Sosyal medya platformlarından Twitter'ın; eski İçişleri, eski Adalet Bakanı ve eski Emniyet Genel Müdürü Mehmet Ağar'a ait olduğu iddia edilen hesabı askıya aldığı iddia edildi.
"Mehmet Kemal Ağar" (@mehmetkemalagar) isimli hesabın, göbek adı Kemal olan Mehmet Ağar'a ait olduğu ve hatta önceki dönemlerde bu hesap üzerinden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya taziye ile Jandarma Genel Komutanlığı'na kutlama mesajı gönderildiği öne sürüldü.
Bunun yanı sıra organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in yaptığı açıklamalarda hedef aldığı Mehmet Ağar ve oğlu Tolga Ağar'ın, konuya ilişkin yazılı açıklamalarını da bu Twitter hesabı üzerinden paylaştığı iddia edilenler arasında.
Organize suç örgüt lideri Sedat Peker, geçen haftalarda sosyal medya üzerinden yayınladığı peş peşe videolar ile hem eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar'ı hem de oğlu AK Parti Elazığ Milletvekili Tolga Ağar'ı hedef almıştı.Tolga Ağar ise Peker'in sözünü ettiği şahısla uzaktan yakından bir ilgisinin bulunmadığını söylemişti. Mehmet Ağar da videoda yer alan konularla ilgili "Korkacak hiçbir şeyim yok" açıklamasını yapmıştı.
Son Dakika › Güncel › Twitter, 'Mehmet Kemal Ağar' hesabını askıya aldı! - Son Dakika