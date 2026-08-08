Tuvalet kağıtlarını İsrail bayrağıyla değiştirdi - Son Dakika
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Tuvalet kağıtlarını İsrail bayrağıyla değiştirdi

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Filistin ve Lübnan'daki soykırımları nedeniyle tüm dünyadan tepkilerin yükseldiği İsrail'e en çarpıcı tepki Endonezya'dan geldi. Ülkede bir kişi girdiği işletmelerde tuvalet kağıtlarını İsrail bayrağıyla değiştirdi.

Filistin ve Lübnan’da uyguladığı soykırım ve vahşet nedeniyle tüm dünyadan vicdan sahibi herkesin tepki gösterdiği İsrail’e karşı Endonezya’da dikkat çeken bir eylem gerçekleştirildi.

TUVALET KAĞITLARININ YERİNE İSRAİL BAYRAĞI KOYDU

Ülkede bir kişi, girdiği işletmelerdeki tuvalet kağıtlarını İsrail bayrağıyla değiştirerek tepkisini gösterdi.

Filistin halkına verdiği güçlü destekle bilinen Endonezya’da yaşanan bu olay, İsrail’in saldırılarına ve bölgedeki katliamlarına karşı sivil düzeyde yürütülen çarpıcı bir protesto örneği olarak sosyal medyada geniş yer buldu.

Endonezya, Filistin, Lübnan, Güncel, İsrail, Dünya, Son Dakika

Son Dakika İsrail Bayrağı Tuvalet kağıtlarını İsrail bayrağıyla değiştirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Selami Karagülle Selami Karagülle:
    kimin aklına geldiyse tebrik etmek gerekir ancak birazdan malum kesim bayrak edebiyatı yapmaya başlarlar 17 1 Yanıtla
    Taner Toraman Taner Toraman:
    Aynen. Türkiye de yap içeri alırlar. İtrail yaşam hakkı der 0 1
  • yaşar Arslan yaşar Arslan:
    yok da. itisrail bayrağı ve Neten yahu resimlerini yan yana koysunlar. 17 0 Yanıtla
  • Ali Saruhan Ali Saruhan:
    bence ceza alırdı hapis bile olabilirdi 1 0 Yanıtla
  • egemen uğurlu egemen uğurlu:
    iyi fikir 0 0 Yanıtla
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