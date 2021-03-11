Turuncu ilin mavi boncuklu ilçesi - Son Dakika

Turuncu ilin mavi boncuklu ilçesi

11.03.2021 11:34

Turuncu ilin mavi boncuklu ilçesi Bursa'nın o ilçesinde hasta sayısı da yeni vaka sayısı da sıfır Bursa'nın Orhaneli ilçesinde son 12 gündür pozitif vaka görülmedi Bursa'nın 12 gündür pozitif vaka görülmeyen Orhaneli ilçesinde, hasta sayısı dün itibariyle sıfırlandı.

Turuncu ilin mavi boncuklu ilçesi

Bursa'nın o ilçesinde hasta sayısı da yeni vaka sayısı da sıfır

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde son 12 gündür pozitif vaka görülmedi

BURSA - Bursa'nın 12 gündür pozitif vaka görülmeyen Orhaneli ilçesinde, hasta sayısı dün itibariyle sıfırlandı. Orhaneli Belediye Başkanı Ali Aykurt, "İlçemizde dün itibariyle korona virüs vakası kalmadı. Mavi boncuğumuzu taktık. İnşallah bizim için nazar boncuğu olur ve bir daha ilçemize uğramaz" dedi.

Bursa'nın yaklaşık 20 bin nüfuslu Orhaneli ilçesinde, korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan denetimler, sağlık çalışanlarının özverili çalışması ve vatandaşların da kurallara uymasıyla son 12 gündür pozitif vaka görülmedi. 27 Şubat'tan önce pozitif vakaların da iyileşmesiyle ilçedeki vaka sayısı dün sıfırlandı. Korona virüs sürecinde Türkiye'nin en güvenli ilçelerinden biri olan Orhaneli'ndeki vatandaşların en büyük korkusu ise dışarıdan gelenlerin ilçeye virüs taşıyabilecek olması.

İlçede salgın süresince yapılan sıkı denetimler sayesinde ilçe merkezi ve 61 mahallede korona virüslü kişi sayısı sıfırlandı. Kaymakam Emir Osman Bulgurlu, Belediye Başkanı Ali Aykurt ile denetlemelere katıldı. Bulgurlu, ilçe esnafı ve vatandaşa hassasiyetlerinden dolayı teşekkür etti. Salı pazarı esnafını ve berberleri denetleyen ekipler, maske, mesafe ve temizlik hususunda ikazlarda bulundu. Orhaneli Belediye Başkanı Ali Aykurt, "Korona virüs süreci başladığından bu yana ilçemizde gerçekten çok ciddi anlamda bir mücadele verdik. Bugün itibari ile mavi boncuğumuzu taktık. Korona virüs pozitif durumumuz sıfırlandı. İnşallah bundan sonraki süreçte de çıkmamasını temenni ediyoruz. Bulaş riskinin olmaması için de belediye olarak bu mücadele için kaymakamlığımız, hıfzıssıhha kuruluyla beraber tüm önlemleri almış bulunmaktayız. Bizler de bugüne kadar gerek evinden çıkamayan yaşlılarımıza olan hizmetlerimiz, gerek pozitif duruma düşen insanlarımızın hali hatırını sormak onların ihtiyaçları gidermek açısından son 1 yıldır belediyemiz olarak çok güzel hizmetlerde bulunduk. Tabi ki salgın ile mücadele sürecinde ekonomik anlamda esnafımız ve dar gelirli vatandaşlarımız ciddi sıkıntılar yaşadı. Özellikle esnaflarımızdan dükkanlarını kapatmak zorunda kalanlara bizler Belediye olarak çok ciddi yardımlarda bulunduk. Bunu da ilçe olarak çok güzel bir şekilde gerçekleştirdiğimize inanmaktayız. Bizler, sosyal devlet olmanın ve sosyal belediyeciliğin, burada örnek davranışları yerine getirdiğine inanmaktayız derken, vatandaşlarımızdan tek isteğimiz mavi boncuğu ilçemize takmışken, sosyal mesafe, maske ve temizlik kurallarına uyulmasını istiyoruz" dedi.

Orhaneli'nin son yıllarda çok fazla göç veren bir ilçe olduğunu belirten Aykurt, "Buralarda şu anda yaşlı nüfusumuz var. Yetişen gençlerimiz Bursa'da ikamet ediyor. Hafta sonları hareket çok yüksek oluyor. Bursa'dan gelecek olan hemşehrilerimize Belediye Başkanı olarak şunu söylemek istiyorum; yaşlılarımızı korusunlar. Orhaneli halkımızı korusunlar. Şu anda vaka sayımız sıfır. Orhaneli halkını korumaları için azami dikkatlerini talep ediyorum. Ne kadar çok dikkat ederlerse ne kadar çok yaşlılarımızı korurlarsa, o kadar iyi olacaktır" diye konuştu.

Orhaneli Kaymakamı Emir Osman Bulgurlu, Başkan Aykurt ve zabıta ekipleri ile beraber ilçe esnaflarından berberleri denetleyip gerekli uyarıları yaparak, tedbirler için denetlemelerin devam edeceğini belirtildi.

Turuncu ilin mavi boncuklu ilçesi
Turuncu ilin mavi boncuklu ilçesi
Turuncu ilin mavi boncuklu ilçesi
Turuncu ilin mavi boncuklu ilçesi

Ali Aykurt, Orhaneli, Hisarcık, Bursa, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Turuncu ilin mavi boncuklu ilçesi - Son Dakika


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