti ile Maku Fermandarı Hüseyin Abbasi başkanlığındaki, İran heyeti İran Maku Valiliği toplantı salonunda 91. Alt Güvenlik Komite Toplantısı için bir araya geldi.


İki ülkenin müşterek sınırlarındaki güvenlik konularının görüşüldüğü toplantıya; Ağrı Valisi Süleyman Elban, Iğdır Valisi Enver Ünlü, Gürbulak Mülki İdare Amiri ve Doğubayazıt Kaymakamı Zafer Engin, Ağrı İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Cemil Lütfi Özkul, Iğdır İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Özdurhan, 5. Hudut Alay Komutanı Piyade Albay Yılmaz Doğan, Ağrı İl Emniyet Müdürü Nihat Özen, Iğdır İl Emniyet Müdür Hüseyin Göllüce, ile İranlı mevkidaşları katıldı.


Toplantıda bir konuşma yapan Vali Elban, 'Bugünkü toplantımızda alınacak kararlar ile ülkelerimiz aleyhine faaliyet yürüten her tür terör olayını en az seviyeye indirgeyeceğimiz temennisi ile şahsım ve heyet üyelerim adına, dost ve kardeş İran İslam Cumhuriyeti heyetini en içten dileklerimle selamlıyor, müşterek sınırlarımızın korunmasında göstermiş oldukları gayretli çalışmalarından dolayı iki taraf güvenlik görevlilerine teşekkür ediyor, görevlerinde başarılar diliyorum " ifadelerini kullandı. - AĞRI

Süleyman Elban, Türkiye, Ağrı, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 05:24 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Savunma Sanayi İcra Komitesi Toplantısı sonrası açıklama: Projeler karara bağlandı
Bulgaristan Başbakanı Borisov: Türkiye'ye yönelik yaptırım uygulanmasını desteklemiyoruz Türkiye-Libya anlaşması İngilizleri rahatsız etti: Hoş karşılanmayacak Son dakika: ABD Senatosu'nun sözde "Ermeni soykırımı" tasarısını kabul etmesine Türkiye'den ilk tepki: Türk-Amerikan ilişkilerine zarar veriyor

Son Dakika Haberleri
23:54 Zimbabve'de grev yapan doktorlardan 362'si işine döndü - Son Dakika
23:50 İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan ABD Senatosunun kararına tepki Açıklaması - Son Dakika
23:48 Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci Van'da - Son Dakika
23:46 Bolivya, ABD ve İsrail vatandaşlarına vize uygulamasını kaldırdı - Son Dakika
23:41 Dışişleri Bakanlığından "Türk Okçuluğu" açıklaması - Son Dakika
21:54 Eşinden farklı cinsel isteklerde bulundu, olumsuz yanıt aldı! 'Bakımsızsın' diye hastanelik etti - Son Dakika
19:50 Bu köyde 9 günde 6 kişi trafik kazasında öldü! Halk yas içinde - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.12.2019 23:56:46. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Türkiye ve İran heyetleri 91. alt güvenlik komite toplantısı gerçekleşti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]