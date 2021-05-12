TÜSİAD "Bu Gençlikte İŞ Var" yarı finalistleri belirlendi

Türk Sanayici ve İş İnsanları Derneği'nin (TÜSİAD) düzenlediği "Bu Gençlikte İŞ Var! Girişimcilik Programı"nın 12 yarı finalist girişim belli oldu.

Programın bu yıl dijital olarak gerçekleştirilen Girişimcilik Kampına; 36'sı kadın toplamda 74 girişimci 20 şehirden ve 35 farklı üniversiteden katıldı. Her dönem Girişimcilik Kampına en fazla öğrenci gönderen üniversitenin aldığı TÜSİAD Girişimcilik Bayrağını bu dönem 10 yıl önce programın başlatıldığı iki üniversiteden biri olan Ortadoğu Teknik Üniversitesi kazandı.