Tutuklanan Erdal Beşikçioğlu'na kızından duygusal mesaj - Son Dakika
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Tutuklanan Erdal Beşikçioğlu'na kızından duygusal mesaj

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Etimesgut Belediyesi soruşturması kapsamında tutuklanan Erdal Beşikçioğlu'nun kızı Derin Beşikçioğlu, babasıyla çekilen fotoğraflarını paylaşarak duygusal bir mesaj yayımladı. Derin Beşikçioğlu ""Sözün bittiği yerdeyiz. Bu kadar dürüst, ahlaklı, vicdan sahibi bir babam olduğu için gurur duyuyorum. Şunu görmüş olduk ki ne siyaset ne de hukuk vicdan kaldırmıyor. O gün adli tıp önünde sana dediğim gibi seni çok seviyorum." dedi.

Ankara'da yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun kızı Derin Beşikçioğlu, sosyal medya hesabından babasıyla olan fotoğraflarını paylaşarak duygusal bir destek mesajı yayımladı.

40 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca Etimesgut Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da aralarında bulunduğu 40 kişi tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

"BANA BOYUN EĞMEMEYİ ÖĞRETTİN"

"Behzat Ç." dizisindeki unutulmaz rolüyle hafızalara kazınan ve siyasete atılarak Etimesgut Belediye Başkanı seçilen Erdal Beşikçioğlu'nun tutuklanmasının ardından kızı Derin Beşikçioğlu sessizliğini bozdu.

Babasıyla olan fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşan Derin Beşikçioğlu, yayınladığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Babam;

Sözün bittiği yerdeyiz. Bu kadar dürüst, ahlaklı, vicdan sahibi bir babam olduğu için gurur duyuyorum. Bunlar bana bıraktığın en büyük mirastır. Bana boyun eğmemeyi, sözümü esirgememeyi, haksızlığa, hukuksuzluğa karşı susmamayı, hakkımı savunmayı öğrettiğin için sana çok teşekkür ederim. Her zaman başımız dik, alnımız ak. Şunu görmüş olduk ki ne siyaset ne de hukuk vicdan kaldırmıyor. O gün adli tıp önünde sana dediğim gibi seni çok seviyorum."

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Son Dakika Gündem Tutuklanan Erdal Beşikçioğlu'na kızından duygusal mesaj - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • tytkcmjqny tytkcmjqny:
    Geçmiş olsun evlat bugünler de geçecek 0 1 Yanıtla
  • Ramadan Svs Ramadan Svs:
    algı duygu sömürüsü 0 0 Yanıtla
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