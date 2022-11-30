Samsun'da 21 yaşındaki genç kız, oto tamircisinde ölü olarak bulundu - Son Dakika
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Samsun'da 21 yaşındaki genç kız, oto tamircisinde ölü olarak bulundu

30.11.2022 15:12

Samsun'un Canik ilçesinde meydana gelen olayda üniversite öğrencisi Türkmenistan uyruklu 21 yaşındaki Nurshat Muhammedova tabanca ile başından vurulmuş halde ölü olarak bulundu. 'Cinayet şüphelisi' olarak gözaltına alınan Muhammedova'nın sevgilisi Kenan Pala polis ekipleri tarafından tutuklandı.

26 Kasım'da Gülsan Sanayi Sitesi'nde meydana gelen olayda oto bakım servisi yapan iş yerinden tek el silah sesi duyanlar, polise haber verdi.

EKİPLER CANSIZ BEDENİNİ BULDU

İhbarla adrese giden ekipler, Samsun Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Türkmenistan uyruklu Nurshat Muhammedova'nın cesedi ile karşılaştı. Yanında tabanca bulunup, başında tek kurşun girişi olduğunu tespit edilen Muhammedova'nın cenazesi, otopsisi sonrası Ankara'da toprağa verildi.

21 yaşındaki genç kız, oto bakım servisinde başından vurulmuş halde bulundu

ESKİ SEVGİLİ GÖZALTINDA

Olaya ilişkin çalışma başlatan polis, Muhammedova'nın ölümü ile ilgili sevgilisi Kenan Pala'yı 'cinayet şüphelisi' olarak gözaltına aldı. Pala, ifadesinde suçlamaları kabul etmedi. Aynı zamanda iş yeri sahibi olan Pala, Muhammedova'nın psikolojik sorunları olduğunu ve intihar etmiş olabileceğini öne sürdü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Pala, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA
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Türkmenistan, Samsun, Canik, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Samsun'da 21 yaşındaki genç kız, oto tamircisinde ölü olarak bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Samsun'da 21 yaşındaki genç kız, oto tamircisinde ölü olarak bulundu - Son Dakika
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