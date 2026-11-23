Türkiye'de yaşayan ABD’li yayıncı canlı yayında bayıldı! Hastaneden açıklama yaptıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul’da yaşayan ABD’li Kick yayıncısı BBeckyG, canlı yayın yaptığı sırada aniden fenalaşarak bayıldı. Bir anda kadrajdan çıkarak takipçilerini korkutan ünlü yayıncı hastaneye kaldırılırken, merakla beklenen sağlık durumuna ilişkin ilk açıklama da doğrudan hastane odasından geldi.
Türkiye’de yaşayan ABD’li Kick yayıncısı BBeckyG, canlı yayın sırasında aniden fenalaşarak bayıldı. Hastaneden paylaşım yapan yayıncı, demir ve kan şekeri seviyelerinin oldukça düştüğünü belirterek sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı.
CANLI YAYIN SIRASINDA ANİDEN FENALAŞTI
Türkiye’de yaşayan ABD’li Kick yayıncısı BBeckyG, canlı yayın yaptığı sırada aniden rahatsızlandı. Yayın sırasında bayılarak kadrajdan çıkan yayıncının yaşadığı anlar, izleyiciler arasında endişeye neden oldu.
HASTANEDEN AÇIKLAMA YAPTI
Hastaneye kaldırılan BBeckyG, daha sonra sosyal medya hesabından sağlık durumuna ilişkin bilgi verdi. Demir ve kan şekeri seviyelerinin oldukça düştüğünü belirten yayıncı, “Merak etmeyin arkadaşlar, demir ve kan şekeri seviyelerim bayağı düşmüş. Şimdi iyiyim” ifadelerini kullandı.
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