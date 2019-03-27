Son Dakika Haberleri: Tuzaklarda Hep Dalgakıran Görevi Gördük"

Tuzaklarda Hep Dalgakıran Görevi Gördük"

2 saat önce

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "Millet iradesinin gücünü kırmaya yönelik yapılan tuzaklarda hep dalgakıran görevi gördük. Millet iradesiyle ilgili dalga kurulması gerekiyorsa orada da dalga kuran görevi gördük. Çünkü biz bunu bugünkü siyasal iktidar için yapmadık.

Tuzaklarda Hep Dalgakıran Görevi Gördük
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "Millet iradesinin gücünü kırmaya yönelik yapılan tuzaklarda hep dalgakıran görevi gördük. Millet iradesiyle ilgili dalga kurulması gerekiyorsa orada da dalga kuran görevi gördük. Çünkü biz bunu bugünkü siyasal iktidar için yapmadık. Biz bunu, bu ülke, coğrafya, yerküre, mazlumlar için yaptık." dedi

Yalçın, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu'nun da katıldığı Nezihe Yalvaç Uygulama Oteli'nde düzenlenen "Yeni Ufuklardan Yeni Umutlara Memur-Sen Adana Sivil Toplum Kuruluşları Buluşması"nda yaptığı konuşmada, sendikalarının hiçbir zaman milletle kavga etmediğini, mücadelelerinin, her zaman meşru hakların mücadelesi olduğunu kaydetti.

Hiçbir zaman ötekileştirmediklerini ve değersizleştirmediklerini vurgulayan Yalçın, bundan sonra da aynı şekilde yollarına devam edeceklerini belirtti.

Sendikal mücadelelerinin özelde üyeleri, genelde de ülke için olduğunu belirten Yalçın, şöyle devam etti:

"Millet iradesinin gücünü kırmaya yönelik yapılan tuzaklarda hep dalgakıran görevi gördük. Millet iradesiyle ilgili dalga kurulması gerekiyorsa orada da dalga kuran görevi gördük. Çünkü biz bunu bugünkü siyasal iktidar için yapmadık. Biz bunu, bu ülke, coğrafya, yerküre, mazlumlar için yaptık. Bu ülke ilelebet ayakta kalmak zorunda. Bugün mazlumların, mağdurların umudunu, Sayın Cumhurbaşkanının başında bulunduğu siyasal irade temsil ediyor, Türkiye bu anlamda yeryüzüne umut aşılıyorsa, öyleyse 'Biz sendikacıyız, her şeye muhalefet etmeliyiz' aymazlığına düşmek bizim gibi erdemli sendikal yaklaşıma asla yakışmaz. Bu iradeye omuz vermek, mazlumların umudunu çoğaltmak lazım. Dünyayı yaşanabilir kılma noktasında bu iradeyi güçlü kılmaz lazım."

"Türkiye'nin istikrarı, dirayeti bizim için birinci önceliktir"

Ülke için en önemli şeyin istikrar olduğunu dile getiren Yalçın, "İstikrarsızlık Türkiye'de baş gösterirse biz ağlarız, bedelini biz öderiz. İstikrarsız zeminler birilerinin selameti açısından son derece kıymetlidir. Çünkü, istikrarsız zeminler tahterevallinin ucu gibidir. Bir taraf yukarı kalkar, bir taraf aşağı iner." diye konuştu.

İstikrarsız ortamlarda birilerinin nimet avcılığı yaptığını söyleyen Yalçın, " 28 Şubat'ta milletin iradesini tırpanlayanlar, Türkiye'deki para babaları, ağalar, baronlar 381 milyon doları hortumladılar. Bugün o haksız kazançlarının üzerinde sefa sürüyorlar, biz kaybettik. Çünkü biz sabit gelirliyiz bizim hanımız, hamamımız, ticarethanemiz, şirketlerimiz yok. Bizim bordrolarımız var. Ülkede dolar kuru oynar bizim aklımız yerinden oynar. Biz kaybederiz, ülke kaybeder. Ama bu ülkede hangi ortam olursa olsun kazanacak olan omurgasız bir zemin, kitle her zaman için vardır. Sayısının çok olduğunu düşünmüyorum. Türkiye'nin istikrarı, dirayeti bizim için birinci önceliktir." değerlendirmesinde bulundu.

Yalçın, adil bir dünya için ülkenin istikrarının, ortaya koyduğu cesaretin sürdürülebilir olması gerektiğini, tökezlenildiği anda dünden daha fazla sıkıntıyla karşı karşıya kalınacağını ifade etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 02:03 Kaynak: AA

Ali Yalçın, Türkiye, Memur Sen, Güncel
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