Tutuklanan fenomen Mükremin Gezgin\'in hangi koğuşa alındığı belli oldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında Ankara'da gözaltına alınan sosyal medya fenomeni Mükremin Gezgin hakkında karar verildi.

TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki adliyeye sevk edilen Gezgin çıkarıldığı hakimlikçe, "uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırmak ve bir kimseyi fuhşa teşvik etmek veya yaptırmak veya yer temin etmek" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

TEK KİŞİLİK KOĞUŞA KONULDU

Mükremin Gezgin'in nüfus cüzdanında "erkek" yazdığı için erkek cezaevine gönderildi. Gazeteci Barış Terkoğlu'nun Adalet Bakanlığı yetkililerinden edindiği bilgilere göre; Gezgin, erkekler koğuşuna değil tek kişilik koğuşa konuldu.

"HAMİLELİK" VİDEOLARINA SORUŞTURMA AÇILMIŞTI

Sosyal medyada 9 ay boyunca hamile taklidi yapan, son olarak doğum yapmış gibi bir bebekle fotoğraf paylaşan ve bu paylaşımlarıyla tepki toplayan Mükremin Gezgin hakkında soruşturma açılmıştı.