Tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, Özgür Özel'in yeni partisine katılmayacak

Yargının verdiği ‘mutlak butlan’ kararıyla başlayan liderlik krizinin devam ettiği CHP’de sular durulmuyor. Özgür Özel ve ekibinin kuracağı ‘Yeni Parti’ için hazırlıklar hız kazanırken, gözlerin çevrildiği CHP’li belediye başkanlarından net tavırlar gelmeye başladı.

MEHMET MURAT ÇALIK’IN TARAFI BELLİ OLDU

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanarak Beylikdüzü Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Mehmet Murat Çalık’ın duracağı saf belli oldu. Gazeteci Barış Yarkadaş, Çalık’ın Özel'in kuracağı oluşumda yer almayacağını ve CHP’de yoluna devam edeceğini iddia etti.

"BABA OCAĞINI TERK ETMEYECEĞİM"

Yarkadaş’ın aktardığı bilgilere göre Çalık, ‘Yeni Parti’ girişimine anlam veremediğini belirterek şu ifadeleri kullandı: "Ben baba ocağını terk etmeyeceğim. Bu yeni parti niye kuruldu, ben onu da anlamış değilim."