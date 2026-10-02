Türkiye’den iki marka, Moskova Moda Haftası’nda ortak defileyle yer aldı - Son Dakika
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Türkiye’den iki marka, Moskova Moda Haftası’nda ortak defileyle yer aldı

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Türkiye’den iki marka, Moskova Moda Haftası’nda ortak defileyle yer aldı
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Murat Aytulum ve Gökhan Yavaş, 28 Eylül’de gerçekleştirdikleri ortak defileyle Moskova Moda Haftası’nda Türkiye’yi temsil etti. Tasarımcılar yeni koleksiyonlarını uluslararası moda profesyonelleriyle buluştururken, Antalya ve Moskova Moda Haftaları arasındaki işbirliği de iki ülkenin yaratıcı endüstrileri arasındaki etkileşimi gündeme taşıdı.

Moskova, küresel ölçekte yükselen moda sahnesi açısından, uluslararası takvimin vazgeçilmez bir parçası haline geldi. New York, Londra ve Milano’nun ardından sezon Paris ve Moskova’da devam ederken, Rusya’nın başkenti sektörün beşinci küresel moda başkenti konumunu sağlam biçimde koruyor. Moskova Moda Haftası 1 Ekim’e kadar devam edecek. Altı gün sürecek etkinlik boyunca 350’den fazla katılımcı marka koleksiyonlarını etkinlik alanında sergileyecek.

Yeni nesil tasarımcılar; küresel moda camiası, satın alma uzmanları ve basınla buluşmak için Moskova’ya geldi. Bu sezonun programında; aralarında Çin, Hindistan, İspanya, Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Krallık, Kazakistan, Nikaragua ve Sri Lanka’nın bulunduğu ülkelerden koleksiyonlar yer aldı. İstanbul’dan iki marka tasarımcısı Murat Aytulum ve Gokhanyavas, 28 Eylül’de gerçekleştirdikleri ortak defileyle Moskova Moda Haftası’nda Türkiye’yi başarıyla temsil etti. Defile, etkinliğin ilk günlerindeki öne çıkan uluslararası gösterilerden biri olurken, koleksiyonlar izleyicilerden büyük ilgi gördü.

Türkiye’den iki marka, Moskova Moda Haftası’nda ortak defileyle yer aldı

Geniş ve özgün kullanıcı kitlesi

Markasını 2010 yılında İstanbul’da kuran Murat Aytulum, Moskova’da Selam İlkbahar-Yaz 2027 koleksiyonunu beğeniye sundu. Koleksiyonda, erkek giyiminde terzilik unsurları, Doğu referanslarıyla yeniden yorumlanarak güçlü ve kendinden emin bir kadınlık imgesi yaratacak şekilde bir araya getiriliyor. Markanın imza malzemesi deri olurken, renk paletini siyah, gri ve nötr bej tonları oluşturuyor.

Moda tasarımcısı Murat Aytulum, “Rusya, modada geniş ve kendine özgü bir kullanıcı kitlesine sahip. Moskova’da podyuma çıkmak, tasarımcılara Türkiye dışındaki yeni kullanıcı ve profesyonellere ulaşma fırsatı sunabilir. Özellikle Doğu kültürlerinden ilham alan ve çağdaş bir dil kullanan markalar için, Moskova’nın coğrafi ve kültürel konumu ilgi çekici bir avantaj yaratıyor” açıklamasını yaptı.

Türkiye’den iki marka, Moskova Moda Haftası’nda ortak defileyle yer aldı

“Türkiye modasının daha çağdaş bir imgesi sunulabilir”

Gökhan Yavaş ise Moskova Moda Haftası’nda Armored Silence (Zırhlı Sessizlik) koleksiyonunu sundu. Koleksiyonun görsel dilini, Güney Kore’deki Naejangsan Dağı’nın sisli yamaçları, İstanbul ve 80’ler Seul’ünden kentsel referanslar ile Anadolu motifleri şekillendirdi. Katmanlı silüetlerin bedeni zırh gibi sardığı koleksiyonda; defilenin finaline doğru mimari terzilik ve yün, yerini akışkan kadife ve transparan dantele bıraktı. Boncuk işlemeleri ve Çin iğne nakışı, zanaatkârlığın derinliğini ortaya koyarken; marka istikrarlı biçimde sıfır atık yaklaşımını benimsediğinden, bazı giysiler önceki sezonlardan kalan kumaşlarla üretildi.

Antalya Moda Haftası’nın ve Türkiye’deki diğer moda haftalarının düzenli katılımcıları arasında yer alan Gökhan Yavaş, Londra’daki Fashion Scout’a da katılıyor. Moda Tasarımcısı “Türk tasarımcılar, yalnızca geleneksel referanslarla tanımlanmadan, kendi miraslarını ve yaratıcı bakış açılarını ortaya koyarak Türkiye modasının daha çağdaş bir imgesini sunabilir” ifadelerini kullanıyor.

“Kültürel ve profesyonel bir köprü kuruyoruz”

Murat Aytulum’un miras ve geleceğe dönük estetiği bir araya getirişi ve Gökhan Yavaş’ın çalışmalarında öne çıkan alışılmadık malzeme kullanımı, Moskova Moda Haftası podyumlarında sunulan koleksiyonlara da yansıdı. Inniki’nin “Urban Nomads” koleksiyonu, geleneksel Khaladaay elbisesinin silüetini parametrik bir kesime dönüştürdü ve teknik eko-deriyi şifonla bir araya getirdi. Kişisel mirasını ele alan tasarımcı Alena Musaeva da Rus ve Doğu kültürlerinin kesişiminde konumlanan koleksiyonuyla, aile geçmişine ve kuşaklardan aktarılan zanaatkârlığa dayanan Rusya'nın ulusal halk kostümlerinden sarafanların yanı sıra, folklordan ilham alan giysileri sergiledi.

Moskova Moda Haftası’na katılanlar arasında, 2016’da Antalya Moda Haftası’nı kuran Eda Meltem Yılmaz da yer aldı. Türkiye ve Rusya’daki moda etkinlikleri arasındaki işbirliğinin her iki ülkenin moda endüstrilerinin gelişimi açısından önemli olduğunu söyleyen Eda Meltem yılmaz, “Bu işbirliğinin en değerli yönlerinden biri, karşılıklı bir yapıya sahip olması. Rus tasarımcıları Antalya’da ağırlarken, Türk tasarımcılara da işlerini Moskova’da sergileme fırsatı sunuyoruz. Bu şekilde yalnızca tasarımcı değişimi yapmıyor, iki ülkenin yaratıcı endüstrileri arasında kültürel ve profesyonel bir köprü kuruyoruz” dedi.

Gökhan YavaşAntalyaMoskovaTürkiyeEylülModaSon Dakika

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