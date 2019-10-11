Tusk: bugün bir taslak sunulmazsa brexit anlaşması olmayacak
1 saat önce
Avrupa Konseyi Başkanı Donald Tusk, Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson'a, ülkesinin gün sonuna dek bir anlaşma taslağı sunmaması halinde Birleşik Krallık'ın Avrupa Birliği'nden bir anlaşma olmadan ayrılacağını söylediğini belirtti.
Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 12:13 Kaynak: DHA
Avrupa Konseyi Başkanı Donald Tusk, Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson'a, ülkesinin gün sonuna dek bir anlaşma taslağı sunmaması halinde Birleşik Krallık'ın Avrupa Birliği'nden bir anlaşma olmadan ayrılacağını söylediğini belirtti.
Tusk, Johnson'ın, kendisiyle Perşembe günü görüşen İrlanda Başbakanı Leo Varadkar'ı yineleyerek, "işleyebilecek" bir çözüm sunacağını söylediğini ekledi.
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