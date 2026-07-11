Türkiye'ye gelen fenomenden sokak satıcısına unutamayacağı bahşiş - Son Dakika
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Türkiye'ye gelen fenomenden sokak satıcısına unutamayacağı bahşiş

11.07.2026 12:49
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Dünyaca ünlü sosyal medya fenomeni ve eski kickboksçu Andrew Tate, Türkiye ziyaretinde sokak satıcısına unutamayacağı bir bahşiş verdi. Sokakta satılan bir bardak içecek için satıcıya tam 100 dolar (yaklaşık 4.700 TL) ödeyen Tate'in o anları sosyal medyada hızla yayıldı.

Zaman zaman yaptığı tartışmalı açıklamalar ve lüks yaşantısıyla bilinen Andrew Tate, Türkiye'ye geldi. Sokaklarda turlarken bir içecek satıcısına denk gelen Tate, sıradan bir alışverişi kendi tarzıyla şova dönüştürdü.

"ŞİMDİ BİZE DAHA ÇOK İÇECEK VERİYOR"

Bir bardak içecek aldıktan sonra satıcıya 100 dolarlık banknot uzatan fenomen isim, hem satıcının hem de çevredekilerin şaşkın bakışlarına neden oldu. 

SOKAK SATICI ŞAŞTI KALDI

Beklenmedik bu yüksek ödeme karşısında ne yapacağını şaşıran sokak satıcısı, Tate ve yanındakilere art arda yeni içecekler ikram etmeye başladı. Tate, satıcının bu tepkisi üzerine kameraya dönerek "Ona çok para verdim, şimdi bize daha çok içecek veriyor." dedi.

Sosyal Medya, Andrew Tate, Türkiye, Medya, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Türkiye'ye gelen fenomenden sokak satıcısına unutamayacağı bahşiş - Son Dakika

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