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Tut'ta 10 kilo ağırlığında 65 milyon yıllık deniz mercanı bulundu - Son Dakika

Tut'ta 10 kilo ağırlığında 65 milyon yıllık deniz mercanı bulundu

04.12.2021 17:01

- Tut'ta 10 kilo ağırlığında 65 milyon yıllık deniz mercanı bulundu Adıyaman'ın Tut ilçesinde 10 kilo ağırlığında 65 milyon yıllık deniz mercanı fosili bulundu.

- Tut'ta 10 kilo ağırlığında 65 milyon yıllık deniz mercanı bulundu

ADIYAMAN - Adıyaman'ın Tut ilçesinde 10 kilo ağırlığında 65 milyon yıllık deniz mercanı fosili bulundu.

Yaklaşık 10 yıldan beri doğa yürüyüşü yapan ve bulduğu ilginç taşları toplayan Mustafa Küçüktaş, bundan 3 yıl önce bu taşların fosil olduğunu öğrendi. Birbirinden ilginç 100'ün üzerinde deniz canlısı fosilini elinde bulunduran Mustafa Küçüktaş, son olarak 65 milyon yıllık olduğu belirlenen ve ağırlığı 10 kilo olan deniz mercanı fosili buldu. Süngerimsi bir yapısı bulunan deniz mercanının fotoğrafını çekerek ilgililere atan Mustafa Küçüktaş, fosilin Üst Kratase dönemine yani 65 milyon yıl öncesine ait olduğunu öğrendi.

Tut ilçesi Hacı Mahammet Dağı'nın Yarpuzlu bölgesinde bulunan fosili evinde muhafaza eden Mustafa Küçüktaş, bu fosillerin Tut'un yaklaşık 10 hektar alınana yayıldığını dile getirdi.

Mustafa Küçüktaş, "Bundan 10 yıl önce doğa yürüyüşüne çıkıyordum. Bulduğum ilginç taşları topladım. Böyle 20-30 tane falan elimde oldu. En son bir arkadaşımla karşılaştım, bu taşları gördü. Bunların fosil olduğunu söyledi. Yani bunları 10 hektarlık alanda, en iyilerini topladım. Küçük ve kırılmış olanları toplamadım. Elimde şu an 100'ün üzerinde fosil var. İşte bu elimdeki parçayı da yeni buldum. Bunun mercan olduğunu düşünüyorum" dedi.

Fosillerin bulunduğu bölgenin incelenmesi gerektiğini kaydeden Küçüktaş, "İlçemizde tam bir inceleme yapılmadı. İstanbul'dan, üniversiteden bir hocamız gelecekti, pandemiden dolayı gelemedi. Buraya hocalar davet edilebilir ve daha sonra burası doğal sit alanı ilan edilebilir" diye konuştu.

Son yıllarda Mustafa Küçüktaş'a Mehmet Ayaz isimli vatandaş da eşlik ederek, fosil biriktirmeye başladı

Mehmet Ayaz, fosillerin bulunduğu bölgenin turizme kazandırılması gerektiğini söyledi. Tut ilçesinin kuzey bölgesinde bulunan ve bin 700 - 2 bin 100 rakımlı Hacı Muhammet Dağı ve çevresindeki yaklaşık 10 hektarlık alanda 40 milyon ile 155 milyon yıl öncesine ait deniz canlısı fosilleri bulunuyor. Daha önce Adıyaman Müze Müdürlüğü yetkilileri tarafından bölgeden alınan örnekler İstanbul Üniversite'sine gönderilerek laboratuvarlarda incelenmişti. Eosen, Üst Kratase dönemine ait deniz canlısı fosiller aynı lokasyonda yer alması ve bu kadar geniş alanı kaplaması nedeniyle dünyada eşsiz olabileceği belirtiliyor. Daha geniş ve derinlemesine bir araştırmayla bu bölgedeki fosil çeşitliliğinin artacağı tahmin ediliyor.

(AHM-LO-OG-Y)

Tut'ta 10 kilo ağırlığında 65 milyon yıllık deniz mercanı bulundu
Tut'ta 10 kilo ağırlığında 65 milyon yıllık deniz mercanı bulundu
Tut'ta 10 kilo ağırlığında 65 milyon yıllık deniz mercanı bulundu
Tut'ta 10 kilo ağırlığında 65 milyon yıllık deniz mercanı bulundu

Toros Dağları, İstanbul, Adıyaman, Fosil, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Tut'ta 10 kilo ağırlığında 65 milyon yıllık deniz mercanı bulundu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tut'ta 10 kilo ağırlığında 65 milyon yıllık deniz mercanı bulundu - Son Dakika
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