Üye Girişi
Türkiye'ye S-400 yüzünden yaptırım uygulayan ABD, Hindistan için muafiyet istiyor - Son Dakika

Türkiye'ye S-400 yüzünden yaptırım uygulayan ABD, Hindistan için muafiyet istiyor

02.11.2021 21:42

ABD Senatosuna, Dörtlü Güvenlik Diyaloğu üyesi ülkeleri Avusturalya, Japonya ve Hindistan'ın Çin ve Rusya ile yaptığı savunma anlaşmalarından dolayı CAATSA yaptırımlarından muaf tutulması için yasa tasarısı sunuldu. Aynı ABD, S-400 alımını bahane ederek Türkiye'ye CAATSA yaptırımları uygulamış ve ülkemizi F-35 savaş uçağı programından çıkarmıştı.

ABD Senatörlerinden Cumhuriyetçi Ted Cruz, Todd Young ve Roger Marshall, Hindistan'ın S-400 alımıyla gündeme gelen CAATSA yaptırımlarına karşı önlem almak üzere "İttifakları ve Liderliği Zedeleyen Beklenmedik Sonuçların Dolaylı Yollarla Azaltılması (CRUCIAL) Yasası" başlıklı tasarı sundu.

"ÇİN'E KARŞI OLUŞTURULAN BİRLİĞİ ZEDELEYEBİLİR"

Üç senatörün ofislerinden yapılan ortak açıklamada, CAATSA'nın Çin'e karşı oluşturulan birliği zedeleyeceği gerekçesiyle CRUCIAL Yasa Tasarısını sundukları kaydedildi. Açıklamada, "CRUCIAL Yasası, Başkanın, Amerika'nın Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Yasası (CAATSA) kapsamında Hint-Pasifik'teki en yakın bölgesel müttefiklerimize karşı yaptırımlar uygulamasını engelleyecektir." ifadesi kullanıldı.

"HİNDİSTAN SÖMÜRÜYE DİRENDİ"

Tasarının tanıtımına ilişkin açıklamada, Cruz'un şu ifadelerine yer verildi:

"Hindistan, (eski ABD Başkanı Donald) Trump yönetimi döneminde Çin'e karşı birleşen güvenlik mimarisinin kritik bir parçası. Çin'in saldırgan davranışlarına karşı koymak için Asya ve ötesinde kabiliyetli ortaklar gerekiyor ve ABD-Hindistan ilişkisi bu konuda çok taraflı çabalarımızın temel taşı haline geldi. Çin küresel egemenliğini genişletmeye çalışırken, Hindistan sömürüye direndi, savunma kabiliyetleri ve ekonomisi için başka arayışlara girdi. Şimdi, Başkan Joe Biden'ın Rusya'yı caydırmayı amaçlayan bu yaptırımlarının uygulanması tüm bu ilerlemeyi geri almak olur. Bunu yapmak, Çin'in saldırganlığına karşı savaşmak ve Hindistan'ı Rusya'ya bağımlı olmaya zorlamak gibi ortak güvenlik hedeflerimizi baltalamaktan başka bir işe yaramaz."

TASARI 10 YIL BOYUNCA MUAFİYET GETİRİYOR

Konuya ilişkin açıklama yapan Senatör Young da CAATSA geçtiği dönemde QUAD'ın gündemde olmadığını Hindistan'a yaptırım uygulamanın QUAD birliğine zarar vereceğini belirtti. Tasarı, yasalaştıktan sonra QUAD ülkelerinin 10 yıl boyunca CAATSA yaptırımlarından muaf tutulmasını ön görüyor.

TÜRKİYE'YE YAPTIRIM, HİNDİSTAN'A MUAFİYET

ABD, S-400 alımını bahane ederek Türkiye'ye CAATSA yaptırımları uygulamıştı. Bu kapsamda Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ve Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'in de aralarında olduğu dört kurum yetkilisi "Rusya ile kurulan ilişkiler" nedeniyle yaptırım listesine alınmıştı. Ayrıca Türkiye F-35 savaş uçağı programından da çıkarılmıştı. Türkiye, çıkarıldığı F-35 programından dolayı ödediği 1.4 milyara karşılık F-16 savaş uçağı almak istiyor. ABD Kongresi de S-400'ü bahane ederek Türkiye'ye bu satışın yapılmasına karşı çıkıyor. Türkiye ile böyle bir süreç yaşanırken ABD Kongresi'nin, Hindistan'ın Rusya ile S-400 anlaşması yapmak üzere olduğu bir dönemde böyle bir adımı atması dikkati çekti.

SON KARAR BİDEN'IN

Joe Biden yönetiminin, Rusya'dan S-400 satın almaları nedeniyle Hindistan'a ABD yaptırımları uygulayıp uygulamamaya yakında karar vermesi bekleniyor. Tasarının yasalaşması için Kongrenin iki kanadı olan Senato ve Temsilciler Meclisinden geçmesi ve Biden tarafından imzalanması gerekiyor.

Türkiye'ye S-400 yüzünden yaptırım uygulayan ABD, Hindistan için muafiyet istiyor

Tam Gemi Şok Denemeleri, Türkiye, S 400, India, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye'ye S-400 yüzünden yaptırım uygulayan ABD, Hindistan için muafiyet istiyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Facebook'tan yeni adım! 1 milyardan fazla kişinin yüz tarama verileri siliniyor 22:38 Facebook'tan yeni adım! 1 milyardan fazla kişinin yüz tarama verileri siliniyor CHP'li Aytuğ Atıcı, Biden'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözleri hakkında sert konuştu: Hadi oradan hoşt 22:30 CHP'li Aytuğ Atıcı, Biden'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözleri hakkında sert konuştu: Hadi oradan hoşt Gizlilik kararı kaldırıldı, Reza Zarrab'ın ABD'de nasıl serbest kaldığı belli oldu 22:15 Gizlilik kararı kaldırıldı, Reza Zarrab'ın ABD'de nasıl serbest kaldığı belli oldu
Ekrem İmamoğlu'nun 'Metroda internet var' yayını yaptığı sırada bağlantı kesildi 21:47 Ekrem İmamoğlu'nun 'Metroda internet var' yayını yaptığı sırada bağlantı kesildi Sarayburnu'nda Amerikan askerlerinin başına çuval geçirildi 18:05 Sarayburnu'nda Amerikan askerlerinin başına çuval geçirildi 16 yaşında anne olan kadın kızıyla yan yana geldi, görenler gözlerine inanamadı 17:24 16 yaşında anne olan kadın kızıyla yan yana geldi, görenler gözlerine inanamadı
AK Parti 5. yargı paketini Meclis'e sundu! 54 maddeden oluşan teklifle birçok konu tarihe kavuşacak 16:15 AK Parti 5. yargı paketini Meclis'e sundu! 54 maddeden oluşan teklifle birçok konu tarihe kavuşacak Kocasının patronuyla ilişkiye giriyor! Adam terfi üzerine terfi alıyor 15:10 Kocasının patronuyla ilişkiye giriyor! Adam terfi üzerine terfi alıyor

