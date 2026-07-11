Zaman zaman yaptığı tartışmalı açıklamalar ve lüks yaşantısıyla bilinen Andrew Tate, Türkiye'ye geldi. Sokaklarda turlarken bir içecek satıcısına denk gelen Tate, sıradan bir alışverişi kendi tarzıyla şova dönüştürdü.
Bir bardak içecek aldıktan sonra satıcıya 100 dolarlık banknot uzatan fenomen isim, hem satıcının hem de çevredekilerin şaşkın bakışlarına neden oldu.
Beklenmedik bu yüksek ödeme karşısında ne yapacağını şaşıran sokak satıcısı, Tate ve yanındakilere art arda yeni içecekler ikram etmeye başladı. Tate, satıcının bu tepkisi üzerine kameraya dönerek "Ona çok para verdim, şimdi bize daha çok içecek veriyor." dedi.
Son Dakika › Yaşam › Türkiye'ye gelen fenomenden sokak satıcısına unutamayacağı bahşiş - Son Dakika
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