Tuvalet kağıtlarını İsrail bayrağıyla değiştirdi

Filistin ve Lübnan’da uyguladığı soykırım ve vahşet nedeniyle tüm dünyadan vicdan sahibi herkesin tepki gösterdiği İsrail’e karşı Endonezya’da dikkat çeken bir eylem gerçekleştirildi.

TUVALET KAĞITLARININ YERİNE İSRAİL BAYRAĞI KOYDU

Ülkede bir kişi, girdiği işletmelerdeki tuvalet kağıtlarını İsrail bayrağıyla değiştirerek tepkisini gösterdi.

Filistin halkına verdiği güçlü destekle bilinen Endonezya’da yaşanan bu olay, İsrail’in saldırılarına ve bölgedeki katliamlarına karşı sivil düzeyde yürütülen çarpıcı bir protesto örneği olarak sosyal medyada geniş yer buldu.