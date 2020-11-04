Turkuaz Seramik OSB Teknik Koleji ilk galibiyetini aldı

Türkiye 1. Kadınlar Voleybol Ligi B Grubunda 2. Hafta oynanması gerekirken Numune Gençlik takımındaki pozitif vaka nedeniyle bugüne ertelenen Numune Gençlik-Turkuaz Seramik OSB Teknik Koleji maçında gülen Kayseri temsilcisi oldu.

Ankara Beştepe Spor Salonunda oynanan ve TVF Voleybol TV den canlı yayınlanan karşılaşmada Kayseri ekibi Turkuaz Seramik OSB Teknik Koleji rakibi önünde rahat bir maç çıkararak salondan 3-0 galip ayrıldı. Setlerde rakibine 20-25, 14-25 ve 21-25'lik üstünlük kuran Kayseri temsilcisi bu sezon yükseldiği ligde böylece ilk galibiyetini almış oldu. - KAYSERİ