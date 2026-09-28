Türkiye’de bir ilk: Keçiören Belediyesi’nden eğitime tam kapsamlı destek paketi

Keçiören Belediyesi, “Öğrenci Dostu Keçiören” anlayışıyla sosyal belediyecilikte ilke imza attı. İlkokuldan liseye kadar eğitim çağındaki öğrencilerin kantin, kırtasiye ve okul servisi masraflarını tek bir çatı altında karşılayan Keçiören Belediyesi, eğitime bu denli komple ve tam kapsamlı destek sağlayan Türkiye’nin ilk ilçe belediyesi oldu.

KeçiKart ile sunduğu desteklerle eğitimde fırsat eşitliğini güçlendiriliyor; dar gelirli ailelerin bütçesini hafifletip yerel esnafa can suyu olan bu kapsamlı sosyal destek modeliyle, çocukları bağımlılık ve uyuşturucu tehlikesinden uzak tutarak güvenli, sağlıklı ve eşit imkânlarla geleceğe hazırlamayı hedefliyor.

EĞİTİM YOLUNDA 3'Ü BİR ARADA DESTEK MODELİ

KeçiKart aracılığıyla yürütülen ve Türkiye'ye örnek teşkil eden tam kapsamlı destek paketinin detayları şu şekilde belirlendi:

Kantin Desteği : İlkokul öğrencilerinin okul kantinlerinden sağlıklı gıdalara erişimini sağlamak amacıyla sadece ilkokul kademesi için uygulanıyor.

: İlkokul öğrencilerinin okul kantinlerinden sağlıklı gıdalara erişimini sağlamak amacıyla sadece ilkokul kademesi için uygulanıyor. Kırtasiye Desteği: İlkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki tüm öğrencilerin temel okul malzemelerini karşılamalarına imkân tanıyor.

İlkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki tüm öğrencilerin temel okul malzemelerini karşılamalarına imkân tanıyor. Okul Servisi Desteği: Ortaokul öğrencilerinin okullarına güvenli ve konforlu ulaşımını sağlamak amacıyla yürütülen yeni destek programını kapsıyor.

HEM AİLE BÜTÇESİNE HEM YEREL ESNAFA KATKI

Projeyle sadece dar gelirli ailelerin eğitim masrafları azaltılmakla kalınmıyor, aynı zamanda ilçe ekonomisine de can suyu olunuyor. Kartlara tanımlanan bakiyeler sadece Keçiören sınırları içerisindeki okul kantinleri, yerel kırtasiyeler ve servis işletmelerinde kullanılabiliyor. Böylece öğrencilerin ihtiyaçları karşılanırken Keçiören esnafının ticari çarklarının dönmesi destekleniyor.

Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan

BAŞKAN DR. MESUT ÖZARSLAN: BAĞIMLILIK VE UYUŞTURUCU İLLETİ BU İLÇEDE KÖKTEN YOK OLACAK

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan, eğitimin ve gençliğin korunmasının öncelikleri arasında yer aldığını vurguladı. Hiçbir çocuğun ekonomik imkânsızlıklar nedeniyle geride kalmaması gerektiğine dikkat çeken Başkan Özarslan, servis desteğinin önemini belirtirken ilçedeki bağımlılıkla mücadeleye ilişkin kararlılığını da dile getirdi:

“Burası Keçiören, sözümüz var. Biz evlatlarımızın her zaman yanında olacağız, buna kararlıyız. Onlar okuyacak; vatanına, milletine, devletine faydalı bireyler olacak. Bağımlılık ve uyuşturucu illeti bu ilçede kökten yok olacak. Tüm evlatlarımız güzel bir kalemle, renkli bir defterle okula gidecek. Arkadaşı kantinden tostunu yerken diğer evlatlarımız onu izlemeyecek.

KeçiKart sahibi ailelerimizin ilkokulda okuyan çocukları için kantin, tüm kademelerdeki evlatlarımız için Keçiören esnafımızda geçerli kırtasiye desteği veriyoruz. Ayrıca bu yıl bir adımı daha atarak ortaokulda okuyan çocuklarımız için servis desteğini de başlattık. Böylece hem çocuklarımız eşit imkânlarla eğitim alıyor hem de esnafımız çarkını döndürüyor. Evlatlarımızın gülüşüne dünyaları sığdırabilmek için çalışmaya devam edeceğiz.”