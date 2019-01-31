Tuzla'da Çıkan Gemi Yangınında Hayatını Kaybeden İşçi Son Yolculuğuna Uğurlandı

Tuzla'da çıkan gemi yangınında hayatını kaybeden işçi son yolculuğuna uğurlandı Emekli olmasına rağmen çalışmaya devam eden Tütüncü'nün yakınları hüzne boğulduİSTANBUL - Tuzla'da çıkan gemi yangınında hayatını kaybeden Mehmet Tütüncü kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Tuzla'da çıkan gemi yangınında hayatını kaybeden işçi son yolculuğuna uğurlandı

Emekli olmasına rağmen çalışmaya devam eden Tütüncü'nün yakınları hüzne boğuldu



İSTANBUL - Tuzla'da çıkan gemi yangınında hayatını kaybeden Mehmet Tütüncü kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Tuzla'da çıkan gemi yangınında hayatını kaybeden Mehmet Tütüncü için Beyoğlu'nda bulunan Fatih Sultan Konak Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazına Mehmet Tütüncü'nün yakınları, AK Parti İstanbul Milletvekili Nurettin Canikli, AK Parti Beyoğlu Belediye Başkan Adayı Haydar Ali Yıldız'ın yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.

"Kimse tam olarak nasıl olduğunu bilmiyor"

Görevlendirme nedeniyle başka bir tersanede çalıştığı için yangından kurtulduğunu belirten Dursun Cİbaoğlu, "Aynı firmada beraber çalışıyorduk. O gün ben yoktum. Başka bir tersanede çalışıyordum. Sabah kalkıp işe gidiyorlar, öğlen saatlerinde de olay meydana geliyor. Kimse tam olarak nasıl olduğunu bilmiyor" ifadelerini kullandı.

Fatih Sultan Konak Camii'nde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Mehmet Tütüncü'nün cenazesi Hasdal Mezarlığı'nda defnedildi.

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