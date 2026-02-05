Tutuklanan fenomen Mükremin Gezgin\'in hangi koğuşa alındığı belli oldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında Ankara'da gözaltına alınan sosyal medya fenomeni Mükremin Gezgin hakkında karar verildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki adliyeye sevk edilen Gezgin çıkarıldığı hakimlikçe, "uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırmak ve bir kimseyi fuhşa teşvik etmek veya yaptırmak veya yer temin etmek" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Mükremin Gezgin'in nüfus cüzdanında "erkek" yazdığı için erkek cezaevine gönderildi. Gazeteci Barış Terkoğlu'nun Adalet Bakanlığı yetkililerinden edindiği bilgilere göre; Gezgin, erkekler koğuşuna değil tek kişilik koğuşa konuldu.
Sosyal medyada 9 ay boyunca hamile taklidi yapan, son olarak doğum yapmış gibi bir bebekle fotoğraf paylaşan ve bu paylaşımlarıyla tepki toplayan Mükremin Gezgin hakkında soruşturma açılmıştı.
