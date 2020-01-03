Twitter İran'a yakın Asaib Ehlil Hak örgütü lideri Kays Hazali'nin hesabını kapattı - Son Dakika
Son Dakika Dünya Twitter İran'a yakın Asaib Ehlil Hak örgütü lideri Kays Hazali'nin hesabını kapattı - Son Dakika Dünya

Twitter İran'a yakın Asaib Ehlil Hak örgütü lideri Kays Hazali'nin hesabını kapattı

7 saat önce

Twitter Irak'ta İran'a yakın Haşdi Şabi çatısı altındaki Asaib Ehlil Hak örgütünün lideri Kays Hazali'nin 300 bin takipçili sosyal medya hesabı kapattı.

Twitter İran'a yakın Asaib Ehlil Hak örgütü lideri Kays Hazali'nin hesabını kapattı, System.String[]

Irak'ta İran'a yakın Haşdi Şabi çatısı altındaki Asaib Ehlil Hak örgütünün lideri Kays Hazali'nin Twitter hesabı kaldırıldı.


Twitter, 31 Aralık 2019'da ABD'nin Bağdat Büyükeçiliği binası önündeki eylemlerde yer alan Hazali'nin hesabını sildi.

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Haşdi Şabi, Twitter, Irak, İran, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 03:39 
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