Son Dakika Haberleri
22:37 Facebook'tan yeni adım! 1 milyardan fazla kişinin yüz tarama verileri siliniyor
22:34 Aziz Yıldırım'ı görenler şaşkınlık geçiriyor! Doğum gününde kendinden geçip, şarkı söyledi
22:30 CHP'li Aytuğ Atıcı, Biden'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözleri hakkında sert konuştu: Hadi oradan hoşt
22:13 İtalyan basınından dikkat çeken Erdoğan yorumu: Zirvenin kazananı oldu
21:55 FIFA'nın itibarı yerle bir olacak! Platini ve Blatter'in karışmadığı suç kalmamış
21:52 Aziz Yıldırım ve Aykut Kocaman yemekte bir araya geldi! Paylaşılan fotoğraf yorum yağmuruna tutuldu
21:50 Gaziantep maçından sonra Marcao'dan Fatih Terim'e duygusal sözler: Bugünlere sayende geldim babam
21:46 Ekrem İmamoğlu'nun 'Metroda internet var' yayını yaptığı sırada bağlantı kesildi
21:42 Türkiye'ye S-400 yüzünden yaptırım uygulayan ABD, Hindistan için muafiyet istiyor
21:37 Son Dakika! Türkiye'de 2 Kasım günü koronavirüs sebebiyle 224 kişi vefat etti, 29 bin 796 yeni vaka tespit edildi
Chelsea sürpriz yaptırmadı! Malmö, Şampiyonlar Ligine veda etti Chelsea sürpriz yaptırmadı! Malmö, Şampiyonlar Ligine veda etti         
22:46
Aziz Yıldırım'ı görenler şaşkınlık geçiriyor! Doğum gününde kendinden geçip, şarkı söyledi Aziz Yıldırım'ı görenler şaşkınlık geçiriyor! Doğum gününde kendinden geçip, şarkı söyledi         
22:34
Aile faciası! Ayrı yaşadığı eşini ve kızını öldürüp intihar etti Aile faciası! Ayrı yaşadığı eşini ve kızını öldürüp intihar etti         
22:23
İtalyan basınından dikkat çeken Erdoğan yorumu: Zirvenin kazananı oldu İtalyan basınından dikkat çeken Erdoğan yorumu: Zirvenin kazananı oldu         
22:14
EYT'li, asgari ücretli ve dar gelirlilere müjde! Vatandaşlara nefes aldıracak düzenleme masada EYT'li, asgari ücretli ve dar gelirlilere müjde! Vatandaşlara nefes aldıracak düzenleme masada         
18:26
70 yaşındaki kadını dolandırmaya gelen şahıs kıskıvrak yakalandı 70 yaşındaki kadını dolandırmaya gelen şahıs kıskıvrak yakalandı         
17:38
Bill Gates ve Jeff Bezos'un Bodrum'a gelme nedenleri ortaya çıktı Bill Gates ve Jeff Bezos'un Bodrum'a gelme nedenleri ortaya çıktı         
17:21
Ekmek parasını 11 yıldır dayak yiyerek çıkarıyor Ekmek parasını 11 yıldır dayak yiyerek çıkarıyor         
15:59
Semra Dinçer son yolculuğuna uğurlanırken sanat dünyasından az kişi katıldı Semra Dinçer son yolculuğuna uğurlanırken sanat dünyasından az kişi katıldı         
15:04
Fenerbahçe Pelkas'la yollarını ayırıyor Fenerbahçe Pelkas'la yollarını ayırıyor         
14:23
9 yaşındaki kız çocuğu 20 bin TL karşılığında 55 yaşındaki adamla evlendirildi 9 yaşındaki kız çocuğu 20 bin TL karşılığında 55 yaşındaki adamla evlendirildi         
14:14
Rus medyası Rus medyası "TSK ansızın harekata başlayabilir" dedi, Bölgeye 150 asker gönderildi         
13:51
Akşener'le Kürdistan diyaloğuna girmişti. Bahçeli'den ilk yorum gecikmedi: Türkiye sınırları içinde Kürdistan diye bir yer yoktur Akşener'le Kürdistan diyaloğuna girmişti. Bahçeli'den ilk yorum gecikmedi: Türkiye sınırları içinde Kürdistan diye bir yer yoktur         
11:50
Cadılar Bayramı için yatak odasında poz veren Aleyna Tilki olay oldu! Cadılar Bayramı için yatak odasında poz veren Aleyna Tilki olay oldu!         
10:24
Hz. Hızır olduğu söylenen ak saçlı adamın markete girdiği görüntüler tekrar gündem oldu! Hz. Hızır olduğu söylenen ak saçlı adamın markete girdiği görüntüler tekrar gündem oldu!         
10:07
Herkes Emre Belözoğlu'nu konuşuyor! Hocalık kariyerine müthiş başladı Herkes Emre Belözoğlu'nu konuşuyor! Hocalık kariyerine müthiş başladı         
09:54
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.11.2021 22:50:54. #1.11#
SON DAKİKA: Türkiye'ye S-400 yüzünden yaptırım uygulayan ABD, Hindistan için muafiyet istiyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement