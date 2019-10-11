Son Dakika Haberleri: Tusk: bugün bir taslak sunulmazsa brexit anlaşması olmayacak
Son Dakika Ekonomi Tusk: bugün bir taslak sunulmazsa brexit anlaşması olmayacak

Tusk: bugün bir taslak sunulmazsa brexit anlaşması olmayacak

1 saat önce

Avrupa Konseyi Başkanı Donald Tusk, Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson'a, ülkesinin gün sonuna dek bir anlaşma taslağı sunmaması halinde Birleşik Krallık'ın Avrupa Birliği'nden bir anlaşma olmadan ayrılacağını söylediğini belirtti.

Tusk: bugün bir taslak sunulmazsa brexit anlaşması olmayacak, System.String[]

Avrupa Konseyi Başkanı Donald Tusk, Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson'a, ülkesinin gün sonuna dek bir anlaşma taslağı sunmaması halinde Birleşik Krallık'ın Avrupa Birliği'nden bir anlaşma olmadan ayrılacağını söylediğini belirtti.

Tusk, Johnson'ın, kendisiyle Perşembe günü görüşen İrlanda Başbakanı Leo Varadkar'ı yineleyerek, "işleyebilecek" bir çözüm sunacağını söylediğini ekledi.


Birleşik Krallık, Avrupa Konseyi, Boris Johnson, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 12:13 Kaynak: DHA
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