Türkü buluşmasının konuğu; Sümer Ezgü - Son Dakika

29 ARALIK 2021

BASIN BÜLTENİ

Türkü buluşmasının konuğu; Sümer Ezgü

BURSA - Bursa Büyükşehir Belediyesi Orkestra Şube Müdürlüğü Türk Halk Müziği Bölümü'nün Aralık ayı konserinin konuk sanatçısı Sümer Ezgü oldu. Sevilen türküleri Bursalılar için seslendiren ünlü sanatçı, sahne performansıyla da beğeni topladı.

Orkestra Şube Müdürlüğü'nün Aralık ayı konseri, Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Orhangazi Salonu'nda gerçekleştirildi. Konserin birinci bölümünde şef Nilüfer Göl yönetiminde sahne alan orkestra sanatçıları, birbirinden güzel türkülerle müzik severlere keyifli anlar yaşattı. Türk Halk Müziği Bölümü'nün ses ve sanatçıları performanslarıyla türkü severlerden tam not aldı.

Konserin ikinci bölümünde ise konuk sanatçı Sümer Ezgü, sevilen türküleri Bursalılar için seslendirdi. Farklı yörelere ait türkülerle müzik severlere keyifli bir gece yaşatan ünlü sanatçı sahne performansıyla da beğeni topladı.

Gecenin sonunda Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Hüseyin Buran ve Orkestra Şube Müdürü Muhterem Çevik, konuk sanatçı Sümer Ezgü ve Şef Nilüfer Göl'e çiçek takdim etti.

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI