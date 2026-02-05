Tutuklanan fenomen Mükremin Gezgin'in hangi koğuşa alındığı belli oldu - Son Dakika
Tutuklanan fenomen Mükremin Gezgin'in hangi koğuşa alındığı belli oldu

05.02.2026 08:29
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan fenomen Mükremin Gezgin, tutuklandı. Hamile taklidi yaptığı videolarla eleştirileri üzerinde toplayan Gezgin'in erkekler cezaevinde tek kişilik koğuşa alındığı öğrenildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında Ankara'da gözaltına alınan sosyal medya fenomeni Mükremin Gezgin hakkında karar verildi.

TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki adliyeye sevk edilen Gezgin çıkarıldığı hakimlikçe, "uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırmak ve bir kimseyi fuhşa teşvik etmek veya yaptırmak veya yer temin etmek" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

TEK KİŞİLİK KOĞUŞA KONULDU

Mükremin Gezgin'in nüfus cüzdanında "erkek" yazdığı için erkek cezaevine gönderildi. Gazeteci Barış Terkoğlu'nun Adalet Bakanlığı yetkililerinden edindiği bilgilere göre; Gezgin, erkekler koğuşuna değil tek kişilik koğuşa konuldu.

"HAMİLELİK" VİDEOLARINA SORUŞTURMA AÇILMIŞTI

Sosyal medyada 9 ay boyunca hamile taklidi yapan, son olarak doğum yapmış gibi bir bebekle fotoğraf paylaşan ve bu paylaşımlarıyla tepki toplayan Mükremin Gezgin hakkında soruşturma açılmıştı.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • İslam bulut İslam bulut:
    dışarıda bir halta yaramıyordu hiç olmazsa içerde yatanlara direk dansı yapar :))) 125 8 Yanıtla
    Ali Levent Ali Levent :
    fantazilerinizi mi yazdınız burada? 12 22
    uğur aksakallı uğur aksakallı:
    yani bu yaramıyorduda sen yarıyormusun bi işe o önemli. 6 9
  • Tektabanca1. Tektabanca1.:
    İsme göre özel koğuş veriyorlar ne güzel Memleket 42 20 Yanıtla
    carliitom@hotmail.com [email protected]:
    kimliğe göre cahil :) 49 6
  • 1234 1234:
    tam yerine vermişler erkekler koğuşu 47 2 Yanıtla
  • Panda Panda Panda Panda:
    İnşallah içerde çoğaltmazlar bunu 23 3 Yanıtla
    Su19785507+ Su19785507+:
    yada bu içeridekileri kendisi gibi yapar. ülkece bol miktarda bundan olur 11 1
  • 232323 232323:
    232323. Tek kişilik hücre demek toplu hucum olmasın demek.Her şey usulüne uygun olsun diye hücreye konmuş. Helal olsun idareye. 19 2 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
